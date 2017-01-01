التعبير الكتابي و شكون يشفى ؟؟؟

السلام عليكم ورحمة الله و بركآته ^^ اشتقت لكم و بدون مطوّلات نقصد مقدمات تاع جرنان فاشهدوا .. فاشهدوا .. فاشهدوا .. أن لن أدوخكم اليوم ههخخهه ... و شكون يشفى ( اليوم قلت نشفيكم شوي كاش ما تخدم البصلة اليابسة قصدي السيسائية و تسقيوها تعاود تحيا ههه ) معرف كي شفت واحد كبير الله يبارك شاب ما شاء الله مازالوا يكتب كما تاع الابتدائي أيا تفكرت التعابير تاعنا كي كان المعلم ( كاد المعلم أن يكون ثريا لولا ... ؟؟ لوكان كمل قرى وطلع النيفو شوي ماشي يزيد فالاضرابات هههه ) @قمر الوادي بلعقل ما هدرت والو .. ورقة مزدوجة واونبليس مسلفة من عند زميلك ههههه وديفوا تلقاها ناقصة خطوطيا ( سطور ممحية هههه ) المهم تكتب تعبيرك .. تعابيرنا الباهية اللي توجور تبدى بالوصف المشهور بالطبيعة الخلابة و السرد التقليدي ( فات اللي فات هههه ) "كان يا ما كان في قديم الزمان ، شيخ كبير يسكن في كوخ صغير تحيط به الغابات والسرادك ههه قصدي اشواك الهندي ياو ديفوا واحد التلميذ يخرجلك مهبول ههه ياك !!! ، يعيش مع ابنته ( البايرة ) التي كانت ترعى البقر ( و تغني كاش خطابة ولا مازال هههه ) ... ... و لازلت اتذكر فصل الربيع ما يخلاصش ههه حنا فالشتاء و التعبير يحكي على الجو الربيعي و الشمس مشرقة .. اوراق و اشجار خضراء ( كانوا يخصوا ليكوبل اييه وقتنا ماكونوش العشاق بزاف هههه ) و كانت القراءة بالصف ياااه التنظيم واحد يحشم كاتب غير زوج سطور يوصف فالبركة اللي حذا داروا ههههه و البط يعوم ووحدة مندهشة كي شافت جمال الطبيعة عندنا بقرة ترعى و حمام ياكل من عند مول الباتيسري هههه و تخرجلك العنقاء من الصف الأخير الطاولة الثانية احم اسكتوا المعلم قالك تحية قبل ما تبدا تقرى تعبيرها تعيط من نص راسها جابتلنا بحر كولومبيا لهنا و مدينة نيويورك راها فالجلفة و الناس ترعى فالحلفى و صفقولها عندها حبة حلوى و زوج نقط زايدين فالتقويم هههههه ( ايه رجعتلنا البلاد جنة تلبس الحطة ومتخافش تتلوث ) ( دوك نحكيلكم على التعابير تاعي هههه خالية من بكري ، كان افضل حاجة عندي كي يلحق وقت التعبير ، نتفكر فالسنة اولى متوسط قالتنا المعلمة اكتبوا تعبير تحكوا فيه كيفاه كان شعوركم كي رحتوا تشوفوا النتائج اسك ناجحين ولا لا و كي رجعتوا كيفاه استقبلوكم فالدار ههه وأنا عجبتني خاكر واحد ما استقبلني قلت ما يصلح غير الكذب والخرطي ههه ايا لحقت دالتي باش نقرى احم احم صوت جميل و استنشقت الغبرة اللي فلاكلاس بديتها مليحة المهم نسيت على التعبير هذاك بصح مانسيتش كلمة ههه كي وصلت للاستقبال ههه كتبت " عندما عدت للبيت هجمت علي أختي الكبيرة ركزلي على هجمت ههههه هاذي الكلمة بعدا هي اللي خلات المعلمة والكل يضحك قالتلي الاستاذة ماشي هجمت عليك وحش هي ول قلتلها تعبير مجازي وحشي ههههه ) هنا نتوقفوا وتزيدوا تحكولنا شوي .. "فطوم"