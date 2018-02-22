هل تطيعه ام يطيعها

جميلة أنا
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بعد التحية و السلام على كل اخوة و أخوات
هنا بلمتنا اليوم نحكي على موضوع و أتمنى أن يكون هناك نقاش محترم و موضوعي في الامر.
الموضوع هو فكرة الزوجة اتجاه طاعة زوجها
نمر في وقتنا الحاضر بفكرة تدور عند الكثير من النساء المتزوجات خاصة حديثا فكرة انها تجعل زوجها هو من يطيع قراراتها ليس العكس بمعنى ( تمشيه على رايها) هذه الفكرة كثيرة أتعايش كثيرا مع نساء من هذا نوع حيث تقول أنه يجب اول ماتكون عندوا تولفوا انها تعمل برئيها و لو ماعجبوش الحال على اساس بالطول يوالف و يصبح رءيها هو الي يمر.......
و المشكل الأكبر هو انها تصبح تتفاخر بالامر على اساس هي( قافزة)و تمشيه على رايها و لو وصلت وين وصلت مع مشاكل مع زوجها......بقول منها : خلي يوالف حتى يكره و يولي يقول هات تسكت من حسها
بالنسبة لمثل هذه الزوجات انا اعتبرهن مغفلات فطاعة الزوج تجلب لك انه يسمع طلباتك و يطبقها دون كره لك و لطلباتك...
اذن مارأيكم في مثل هاته الزوجات التي تظن انها بجلب المشاكل و فرض رأيها على زوجها و كما تقلن( نشبح عليه) انها على حق ام انها فقط تائهة لاظهار نفسها للاخريات و هي في الحقيقة تعيش مرا مع زوجها؟
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