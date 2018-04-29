وعلاه آ خويا وعلاه ...

السلام عليكم خاوتي اهل اللمة ان شااء الله تكونو بخير

البارح اصيب صديقي بكسر في انفه اثناء مباراة كنا نلعبوها في لاسيتي رحت انا واياه للمستشفى نديرو راديو ونعالجوه الحمد لله كان الكسر خفيف دعواتكم له ..

لكن المشلكلة لما رحنا تلاقينا مع زوج شباب مضروبين بسكين واحد في الوجه والآخر في الذرااع المهم خليناهم يخيطو جروحهم وتأسفت للوضع نتاعهم

بصح اسوأ منظر شفتو والله ماهو هذاك الوجه المفتوح بسكين ولا ذاك الدم اللي يخرج من الذراع لكن المنظر هو انو لما كنت خارج تلاقيت مع" والدة ووالد " احد هؤلاء الشباب

امراة كبيرة في سن الخمسين واب كبير في الستينات على عكااز

تشقق قلبي والله تفتح لما الامن نتاع المستشفى كان يستجوب في المراة قلها خالتي واش تحتاجي ؟؟

قاتلو وانا قاعد نشوف في عينيها وليدي "راهو هنا " ..

انا تدمرت في تلك اللحظة خلاص ما نجمتش نمشي وعلاه آخويا علاه توصل روحك حتى باش يماك وباباك في آخر العمر توقفهم في غرفة الانتظار بالمستشفى

في ذاك الليل وعلاه آ خويا مش يمااك راهي قاعدة في دارها وتستنى فيك باش تفرحها بشوفتك ووجهك سليم

ناس يتامى بدون آباء وامهات يتمناو يوقفو دقيقة مع والديهم وغاشي حابين يقتلو الأباء نتاعهم وهوما حيين

والله حرام اخويا تجيب المشاكل لبيتكم

والله ساعات نسمحو في ناس يطيحولنا الهدرة وياذونا غير باش ما نجيبوش المشاكل لوالدينا وناس تدخل في عراكات بالسكين وعلاه اخويا ما تفرحش يماك بالتزامك وبرك ليها

يخي ما قاتلك جيبلي الذهب ولا طيحلي بالقمر والله كل حاجة يتمناوها الوالدين كي يشوفونا فرحانين ومع آخر العمر كاين شي ناس يضرو والديهم لاحول ولا قوة الا بالله

ربي يهدي الناس .. ​