عبد الغفور الجد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 جوان 2019
- المشاركات
- 11
- النقاط
- 3
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
رواد اللمة مرحبا بكم معنا في هذه التفطية لأحداث كان مصر 2018
عودتنا المستديرة على مفاجئات كثيرة في كل موسم
لتكون التغطية مميزة فتحنا لكم
استديو اللمة التحليلي - كان مصر 2019 ╣◄ جمهورية الكونغو vs اوغندا ►╠
هو فضاء لجميع رواد و رياضيي اللمة لمناقشة أحداث أخبار المجموعات و المنتخبات و المباريات
يمكن للرياضيين طرح اسئلة تتعلق بهذا الحدث و يكون النقاش مفتوح للجميع
قوانين الاستديو
1-احترام الآخر و تفادي المشادات الكلامية.
2-عدم الخروج عن دائرة الحدث كان 2019
رواد اللمة مرحبا بكم معنا في هذه التفطية لأحداث كان مصر 2018
عودتنا المستديرة على مفاجئات كثيرة في كل موسم
لتكون التغطية مميزة فتحنا لكم
استديو اللمة التحليلي - كان مصر 2019 ╣◄ جمهورية الكونغو vs اوغندا ►╠
هو فضاء لجميع رواد و رياضيي اللمة لمناقشة أحداث أخبار المجموعات و المنتخبات و المباريات
يمكن للرياضيين طرح اسئلة تتعلق بهذا الحدث و يكون النقاش مفتوح للجميع
قوانين الاستديو
1-احترام الآخر و تفادي المشادات الكلامية.
2-عدم الخروج عن دائرة الحدث كان 2019