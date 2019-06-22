⚽ استديو اللمة التحليلي - كان مصر 2019 ╣◄ جمهورية الكونغو vs اوغندا ►╠

قوانين الاستديو

رواد اللمة مرحبا بكم معنا في هذه التفطية لأحداث كان مصر 2018عودتنا المستديرة على مفاجئات كثيرة في كل موسملتكون التغطية مميزة فتحنا لكمهو فضاء لجميع رواد و رياضيي اللمة لمناقشة أحداث أخبار المجموعات و المنتخبات و المبارياتيمكن للرياضيين طرح اسئلة تتعلق بهذا الحدث و يكون النقاش مفتوح للجميع1-احترام الآخر و تفادي المشادات الكلامية.2-عدم الخروج عن دائرة الحدث كان 2019