سلسلة / فقر مونطال / " العدد 3 "

Salah eddin

Salah eddin

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#1
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ناس اللمة نشالله راكم بخير و عافية ... الحمد لله ... و مرحبا بيكم
في عدد جديد من السلسلة الي نشالله تكونو والفتوها خلاص

سلسلة :


فقر مونطال - Copie.gif


و موضوع هذا العدد ... هو :
" شاف كويزيني ... ما شافش حاڤة "

بون ... جماعة الخير ... و الله ق الظواهر المدرحة هذي تفرض روحها بالسيف و نشوفو انو من الواجب نهدرو عليها و نديروها موضوع للنقاش ...

موضوع هذا العدد هو المطاعم الجامعية و العمال الي فيها ...

يا عباد الله ... تشوف الظروف الي يخدمو فيها و يطيبو فيها الأكلات هذيك ... و الله ق قلبك يوجعك يا محمد سيدي ...

و في الريسطو ... تشوف هذوك القطوط يدور رايحين جايين ... راني نقولك عيطة تاع قطوطة .. متواجدين ثما اكثر من الطلبة ...

و الطوابل هذيك يا محمد سيدي مسقية بالمرقة ... و السباقيتي هذيك مزربعة يا الله ... ياودي و الله ق يحير الواحد ...

و كي تجي تشوف الوجبات الي يقدموها ... يا عجابة ... فيفري و في عز الشتاء ... يقدملك فرماج تاع زوج حبات بميادورو ...

و يقدملك دويرة تاع كاشير باردة ولا باتي فرماج مش عارف الصلاحية تاعو بالاك منتهية ...

و الي تقلبلك الرحمة تاعك ... و تخليك توحد في مولاك ... المرقة هذيك تاع الزيتون ...ياودي المرقة تاع الزيتون هذيك تاكلها تعقبلك للمجرى التنفسي ...

تخرج قاع من المجرى الهضمي ... يجيف مولاها ... و تبقى كرشك توجع فيك منها من سوء المكونات الي فيها ...

و الكارثة الاخرى ... الخبز ... من قوة البخل ... يجيبولك الخبز الي مش محسن ... يعني الخبز الدوني قاع يجيبولهك ...

و يجيبولهك يابس و ما فيه حتى بنة ... حاشا نعمة ربي على كل حال ... بصح ماهمش يخدمو في خدمة مليحة ...

نبدلو الوجهة ... و هنا نشوفو الصح ... نشوفو العمال الي يخدمو ثم ... مع احترامنا للعمال و العاملات الي في المطبخ ...

بصح صراحةً ... لازم شوي نظافة و شوي اعتناء بالكوزينة و باللواحق ... القازار الي يطيبو فيه مصدي راك عارف .. متأكسد ...

و تشوف القاشي الي يطيبو ثما و الله ق تقول و الله ما ناكلها ...

يعني الي يطيب لازم يكون نظيف ... ولازم الماكلة نظيفة ... ولازم الاواني نظيفة ... مش ق طيب و خلاص ...

و بلا ما نشوفو الناس الي تخرج السلعة الموجه للطلبة في الاصل ... و يعاودولها البيع البرا ...


و الديفو الكبير في الشاف كويزيني الي ما شافش حاڤة ... و طالق الحالة على سراحها لا رقابة ... لا حسن تسيير ...


بالله عليكم ... ..الناس الي حاكمين المطاعم الجامعية المتدهورة ... و المسؤولين على الفساد الي فيها ...

الا يستحقون ان نصنفهم ضمن الفئة الي عندها فقر مونطال !!








