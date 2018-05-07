حكاية جزايري في رمضان

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
20 سبتمبر 2009
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أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيما قاتلي مقصوفة الرأبة انتي معانا ولا معاهم
قصدي @لؤلؤة قسنطينة و @صمت المشاعر

جيت كتبت هاذ الموضوع
اليوم نشنشفكم يامعشر جنس الرجال
كيما قالت @ليليا مرام مرام الله يذكرها بالخير لي عندها ديبلوم في التشنشيف


السي خونا في رمضان
اييييييييييه
من أول يوم يبدى السيناريو تاعو
لالة من قبل وهي تخمم وتوجد برنامجها باه تقدر توفق بينو وبين اولادهم وبين واجباتها الدينية والكوزينية

ايه ركزولي على القنصل لي راح يكون حاضر في كل محضر

وبما انو الجو سخون والذبان والنمال والجراد وزيد هالسي لي هبلو الصيام

هي :تنوض مسكينة الصباح ديراكت الميناج وتعمر الما وولادها واحد تحطلو يفطر ولوخر تقريه عندو امتحان ولوخر واقيلا يحفظ للباك هيه

تهنبر حتان تشبع ايا تروح تصلي وتقرا شوي قرآن
هو:يخدم ويجي خارج منلي يدخل وهو يشكي :آي راسي ..اليوم عياونا في الخدمة
اليوم هدرت بزاف...عطشت..
هاتي يامخلوقة القفة نروح نقضيلكم


ويروح يخمل مالذ وطاب
حط البطاطا حط الخرشف
حط البوزلوف
حط الفرينة حط الحمص حط الدجاج حط الساردين حط وحط

يدخل هاكي طيبيلنا ويروح يضربها بتكسيلة
@Salah eddin
والله ق عييت اليوم ويدير لاسياست بكل سعادة وسرور


هي :ياولد اسكت باباك راقد
ياطفلة اقعدي ماتتحركي باباك راقد
ياو تسكتو ولانجيفكم اليوم باباكم راقد

ايا بلعو لاينوض يديرلنا شقلاقة تعرفو باباكم في رمضان مكنلاه توصلو روحكم وتوصلوني معاكم


هي:تدخل للكوزينة هاذي شربة هاذا بوراك هاذي سلايط هاذو اطباق في الفور
وتقول :اايييه باه غير يرضى السي السبع تاعي


يوصل العصر ينوض يصلي

ويدخل عليها الغول تاعها

قصدي السبع تاعها

أون مود فخامته


والفلون لي قتلك عليه وين راح
والبوراكة تاعي قتلك عمريها مليح باللحم والفرماج ومتنسايش تجيك قدقد يعني قيسيها بالمسطرة
ايه والزلابية قتلك اخدميهالي بلي كولار كيما تاع ام وليد
والبوزلوف شبحيه مليح لازم يكون سلطان المايدة
ومتنسايش القارصات زيني بيهم نحاهملي البائع من الشجرة سبيسيال ليا من جنان باباه وحد اللون عليهم يسخف
والمقرود شحريه مليح بالعسل وانا في الخدمة الصباح جا في راسي باه نسهر بيه
المطلوع ياايما المطلوع مطلوعتي كبريها ومتنسايش معاها البريوش نموت عليه محشي باه نصحر بيه
ومتنسايش قاطو الصحور ...


ايا جا وقت الفطور:
قعدو لولاد
@Queen Fati
@حروف تائهة
@ناصر dz
@فاعل الخير
@hakim story
@صفاءdz

المادام وهي تقتر بالعرق والعيا هلكها بعد ماكملت طلبات @Salah eddin
هاكول ياراجل:

هو :والله ق شوي دشيشة فريك وبوراك بزاف عليا شبعت
هاكول راني طيبت على جالك
بليز كول
أزهري
أسعدي هاكول تاكل الرهج
يخي تعرفو الرومانسية الجزايرية


لولاد :بابا بابا راك درتلنا وليمة هاذي شكون ياكلها

ايا بلعو عليا اسكتو يسكت حسكم

ودار للمادام هاذيك :
غدوة عارض صحابي ستة باه تطيبيلهم الفطور :
;ومعاهم خويا @الامين محمد وعايلتو مالا اتهلاي مليح في الفطور

المادام :أجل فخامته






 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,280
الإعجابات
2,607
النقاط
571
الإقامة
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الجنس
أنثى
#2
هههههه سيناريو شباب واقرب للواقع
فكرتينا برمضان نص يومه :eek:)قريب 16 ساعة صوم يالهوي:censored:) الكبير تعب وجوع وعطش وربع النهار اكل
واومبيونص وهواش
:love:اللهم بلغنا رمضان وتقبل الله صيامنا وقيامنا:love:
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,278
الإعجابات
59,006
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#3
قال Queen Fati:
هههههه سيناريو شباب واقرب للواقع
فكرتينا برمضان نص يومه :eek:)قريب 16 ساعة صوم يالهوي:censored:) الكبير تعب وجوع وعطش وربع النهار اكل
واومبيونص وهواش
:love:اللهم بلغنا رمضان وتقبل الله صيامنا وقيامنا:love:
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حقيقة الراجل الجزايري :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:يخي ماشالكش باباك @Salah eddin لي في الموضوع برك بطبسي ولاقدرة:LOL::LOL::LOL::LOL:
ان شاءالله ربي يبلغنا رمضان ويقدرنا على صيامه وقيامه
نورتي اختي
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,280
الإعجابات
2,607
النقاط
571
الإقامة
Home
الجنس
أنثى
#4
قال أم ياسمينdz:
حقيقة الراجل الجزايري :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:يخي ماشالكش باباك @Salah eddin لي في الموضوع برك بطبسي ولاقدرة:LOL::LOL::LOL::LOL:
ان شاءالله ربي يبلغنا رمضان ويقدرنا على صيامه وقيامه
نورتي اختي
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ههههه لحد الساعة مزال شوي متاثرش
العفو حبيبتي
 
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