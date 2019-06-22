⚽ استديو اللمة التحليلي - كان مصر 2019 ╣◄ جمهورية الكونغو vs اوغندا ►╠

عبد الغفور الجد

عبد الغفور الجد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 جوان 2019
المشاركات
11
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رواد اللمة مرحبا بكم معنا في هذه التفطية لأحداث كان مصر 2018
عودتنا المستديرة على مفاجئات كثيرة في كل موسم
لتكون التغطية مميزة فتحنا لكم

⚽ استديو اللمة التحليلي - كان مصر 2019 ╣◄ جمهورية الكونغو vs اوغندا ►╠

هو فضاء لجميع رواد و رياضيي اللمة لمناقشة أحداث أخبار المجموعات و المنتخبات و المباريات
يمكن للرياضيين طرح اسئلة تتعلق بهذا الحدث و يكون النقاش مفتوح للجميع



قوانين الاستديو
1-احترام الآخر و تفادي المشادات الكلامية.
2-عدم الخروج عن دائرة الحدث كان 2019
 
عبد الغفور الجد

عبد الغفور الجد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 جوان 2019
المشاركات
11
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
  • د 11
    كرة عرضية للمنتخب الكونغولي من الجهة اليسرى، لكن تمركز جيد من الدفاع الأوغندي واستخلاص الكرة بنجاح
 
عبد الغفور الجد

عبد الغفور الجد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 جوان 2019
المشاركات
11
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
لدقيقة 15 شهدت تسجيل باتريك كودو هدف أوغندا الأول من رأسية بعد ضربة ركنية لتصبح النتيجة (1-0).
 
عبد الغفور الجد

عبد الغفور الجد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 جوان 2019
المشاركات
11
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
وعاد المنتخب الأوغندي لتهديد مرمى المنتخب الكونغولي في الدقيقة 17 من رأسية كودو لكن تمر الكرة بجوار القائم.
 
عبد الغفور الجد

عبد الغفور الجد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 جوان 2019
المشاركات
11
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
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