 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#2
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أشــواق 19

أشــواق 19

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#3
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Setif
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#3
السلام عليكم..
هههههههه يعطيك الربح ضحكتني تاع زيتون يخرج من المجرى الهضمي ههههههههه
فكرتني مرة رحت لجامعة فرحات عباس سطيف..وجاية في بلاصة ايزولي كنت انا وصحبتي وجعنا مكاش وين تاكل ايا رحنا لريسطو ????? دارولهم سباقيتي وكاشير وتفاحة معفنة بيان سير ههههه ايا معليناش كان قدامنا واحد جا مسكين يهز لبلا تاعو طاح وساحت هذيك سباقيتي ...واش دار لعامل هذاك مسحها ورجعهالو في طبسي اووووه قلبي خرج ثما والخبز منحكيلكش هو والحجرة لا فرق بيناتهم يعني والله عفن في عفن حايرة في لغاشي لي يروح ويدير لاشان وياكلو نورمال ..
بالنسبة للجامعة تاعنا..دخلت ليه مرة ولا زوج..مي حقيقة والله نظاف بزااف شفت طريقة وضع الاكل..مام ماكلة تاعهم نظيفة..ومعقولة..بارابور لجامعات اخرين..ممكن كي عادت جديدة.


صحيت صلاح موضوع شباب ويخرج عليهم فقر مونطال..راه الفساد في كلش يا خويا ربي يجيب الخير برك..
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
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#4
إنضم
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1,151
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الجنس
ذكر
#4
قال أشــواق 19:
السلام عليكم..
هههههههه يعطيك الربح ضحكتني تاع زيتون يخرج من المجرى الهضمي ههههههههه
فكرتني مرة رحت لجامعة فرحات عباس سطيف..وجاية في بلاصة ايزولي كنت انا وصحبتي وجعنا مكاش وين تاكل ايا رحنا لريسطو ????? دارولهم سباقيتي وكاشير وتفاحة معفنة بيان سير ههههه ايا معليناش كان قدامنا واحد جا مسكين يهز لبلا تاعو طاح وساحت هذيك سباقيتي ...واش دار لعامل هذاك مسحها ورجعهالو في طبسي اووووه قلبي خرج ثما والخبز منحكيلكش هو والحجرة لا فرق بيناتهم يعني والله عفن في عفن حايرة في لغاشي لي يروح ويدير لاشان وياكلو نورمال ..
بالنسبة للجامعة تاعنا..دخلت ليه مرة ولا زوج..مي حقيقة والله نظاف بزااف شفت طريقة وضع الاكل..مام ماكلة تاعهم نظيفة..ومعقولة..بارابور لجامعات اخرين..ممكن كي عادت جديدة.


صحيت صلاح موضوع شباب ويخرج عليهم فقر مونطال..راه الفساد في كلش يا خويا ربي يجيب الخير برك..
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و عليكم السلام و رحمة الله

رااكي ضربتي دورة على الاعداد اكل ههه

المهم ... فيما يخص الريسطو ... هذا العام انا دخلت مرة وحدة للريسطو

مرة وحدة ما زدتش فوقها ... لانو الكوارث لي ثما تخلي الانسان ينفر و يخرج قلبو من العفن

سي فري ... كاين بعض البلايص ناسها نظاف و قايمين بالشي

بصح نقدر نقولك 80 بالمية من المطاعم الجامعية ... كارثة عمومية

و المرقة تاع الزيتون هي المرض الكبير ههه حاشا المرقة الدوريجين ... نهدر ع الطايوان الي يقدمو فيها ثما

