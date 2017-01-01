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نتائج أوسكار اللمة الجزائرية لسنة 2017

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏5 جانفي 2018 على 21:54.

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  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    [​IMG]

    بعد تحية الإسلام نتقدم بأجمل تحيات الإحترام والتقدير لكل الأعضاء

    كما وعدناكم ها نحن نضرب لكم موعدا هذه الليلة من أجل الإعلان عن

    الأسماء الفائزة في أوسكار اللمة الجزائرية لسنة 2017

    وبدون إطالة نعلن لكم عن هذه الأسماء ونتقدم لكل الأسماء المرشحة

    بالشكر والعرفان كلٌ باسمه لأن صفحات اللمة لا تكفي لشكرهم

    دون أن ننسى بقية الأعضاء الذين يشكرون أيضا على ما يقدمونه

    من مجهودات نلاحظها يوميا ونرجع لها الفضل في استمرارية اللمة

    النتائج:

    أفضل عضو
    @حلم كبير

    أفضل عضوة
    @عآشقة الجنـة

    أفضل عضو في منتدى مشكلتي
    @قمر الوادي

    أفضل عضو شرفي
    @أبـFARIDـوفيصل

    أفضل مشرف
    @Skor m@k

    أفضل مشرفة
    @لؤلؤة قسنطينة

    المشرف المتألق
    @الأزرق الملكي

    المشرفة المتألقة
    @yaso ياسمين

    المشرفة الفعالة
    @Twinkle Stars

    أفضل مشرف تميز خلال سنوات
    @بنقابي افتخر

    أفضل مراقب
    @الامين محمد

    أفضل موهبة
    @ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي
    @{هِشام}
    Đỉaмơŋđ ✿@
    abdou benk@
    Amine7N@
    @الصحافية الساخرة

    أفضل موضوع
    Princesse Diyor@

    + يتحصل الفائزون في كل مجموعة على 1000 نقطة شرفية تضاف إلى السمعة كشكر آخر لهم
    + يتحصل كل المرشحين الغير فائزين من كل مجموعة على وسام الترشح
    [​IMG]

     
    قمر الوادي, Twinkle Stars, missing heart و 11 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏5 جانفي 2018 على 21:54
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    الجلفة
    السلام عليكم و رحمة الله

    مبارك للفائزين

    upload_2018-1-5_21-57-55.png


    و الشكر موصول للادارة على المبادرة القيمة

    داوم التألق ان شاء الله

    upload_2018-1-5_21-59-23.png




     
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    habchisalaheddin, ‏5 جانفي 2018 على 21:59
    #2
  3. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
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    .
    السلام عليكم
    شكرا جزيلا لك اختي ان ياسمين بارك الله فيك
    يعني شرف كبير انو اسمي ضمن قائمة الفائزين و هذا سبب يدفعني للمواصلة اكثر
    شكرا لكل القائمين على تطور و رقي المنتدى
    مبارك للجميع و بالتوفيق للجميع ايضا
     
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    عآشقة الجنـة, ‏5 جانفي 2018 على 22:06
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    مبارك للجميع
    الجميع من منتسبي اللمة العزيزة بلولاكم لما تميزنا نحن
    عن نفسي كل سنة آخذ جائزة أوسكار كعضو ثم كمشرف ثم كمراقب و لله الحمد
    أنا واحد منكم و ربما أنا أقلكم شأنا
    لله الحمد أولا و اخير
     
    *حزن النبلاء*, Twinkle Stars, حروف تائهة و 5 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏5 جانفي 2018 على 22:10
    #4
  5. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    الجزائر
    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

    الف مبروك للفائزين و الفائزات ، فعلا يستحقونها بجدارة
    عقبال المزيد من التألق و الإبداع

    [​IMG]
     
    قمر الوادي, Twinkle Stars, حروف تائهة و 4 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏5 جانفي 2018 على 22:12
    #5
  6. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    تهانيّ الحآرة لكل الفآئزين العاقبة للمزيد ان شاء الله
    دآمت اللمّة ودآم أعضائها ان شاء الله
    في أمان الله ^^
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏5 جانفي 2018 على 22:14
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    الإعجابات المتلقاة:
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    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    لم اعرف كلمات تعبر عن مدى امتناني وعرفاني لهذا التتويج الذي لم أكن أنتظره على الاطلاق ...
    فعندما سجلت بينكم ،سجلت لأفيد وأستفيد
    والذي جعلني أقدم أقصى ما عندي هو تشجيعات الاعضاء الأكارم والعضوات الكريمات ،والتشجيع من المشرفين ومن الادارة فأين ما ذهبت كنت اجد ذلك الدفع الذي يجعلني احاول البقاء بينكم والقراءة لكم المزيد والمزيد
    فطاب لي المقام هنا لأنني وجدت إخوة وأخوات تثقل بالذهب جزاهم الله خيرا ،جعلوني انسى غربتي واشعر انني بين اهلي في وطني
    شكرا جزيلا الاخت @أم ياسمينdz على هذه الثقة وهذا التكريم
    وشكرا لكل الاداريين الذين رأو انني اهل لهذا التكريم شكرا جزيلا
    وإن شاء الله اكون عند حسن ظن الجميع بي
    مبروك الف مبروك لكل الاعضاء والمشرفين والمراقبين

