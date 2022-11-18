اخر اخبار المونديال العربي

آخر أخبار المونديال العربي



ـ توافد المنتحبات المشاركة في المونديال تباعا



ـ اصرار قطر على محاربة المثلية بكل أنوعها على الرغم من الضغوطات التي

تمارسها المنتخبات الاوربية عليها



ـ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة حظر بيع المشروبات

الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022 الذي

ينطلق بعد غد الأحد، بعد "مناقشات" مع الدولة المضيفة.



ـ ينتظر أن يستقطب مخضرمو كأس العالم الذين بلغوا الـ40 أو شارفوا

على تلك السن الأنظار في مونديال قطر 2022، لكن الأمر لن يختلف

كثيرا على عدد من النجوم اليافعين الذين يخوضون أول مونديال في مسيرتهم

الكروية ولما يبلغوا الـ20 من العمر، والذين سيكون من بينهم لاعب منتخب تونس

ومحترف برمنغهام سيتي الإنجليزي حنبعل المجبري.



ـ تعرّض منتخب السنغال لصدمة قوية، تمثلت في تأكيد النجم الأول

لـ"أسود التيرانغا" ساديو ماني، غيابه عن الفريق في نهائيات كأس

العالم لكرة القدم​