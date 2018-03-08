اصنعي الكيتشاب في بيتك

Fleur Rouje
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المقادير :
كيلو ونصف طماطم حمراء + 100 غ سكر نصف كأس زايد شوية+ نصف كأس خل + م ص ميزينا + ربع م ص ملح + رشة إبزار أبيض
الطريقة
نقسم كل حبة طماطم من النصف و نضعها في الطنجرة بدون ماء على نار هادئة كما في الصورة طبعا نغطي الطنجرة
عندما طيب كما في الصورة أعلاه نطحنها في الخلاط الكهربائي
ثم تصفى و ترد إلى الطنجرة مع اضافة الملح,السكر و النشا
نتركها تتشرب الماء و تصبح على هذا الشكل
و هذا هو الشكل النهائي المرجو ان تنال اعجابكم
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