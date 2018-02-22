هل تطيعه ام يطيعها

جميلة أنا

جميلة أنا

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#1
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بعد التحية و السلام على كل اخوة و أخوات :giggle:
هنا بلمتنا اليوم نحكي على موضوع و أتمنى أن يكون هناك نقاش محترم و موضوعي في الامر.:)
الموضوع هو فكرة الزوجة اتجاه طاعة زوجها :unsure::devilish::cautious::cautious:

نمر في وقتنا الحاضر بفكرة تدور عند الكثير من النساء المتزوجات خاصة حديثا فكرة انها تجعل زوجها هو من يطيع قراراتها:devilish: ليس العكس بمعنى ( تمشيه على رايها:confused:) هذه الفكرة كثيرة أتعايش كثيرا مع نساء من هذا نوع حيث تقول أنه يجب اول ماتكون عندوا تولفوا انها تعمل برئيها و لو ماعجبوش الحال على اساس بالطول يوالف:cautious: و يصبح رءيها هو الي يمر:rolleyes:.......
و المشكل الأكبر هو انها تصبح تتفاخر بالامر على اساس هي( قافزة:sick:)و تمشيه على رايها و لو وصلت وين وصلت مع مشاكل مع زوجها......بقول منها : خلي يوالف حتى يكره و يولي يقول هات تسكت من حسهاo_O
بالنسبة لمثل هذه الزوجات انا اعتبرهن مغفلات :sneaky: فطاعة الزوج تجلب لك انه يسمع طلباتك و يطبقها دون كره لك و لطلباتك...
اذن مارأيكم في مثل هاته الزوجات التي تظن انها بجلب المشاكل و فرض رأيها على زوجها و كما تقلن( نشبح عليه) انها على حق ام انها فقط تائهة لاظهار نفسها للاخريات و هي في الحقيقة تعيش مرا مع زوجها؟
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
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#2
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#2
السلام عليكم أختي جميلة
موضوع ختمته لأنه يستحق ختم التمزي لفكرته ومحتواه هنيئا لك على الفكرة الرائعة
فعلا إنقلبت الموازين عندما كان واجب على المرأة طاعة زوجها وهذا امره ديننا الحنيف وتأمره تربيتنا لكنن للأسف المرأة تنظر للأمر على ان الزوج فور زواجه أن يطيعها في كل صغيرة وكبيرة وينفذ دون مناقشة ولو رفض تغضب وتترك البيت والداهية أهلها يقفون معها في كل هذا كم من حادثة رأيتها بالعامية وانت علاه ما ديريش واش قاتلك وعلاه ما تشاورهاش والله فعلا وصلنا لوضه كارثي والرجل أيضا أين سخصيته ورجولته في كل هذا فهناك من يرضخ بإرادته ويسلمها زمام الأمور ويطيعها فعلا للأسف
انا لا اعتبرها ذكية وخارقة وقافزة على قولتك أعتبرها متسلطة ولم تتربى
وزوجها ضعيف شخصية لا أكثر ولا اقل
سرني موضوعك جدا في إنتظار الإخوة
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
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#3
قال ليليا مرام:
السلام عليكم أختي جميلة
موضوع ختمته لأنه يستحق ختم التمزي لفكرته ومحتواه هنيئا لك على الفكرة الرائعة
فعلا إنقلبت الموازين عندما كان واجب على المرأة طاعة زوجها وهذا امره ديننا الحنيف وتأمره تربيتنا لكنن للأسف المرأة تنظر للأمر على ان الزوج فور زواجه أن يطيعها في كل صغيرة وكبيرة وينفذ دون مناقشة ولو رفض تغضب وتترك البيت والداهية أهلها يقفون معها في كل هذا كم من حادثة رأيتها بالعامية وانت علاه ما ديريش واش قاتلك وعلاه ما تشاورهاش والله فعلا وصلنا لوضه كارثي والرجل أيضا أين سخصيته ورجولته في كل هذا فهناك من يرضخ بإرادته ويسلمها زمام الأمور ويطيعها فعلا للأسف
انا لا اعتبرها ذكية وخارقة وقافزة على قولتك أعتبرها متسلطة ولم تتربى
وزوجها ضعيف شخصية لا أكثر ولا اقل
سرني موضوعك جدا في إنتظار الإخوة
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صدقت اناملك اختي ليليا فعلا حتى المجتمع عاون في هذا الانقلاب
نتتر آراء الاخوة و الاخوات بوركتي على الختم
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#4
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Queen Fati

Queen Fati

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#5
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SBA
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#5
تائهة مليون بالمائة،محاولة فرض نفسها على المجتمع من خلال زوجها،السلطة المنطقية،واظن ان صاحبات هاذ المنطق نرجسيات يحببن الالم اخذا وعطاءا
?تقبلي مروري اختي?​
 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#6
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#6
قال Queen Fati:
تائهة مليون بالمائة،محاولة فرض نفسها على المجتمع من خلال زوجها،السلطة المنطقية،واظن ان صاحبات هاذ المنطق نرجسيات يحببن الالم اخذا وعطاءا
?تقبلي مروري اختي?​
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صدقتي اختي فعلا هن نرجسيات لا تتحملن من يقودها ...سلمت اناملك دمتي
 
khwv

khwv

:: عضو مُشارك ::
#7
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#7
الزواج مؤسسة قائمة على المودة، والرحمة، والسكينة بين الزوجين، قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم: 21]، ولكي تتحقق هذه الأمور في الزواج وتستمر الحياة الزوجية بمحبة وطمأنينة يجب على كل من الزوج والزوجة القيام بواجباتهما تجاه بعضهما، ومعرفة حقوق كل واحد منهما وعدم تجاوزها،
وقدأمر الله تعالى الزوجة أن تُطيع زوجها بما يُرضي الله تعالى، فذلك يُحافظ على الحياة الزوجية من الإنهيار، والتصدع، فالطاعة تُساهم في زيادة المحبة بين الزوجين، وتأصيل علاقة التآلف، والمودة، والرحمة بين أفراد الأسرة، وتُزوّد الطاعة الزوج شعوراً بالقوة للقيام بكافة مسؤولياته، وتُحفزه من أجل تحقيق القِوامة تجاه زوجته بشكل صحيح، ويكون ذلك عن طريق إلزامها بحقوق الله تعالى، والمُحافظة على فرائضه، وإبادها عن كافة المفاسد مع قيام الزوج بالاهتمام بأسرته، والإنفاق عليها، قال تعالى: (ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ) [النساء
 
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