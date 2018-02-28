سلسلة / فقر مونطال / " العدد 3 "

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ناس اللمة نشالله راكم بخير و عافية ... الحمد لله ... و مرحبا بيكم

في عدد جديد من السلسلة الي نشالله تكونو والفتوها خلاص

سلسلة :

و موضوع هذا العدد ... هو :

" شاف كويزيني ... ما شافش حاڤة "

بون ... جماعة الخير ... و الله ق الظواهر المدرحة هذي تفرض روحها بالسيف و نشوفو انو من الواجب نهدرو عليها و نديروها موضوع للنقاش ...

موضوع هذا العدد هو المطاعم الجامعية و العمال الي فيها ...

يا عباد الله ... تشوف الظروف الي يخدمو فيها و يطيبو فيها الأكلات هذيك ... و الله ق قلبك يوجعك يا محمد سيدي ...

و في الريسطو ... تشوف هذوك القطوط يدور رايحين جايين ... راني نقولك عيطة تاع قطوطة .. متواجدين ثما اكثر من الطلبة ...

و الطوابل هذيك يا محمد سيدي مسقية بالمرقة ... و السباقيتي هذيك مزربعة يا الله ... ياودي و الله ق يحير الواحد ...

و كي تجي تشوف الوجبات الي يقدموها ... يا عجابة ... فيفري و في عز الشتاء ... يقدملك فرماج تاع زوج حبات بميادورو ...

و يقدملك دويرة تاع كاشير باردة ولا باتي فرماج مش عارف الصلاحية تاعو بالاك منتهية ...

و الي تقلبلك الرحمة تاعك ... و تخليك توحد في مولاك ... المرقة هذيك تاع الزيتون ...ياودي المرقة تاع الزيتون هذيك تاكلها تعقبلك للمجرى التنفسي ...

تخرج قاع من المجرى الهضمي ... يجيف مولاها ... و تبقى كرشك توجع فيك منها من سوء المكونات الي فيها ...

و الكارثة الاخرى ... الخبز ... من قوة البخل ... يجيبولك الخبز الي مش محسن ... يعني الخبز الدوني قاع يجيبولهك ...

و يجيبولهك يابس و ما فيه حتى بنة ... حاشا نعمة ربي على كل حال ... بصح ماهمش يخدمو في خدمة مليحة ...

نبدلو الوجهة ... و هنا نشوفو الصح ... نشوفو العمال الي يخدمو ثم ... مع احترامنا للعمال و العاملات الي في المطبخ ...

بصح صراحةً ... لازم شوي نظافة و شوي اعتناء بالكوزينة و باللواحق ... القازار الي يطيبو فيه مصدي راك عارف .. متأكسد ...

و تشوف القاشي الي يطيبو ثما و الله ق تقول و الله ما ناكلها ...

يعني الي يطيب لازم يكون نظيف ... ولازم الماكلة نظيفة ... ولازم الاواني نظيفة ... مش ق طيب و خلاص ...