يعني شوية ما و شوي حبات زيتون و مقرف طوماطيش الحارة و اعطيلهم ياكلو

مرض في مرض

شكرا على المشاركة بارك الله فيك

 
طيب الكلام

طيب الكلام

:: عضو مُتميز ::
#5
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الارض
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أنثى
#5
السلام عليكم
يعطيك الصحة خويا موضوع اكثر من رائع . و اغلبية الجامعات الجزائرية تعاني من هذه الظروف الكارثية للاسف الشديد
صدقني خويا كي كنت سنة اولى كنت نبات ف لاسيتي مي السنة والله ماقدرت . نروح نقرا الصباح و نروح لعشية للدار رغم المسافة الطويلة حتى جبتها في صحتى و حكمتني الشقيقة من التعب و الميزيرية مي معليش المهم مانباتش ف لاسيتي . الريستو خامج و الماكلة تعيف حتى الديسار يجيبو غير الديشي . و القطوطة يتغداو و يتعشاو معانا . و الخبز اليابس و السلاطة خامجة حاشاك . يعني غياب تام للنظافة و الرقابة منعدمة . ربي يقدر الخير و خلاص
بارك الله فيك خويا .
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#6
إنضم
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الإعجابات
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1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#6
قال طيب الكلام:
السلام عليكم
يعطيك الصحة خويا موضوع اكثر من رائع . و اغلبية الجامعات الجزائرية تعاني من هذه الظروف الكارثية للاسف الشديد
صدقني خويا كي كنت سنة اولى كنت نبات ف لاسيتي مي السنة والله ماقدرت . نروح نقرا الصباح و نروح لعشية للدار رغم المسافة الطويلة حتى جبتها في صحتى و حكمتني الشقيقة من التعب و الميزيرية مي معليش المهم مانباتش ف لاسيتي . الريستو خامج و الماكلة تعيف حتى الديسار يجيبو غير الديشي . و القطوطة يتغداو و يتعشاو معانا . و الخبز اليابس و السلاطة خامجة حاشاك . يعني غياب تام للنظافة و الرقابة منعدمة . ربي يقدر الخير و خلاص
بارك الله فيك خويا .
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و عليكم السلام و رحمة الله

صح ... المشاكل هذي راها كاينة في اغلب الجامعات الجزائرية

و الاهمال و سوء التسيير و الاستهتار و العبث و الفساد خلاص اصبحو يمثل

رمز من رموز الجامعة الجزائرية ... و هنا رانا تناولنا جانب فقط من الفساد

و هو الفساد في المطاعم الجامعية بلا ما نشوفو المرافق الاخرى

ياودي يتعب الواحد خير من يحكمو تسسم غذائي ... كاين اخرين معانا

حكمهم التسمم بسبة العفن في الماكلة شهرين ثلاثة قاع

يتعب الواحد خيرمن يطفرها في صحتو

و الله يكون في عون الجميع نشالله

بارك الله فيك اختي

وشكرا على مرورك القيم


 
جميلة أنا

جميلة أنا

:: عضو مُشارك ::
#7
إنضم
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الإقامة
باتنة
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#7
والله خويا صلاح طحت في مشكلنا تع الصح
انا عن نفسي والله نظال نطيب بلاك اكثر مما تقرا في الغرفة في اقامة ههههه و هذا بسبب الماكلة تع المطعم والله لا علاقة الا سعات و يهديهم ربي في مناسبات ام يديؤو شخشوخة تشبه شوي اما الباقي ماء و زغاريد و هذيييك السلاطة خلي منحكيوش خير نحسهم يدخلوها للماء و يحطوا بيه بعد هههههه اما على الخبز خاشة طعام ربي يا اما يابس حجرة ولا يطوط تحير وين يخدموه...و الي يزيد يشوكيك فس الكاشير و الفرماج و التون تعهم خاسرين عليهم شركة ذات ابشع جودة في التاريخ هههه و الي مخبي وراء الجدران اعظم و اعظم ربي يجيب الخير فرات للبلاد
 
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#8
إنضم
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سكيكدة
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#8
السلام عليكم ورحمة الله

الله يعينهم الطلبة والله غير ربي كي ساترهم من الماكلة لي يظلوا ياكلوا فيها في الجامعات .

الحمد لله قريت غير في ولايتي كنت وقت لغذا نروح للدار نتغذا غذا ماما المتحوف يا ربي مرقة بطاطا ولا الماكلة تاعهم .

المشكل أنو هذو لي يطيبو بالإهمال هذا مبعد تلقاهم مديين معاهم الباغاج يعني حتى هوما مش عايفين واش طيبو في الظروف الخماجية لي طيبو فيها !

اونفاس لينا ايكول بخيماغ الطيابات كي يكملو يخرجو بالقفف معمرين من الباب الخلفي مش من الباب لي يشوفهم المدير منو وماما تظل تعس فيهم هههه وتقولي ارواحي تشوفي .

عموما الله يهدي من خلق والله يبعد علينا العقليات هذو .

مغسي صلاح يعطيك الصحة .
 
