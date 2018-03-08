اصنعي الكيتشاب في بيتك

F

Fleur Rouje

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
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الإعجابات
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أنثى
#1
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المقادير :
كيلو ونصف طماطم حمراء + 100 غ سكر نصف كأس زايد شوية+ نصف كأس خل + م ص ميزينا + ربع م ص ملح + رشة إبزار أبيض


الطريقة

نقسم كل حبة طماطم من النصف و نضعها في الطنجرة بدون ماء على نار هادئة كما في الصورة طبعا نغطي الطنجرة





عندما طيب كما في الصورة أعلاه نطحنها في الخلاط الكهربائي

ثم تصفى و ترد إلى الطنجرة مع اضافة الملح,السكر و النشا



نتركها تتشرب الماء و تصبح على هذا الشكل


و هذا هو الشكل النهائي المرجو ان تنال اعجابكم

 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
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النقاط
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الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما أحلاها الوصفة وقت تكون مدعمة بالصور من التقاط صاحبة الوصفة .

مشكورة حبيبتي ع الوصفة فقط انتبهي واطرحي مواضيعك حسب تخصث كل ركن هذا ركن الحلويات ;)

يعطيك الصحة :love:
 
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