سلسلة / فقر مونطال / " العدد 3 "

Salah eddin
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ناس اللمة نشالله راكم بخير و عافية ... الحمد لله ... و مرحبا بيكم
في عدد جديد من السلسلة الي نشالله تكونو والفتوها خلاص
سلسلة :
و موضوع هذا العدد ... هو :
" شاف كويزيني ... ما شافش حاڤة "
بون ... جماعة الخير ... و الله ق الظواهر المدرحة هذي تفرض روحها بالسيف و نشوفو انو من الواجب نهدرو عليها و نديروها موضوع للنقاش ...
موضوع هذا العدد هو المطاعم الجامعية و العمال الي فيها ...
يا عباد الله ... تشوف الظروف الي يخدمو فيها و يطيبو فيها الأكلات هذيك ... و الله ق قلبك يوجعك يا محمد سيدي ...
و في الريسطو ... تشوف هذوك القطوط يدور رايحين جايين ... راني نقولك عيطة تاع قطوطة .. متواجدين ثما اكثر من الطلبة ...
و الطوابل هذيك يا محمد سيدي مسقية بالمرقة ... و السباقيتي هذيك مزربعة يا الله ... ياودي و الله ق يحير الواحد ...
و كي تجي تشوف الوجبات الي يقدموها ... يا عجابة ... فيفري و في عز الشتاء ... يقدملك فرماج تاع زوج حبات بميادورو ...
و يقدملك دويرة تاع كاشير باردة ولا باتي فرماج مش عارف الصلاحية تاعو بالاك منتهية ...
و الي تقلبلك الرحمة تاعك ... و تخليك توحد في مولاك ... المرقة هذيك تاع الزيتون ...ياودي المرقة تاع الزيتون هذيك تاكلها تعقبلك للمجرى التنفسي ...
تخرج قاع من المجرى الهضمي ... يجيف مولاها ... و تبقى كرشك توجع فيك منها من سوء المكونات الي فيها ...
و الكارثة الاخرى ... الخبز ... من قوة البخل ... يجيبولك الخبز الي مش محسن ... يعني الخبز الدوني قاع يجيبولهك ...
و يجيبولهك يابس و ما فيه حتى بنة ... حاشا نعمة ربي على كل حال ... بصح ماهمش يخدمو في خدمة مليحة ...
نبدلو الوجهة ... و هنا نشوفو الصح ... نشوفو العمال الي يخدمو ثم ... مع احترامنا للعمال و العاملات الي في المطبخ ...
بصح صراحةً ... لازم شوي نظافة و شوي اعتناء بالكوزينة و باللواحق ... القازار الي يطيبو فيه مصدي راك عارف .. متأكسد ...
و تشوف القاشي الي يطيبو ثما و الله ق تقول و الله ما ناكلها ...
يعني الي يطيب لازم يكون نظيف ... ولازم الماكلة نظيفة ... ولازم الاواني نظيفة ... مش ق طيب و خلاص ...
و بلا ما نشوفو الناس الي تخرج السلعة الموجه للطلبة في الاصل ... و يعاودولها البيع البرا ...
ناس اللمة نشالله راكم بخير و عافية ... الحمد لله ... و مرحبا بيكم
في عدد جديد من السلسلة الي نشالله تكونو والفتوها خلاص
سلسلة :
و موضوع هذا العدد ... هو :
" شاف كويزيني ... ما شافش حاڤة "
بون ... جماعة الخير ... و الله ق الظواهر المدرحة هذي تفرض روحها بالسيف و نشوفو انو من الواجب نهدرو عليها و نديروها موضوع للنقاش ...
موضوع هذا العدد هو المطاعم الجامعية و العمال الي فيها ...
يا عباد الله ... تشوف الظروف الي يخدمو فيها و يطيبو فيها الأكلات هذيك ... و الله ق قلبك يوجعك يا محمد سيدي ...
و في الريسطو ... تشوف هذوك القطوط يدور رايحين جايين ... راني نقولك عيطة تاع قطوطة .. متواجدين ثما اكثر من الطلبة ...
و الطوابل هذيك يا محمد سيدي مسقية بالمرقة ... و السباقيتي هذيك مزربعة يا الله ... ياودي و الله ق يحير الواحد ...
و كي تجي تشوف الوجبات الي يقدموها ... يا عجابة ... فيفري و في عز الشتاء ... يقدملك فرماج تاع زوج حبات بميادورو ...
و يقدملك دويرة تاع كاشير باردة ولا باتي فرماج مش عارف الصلاحية تاعو بالاك منتهية ...
و الي تقلبلك الرحمة تاعك ... و تخليك توحد في مولاك ... المرقة هذيك تاع الزيتون ...ياودي المرقة تاع الزيتون هذيك تاكلها تعقبلك للمجرى التنفسي ...
تخرج قاع من المجرى الهضمي ... يجيف مولاها ... و تبقى كرشك توجع فيك منها من سوء المكونات الي فيها ...
و الكارثة الاخرى ... الخبز ... من قوة البخل ... يجيبولك الخبز الي مش محسن ... يعني الخبز الدوني قاع يجيبولهك ...
و يجيبولهك يابس و ما فيه حتى بنة ... حاشا نعمة ربي على كل حال ... بصح ماهمش يخدمو في خدمة مليحة ...
نبدلو الوجهة ... و هنا نشوفو الصح ... نشوفو العمال الي يخدمو ثم ... مع احترامنا للعمال و العاملات الي في المطبخ ...
بصح صراحةً ... لازم شوي نظافة و شوي اعتناء بالكوزينة و باللواحق ... القازار الي يطيبو فيه مصدي راك عارف .. متأكسد ...
و تشوف القاشي الي يطيبو ثما و الله ق تقول و الله ما ناكلها ...
يعني الي يطيب لازم يكون نظيف ... ولازم الماكلة نظيفة ... ولازم الاواني نظيفة ... مش ق طيب و خلاص ...
و بلا ما نشوفو الناس الي تخرج السلعة الموجه للطلبة في الاصل ... و يعاودولها البيع البرا ...
و الديفو الكبير في الشاف كويزيني الي ما شافش حاڤة ... و طالق الحالة على سراحها لا رقابة ... لا حسن تسيير ...
بالله عليكم ... ..الناس الي حاكمين المطاعم الجامعية المتدهورة ... و المسؤولين على الفساد الي فيها ...
الا يستحقون ان نصنفهم ضمن الفئة الي عندها فقر مونطال !!
بالله عليكم ... ..الناس الي حاكمين المطاعم الجامعية المتدهورة ... و المسؤولين على الفساد الي فيها ...
الا يستحقون ان نصنفهم ضمن الفئة الي عندها فقر مونطال !!