نتائج أوسكار اللمة الجزائرية لسنة 2017

السلام عليكم

شكرا أختي ام ياسمين على التكريم وعلى تقدير جهودنا

في النهاية نحن لم نقدم للمة ماقدمته هي لنا بالمقابل

فقد قدمت لنا العائلة والجو الاسري الذي لا نجده إلا داخل البيت

لذلك كل مانقوم به لم يصل بعد لما قدمته اللمة لنا من اشخاص مميزين

لذلك أشكر تقييمكم لجهودنا هذا حقا يسعدنا ويشجعنا لتقديم الأفضل

وفي النهاية اللمة تزدهر بتعاون كل عضو فيها سواء كان مشرف أو اداري

أو مراقب أو عضو عادي

كلنا نساهم في تطور لمتنا ^^

لذلك ألف مبروك لنا جميعا

تحياتي ​