    سعيد جدا بهذا التكريم بارك الله فيكم :)
    ولكل الاعضاء أقول
    كل من قدم حرفا يعين به اخيه ،او دعوة صادقة في ظهر الغيب هو تاج على رأسه
    كلكم رائعون وتستحقون كل خير
    تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
    مع باقات ورد رائعة تستحق عيونكم

    shof_f6f4d168a1d2b64.jpg BqMOYZGCUAAxWuQ.jpg
     
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    حلم كبير, ‏5 جانفي 2018 على 22:14
    #7
  8. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    أم ياسمينdz, ‏5 جانفي 2018 على 22:18
    #8
  9. Ma$Ter

    Ma$Ter :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم
    مبروك للجميع
    وفقكم الله
     
    حروف تائهة, حلم كبير و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    Ma$Ter, ‏5 جانفي 2018 على 22:28
    #9
  10. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    قسنطينة
    السلام عليكم
    شكرا أختي ام ياسمين على التكريم وعلى تقدير جهودنا
    في النهاية نحن لم نقدم للمة ماقدمته هي لنا بالمقابل
    فقد قدمت لنا العائلة والجو الاسري الذي لا نجده إلا داخل البيت
    لذلك كل مانقوم به لم يصل بعد لما قدمته اللمة لنا من اشخاص مميزين
    لذلك أشكر تقييمكم لجهودنا هذا حقا يسعدنا ويشجعنا لتقديم الأفضل
    وفي النهاية اللمة تزدهر بتعاون كل عضو فيها سواء كان مشرف أو اداري
    أو مراقب أو عضو عادي
    كلنا نساهم في تطور لمتنا ^^
    لذلك ألف مبروك لنا جميعا
    تحياتي
     
    قمر الوادي, حلم كبير, حروف تائهة و 2 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏5 جانفي 2018 على 22:29
    #10
  11. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو بارز ::

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    سعيدة
    وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
    مبارك للاخوة والاخوات
    بورك فيك ام ياسمين
     
    قمر الوادي, حلم كبير, حروف تائهة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏5 جانفي 2018 على 22:30
    #11
  12. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    ذكر
    الف مبروك ويستاهلون
     
    حلم كبير و حروف تائهة معجبون بهذا.
    aljentel, ‏5 جانفي 2018 على 22:34
    #12
  13. dahman kz

    dahman kz :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    الجنس:
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    الإقامة:
    واد سوف
    مبروك للاخوة والاخوات والشكر للادارة على الالتفاته والبادرة الطيبة
    وبالتوفيق ان شاء الله .
     
    حلم كبير و حروف تائهة معجبون بهذا.
    dahman kz, ‏5 جانفي 2018 على 22:41
    #13
  14. جميلة أنا

    جميلة أنا :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
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    نقاط الجوائز:
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    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    باتنة
    ألف مبارك للجميع تحياتي
     
    حلم كبير, قمر الوادي و حروف تائهة معجبون بهذا.
    جميلة أنا, ‏5 جانفي 2018 على 22:42
    #14
  15. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جويلية 2014
    المشاركات:
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    الجنس:
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    الإقامة:
    المرّيخ (-_^)
    السلام عليكم
    ألف مبرووك للجميع
    و بارك الله فيكم ادارة اللمة
    تحياتي
     
    حلم كبير, قمر الوادي و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    حروف تائهة, ‏5 جانفي 2018 على 22:47
    #15
  16. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    ميلة
    السلام عليكم
    بارك الله فيكم
    ههههه المشرفة الفعالة لباس هههه
    مبارك للجميع يا رب والله الكل يستاهلون كل خير
     
    حلم كبير, قمر الوادي و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    Twinkle Stars, ‏5 جانفي 2018 على 22:57
    #16
  17. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

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    Algeria
    مبارك عليكم
     
    حلم كبير و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    Princess nour, ‏5 جانفي 2018 على 22:59
    #17
  18. {هِشام}

    {هِشام} :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
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    الإقامة:
    الجزائر
    ~

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    شكرًا على اختياري ضمن المترشّحين، ثمّ الفائزين. بارك الله فيكم

    ولا يسعني في مقامي هذا إلا أن أهنّئ إخواني وأخواتي أعضاء اللمة بإدارة المنتدى الحكيمة السّاعية حثيثا

    إلى رفع روح العطاء وتحفيز الإبداع. فهنيئا لنا وللمنتدى بكم.

    وأشكر الجميع من المدير إلى أحدث عضو، فأنا والله لم ألقَ هنا إلاّ التّرحاب والاحترام.

    حتّى اللي ما تفاهمتش معاهم ههههه السماح p:

    مبارك للفائزين جميعهم، وبالتّوفيق للبقيّة فيما يأتي. فمن جدّ -كما ترون- وجد.

    شكرا جزيلا
     
    ليليا مرام و حلم كبير معجبون بهذا.
    {هِشام}, ‏5 جانفي 2018 على 23:00
    #18
  19. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    الإقامة:
    at my hôûsSSse
    الف الف مبرووك
     
    زهرة البليدة, ‏5 جانفي 2018 على 23:12
    #19
  20. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    اللمة
    السلام عليكم
    مبروك للفائزين هذا وين شفت الموضوع
    هنيئا للجميع والكل يستحق
    شكرا موصول للإدارة
    شكرا لكم
     
    ليليا مرام, ‏5 جانفي 2018 على 23:28
    #20
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