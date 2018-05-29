دخول منتدى المطبخ في رمضان محضور !!!

سألني أحد الاخوة من أعضاء الله يهديه ويشفيه

وهو مشكور على كل حال فالامر لم يعد يتحمل ضرب النحً واطفاء الضوً والسكوت.

فيقول هذا الغول : هل يجوز للذكور التواجد في اركان المطبخ الجزائري لمنتدى اللمة في رمضان وشكرا.

فأجبته إجابة العالم الفقيه المطلع على ما يحاك لهذه اللمة من نسائها وبناتها هداهم الله نساء اللمة وبناتها يتآمرون على اغراء شباب اللمة في هذا الشهر الفضيل.

كان يجب عليك يا الغول تحديد الركن المقصود حتى أجيبك عليه بالتفصيل ففي قسم الطبخ من الاركان والفروع ما تجعل ضعيف الايمان وخالي العزيمة يتيه ويضيع ويذهب عقله وبصيرته.

فهذا القسم الخطير فيه ما يتعلق بالحلويات والكيك ما يحزنك ويبكيك ويبعثك الى الصراخ في وجه أخيك.

ومن الاطباق الرئيسية ما يجعلك تهذي وتهلوس وتغلظ بالايمان يالغول انه يوم استلامك الشهرية ستشتري نصف بعير وتحشيه بكل ماذكر فيه من خضروات وفواكه ومكسرات وحيوانات وممكن انت ايضا تدخل فيه فالحذر الحذر .

وفيها اخبار السندويشات من الشورما العثمانية الى البيتزا الايطالية الى سندويشات الدجاج المكسيكية والسوفلي السوفياتية وهي أعراق غريبة علينا يا ولدي تثير الشهوات وتوقض النعرات وتفتح الفتن في العالم تمسك بالفريت أوملات انها تراث وهوية وهي من المنجيات في الليالي الحالكات القصية.

وباقي المخبوزات والمعجونات مما تلهيك عن الذكر في رمضان خذ مثلا المطلوع صاحب الطلعة البهية والبغرير الذهبي ناعم الملمس والبريوش اممممم...... عفوا والمسمن انها مغريات يالغول تصيب الانسان في قلبه وتنزل حرقة الى معدته تصيبه بالذهول تبقيه مفتوح الفم بالغ الندم لدخوله ذلك القسم.

يا اخي بلغني من احد زواره ممن عفى عنه الدهر وتاب ان فيه على الاجناب حجرات للتحلية والمشروبات مكتضنة بالوان غريبة الشكل لسلطات وتحليات تسيل الرعاف قبل اللعاب.

والبلاء الكبير مما سيأتيك من دخولك الى ركن المشروبات والتحليات لا قدر الله فلا يغرنك دعوة لتحلية خفيفة ظريفة... واني لك ناصح فلا تقرب الشاربات والعصائر مهما كان ما تحويه ليمون او بنان او كابريس ولا يغرنك من تصيح في الطريق انه مجرب و ناجح 100٪ فانه لا ينجح قوم يخلطون الفراولة اللطيفة بالبطيخ.

واياك ثم اياك ان تقع في فخ الموضوع اليومي المنشور ماذا ستطبخين سيدتي أنستي فان فيه من المغريات ما يجعلك تقع في المحضورات فالروائح هناك زكية تثير الفتنة وتعتصر الفؤاد وتدمي القلب لرؤية الاطباق الجاهزة الشهية.

واياك واياك ان تذهب الى ركن التجارب و التطبيقات خلات عليك خلات ... لا اضمن رجوعك من هناك واخشى عنك رؤية التجارب والاختبارات فتهلع هاربا لمنتدى الصحة وبعد زمن ننعيك في ركن المواساة.رحمك الله ياغول كنت من قتلك رائدات المطبخ والمشرفات.

هدية لرائدات وفاعلات وناشطات وورائعات منتدى المطبخ.

سلامي للانسات والسيدات دائما حاضرات معنا في رمضان ولا يبخلن بالمساهمة والمشاركة.