حروف تائهة

حروف تائهة

:: عضو متألق ::
#9
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الإقامة
حوشنا
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أنثى
#9
السلام عليكم
الحمد لله اسي ربي يديمها نعمة
و الله ياخويا لكبير وجعني قلبي و نا نقرا
خاصة كي تفكرت منظر القاشي لي يخدمو في الريسطو اااه ياقلبي و الي قالهم موتو قاع الطبااااااااخ يامحاينك
و مام الطلبة و مافيهمش الخير
تلقاهم ياكلو و يخلو ذيك الطابلة غارقة بالمرقة تحسب يدخلو بوجوهم ديراكت في لبلا كي لقطوط
و كاين لي مايكلفوش ارواحهم حتى باه يهزو لبلا و يرجعوه
قاشي قاع مرحي في راسو و عندو فقر مونطال مدقع جدا
 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#11
إنضم
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الجنس
ذكر
#11
قال جميلة أنا:
والله خويا صلاح طحت في مشكلنا تع الصح
انا عن نفسي والله نظال نطيب بلاك اكثر مما تقرا في الغرفة في اقامة ههههه و هذا بسبب الماكلة تع المطعم والله لا علاقة الا سعات و يهديهم ربي في مناسبات ام يديؤو شخشوخة تشبه شوي اما الباقي ماء و زغاريد و هذيييك السلاطة خلي منحكيوش خير نحسهم يدخلوها للماء و يحطوا بيه بعد هههههه اما على الخبز خاشة طعام ربي يا اما يابس حجرة ولا يطوط تحير وين يخدموه...و الي يزيد يشوكيك فس الكاشير و الفرماج و التون تعهم خاسرين عليهم شركة ذات ابشع جودة في التاريخ هههه و الي مخبي وراء الجدران اعظم و اعظم ربي يجيب الخير فرات للبلاد
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اهلا بالاخت جمييلة
عذرا على التاخر في الرد
القاشي قاع يطيب و لا ياكل برا و ما ياكلش في مطعم الاقامة او الجامعة
انا مثلا نشري من برا ولا نطيب في لاسيتي حاجة خفيفة قال خضرة مفورة ولا فريت ههه
يعني هاك ولا المرض تاع الريسطو
و اللله ق حالة متدهورة راه فيها القطاه
ق كاشما يجيب ربي من خير
شكرا على المشاركة


 
Salah eddin

Salah eddin

:: مشرف ::
طاقم المشرفين
#12
إنضم
27 جانفي 2016
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النقاط
1,151
الإقامة
الجلفة
الجنس
ذكر
#12
قال حروف تائهة:
السلام عليكم
الحمد لله اسي ربي يديمها نعمة
و الله ياخويا لكبير وجعني قلبي و نا نقرا
خاصة كي تفكرت منظر القاشي لي يخدمو في الريسطو اااه ياقلبي و الي قالهم موتو قاع الطبااااااااخ يامحاينك
و مام الطلبة و مافيهمش الخير
تلقاهم ياكلو و يخلو ذيك الطابلة غارقة بالمرقة تحسب يدخلو بوجوهم ديراكت في لبلا كي لقطوط
و كاين لي مايكلفوش ارواحهم حتى باه يهزو لبلا و يرجعوه
قاشي قاع مرحي في راسو و عندو فقر مونطال مدقع جدا
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و عليكم السلام
اهلا اختي الغيرة
ياودي كوارث و الله ق يحشم الواحد في بلاصتهم
و الطلبة ثاني ما يحترموش و فيهم و عليهم
الا من رحم ربك طبعا الواحد ما يجمعش
و الله يجعل الخير
شكرا

 
صفاءdz

صفاءdz

:: عضو مُتميز ::
#14
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الكوزينة
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#14
ههههههه
ضحكتني يعني هم يضحك وهم يبكي
والله ...مرة شفيت عليها مليح كنت حابة ناكل قرانتيتا هههه نوضت خويا صغير راح جابلي ومن بعد حطيتها قلت من بعد ناكل ههه أيا جاتني ختي قاتلي منين شريتيها قتلها من جارنا بحكمو هو ليطيب فيها ..قاتلي يابهلولة راها يطيب فيها من ستيرنة لبرا ومش مغطية وظل لقطوطة تشرب منها ...وأنا غير سمعت هاذ الهدرة قلبي وجعني وااااااااااع مزية مكليتهاش الحمد لله آسي والله ههه
مرسي خويا صلاح موضوع هااايل
 
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