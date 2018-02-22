هل تطيعه ام يطيعها

الزواج مؤسسة قائمة على المودة، والرحمة، والسكينة بين الزوجين، قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم: 21]، ولكي تتحقق هذه الأمور في الزواج وتستمر الحياة الزوجية بمحبة وطمأنينة يجب على كل من الزوج والزوجة القيام بواجباتهما تجاه بعضهما، ومعرفة حقوق كل واحد منهما وعدم تجاوزها،

وقدأمر الله تعالى الزوجة أن تُطيع زوجها بما يُرضي الله تعالى، فذلك يُحافظ على الحياة الزوجية من الإنهيار، والتصدع، فالطاعة تُساهم في زيادة المحبة بين الزوجين، وتأصيل علاقة التآلف، والمودة، والرحمة بين أفراد الأسرة، وتُزوّد الطاعة الزوج شعوراً بالقوة للقيام بكافة مسؤولياته، وتُحفزه من أجل تحقيق القِوامة تجاه زوجته بشكل صحيح، ويكون ذلك عن طريق إلزامها بحقوق الله تعالى، والمُحافظة على فرائضه، وإبادها عن كافة المفاسد مع قيام الزوج بالاهتمام بأسرته، والإنفاق عليها، قال تعالى: (ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ) [النساء