نتائج أوسكار اللمة الجزائرية لسنة 2017

بعد تحية الإسلام نتقدم بأجمل تحيات الإحترام والتقدير لكل الأعضاء كما وعدناكم ها نحن نضرب لكم موعدا هذه الليلة من أجل الإعلان عن الأسماء الفائزة في أوسكار اللمة الجزائرية لسنة 2017 وبدون إطالة نعلن لكم عن هذه الأسماء ونتقدم لكل الأسماء المرشحة بالشكر والعرفان كلٌ باسمه لأن صفحات اللمة لا تكفي لشكرهم دون أن ننسى بقية الأعضاء الذين يشكرون أيضا على ما يقدمونه من مجهودات نلاحظها يوميا ونرجع لها الفضل في استمرارية اللمة النتائج: أفضل عضو @حلم كبير أفضل عضوة @عآشقة الجنـة أفضل عضو في منتدى مشكلتي @قمر الوادي أفضل عضو شرفي @أبـFARIDـوفيصل أفضل مشرف @Skor m@k أفضل مشرفة @لؤلؤة قسنطينة المشرف المتألق @الأزرق الملكي المشرفة المتألقة @yaso ياسمين المشرفة الفعالة @Twinkle Stars أفضل مشرف تميز خلال سنوات @بنقابي افتخر أفضل مراقب @الامين محمد أفضل موهبة @ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @{هِشام} Đỉaмơŋđ ✿@ abdou benk@ Amine7N@ @الصحافية الساخرة أفضل موضوع Princesse Diyor@ + يتحصل الفائزون في كل مجموعة على 1000 نقطة شرفية تضاف إلى السمعة كشكر آخر لهم + يتحصل كل المرشحين الغير فائزين من كل مجموعة على وسام الترشح