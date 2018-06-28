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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
رواد اللمة مرحبا بكم معنا في هذه التفطية لأحداث مونديال روسيا 2018
عودتنا المستديرة على مفاجئات كثيرة في كل موسم
لتكون التغطية مميزة فتحنا لكم
⚽ استديو اللمة التحليلي مونديال روسيا 2018 ( الدور الثاني )
هو فضاء لجميع رواد و رياضيي اللمة لمناقشة أحداث أخبار المجموعات و المنتخبات و المباريات
يمكن للرياضيين طرح اسئلة تتعلق بهذا الحدث و يكون النقاش مفتوح للجميع
قوانين الاستديو
1-احترام الآخر و تفادي المشادات الكلامية.
2-عدم الخروج عن دائرة الحدث مونديال روسيا 2018.
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مواضيع مهمة
⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ الدور الأول ►╠
صحيفة مختصرات مونديال روسيا 2018 + قائمة المجموعات
رواد اللمة مرحبا بكم معنا في هذه التفطية لأحداث مونديال روسيا 2018
عودتنا المستديرة على مفاجئات كثيرة في كل موسم
لتكون التغطية مميزة فتحنا لكم
⚽ استديو اللمة التحليلي مونديال روسيا 2018 ( الدور الثاني )
هو فضاء لجميع رواد و رياضيي اللمة لمناقشة أحداث أخبار المجموعات و المنتخبات و المباريات
يمكن للرياضيين طرح اسئلة تتعلق بهذا الحدث و يكون النقاش مفتوح للجميع
قوانين الاستديو
1-احترام الآخر و تفادي المشادات الكلامية.
2-عدم الخروج عن دائرة الحدث مونديال روسيا 2018.
*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*
مواضيع مهمة
⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ الدور الأول ►╠
صحيفة مختصرات مونديال روسيا 2018 + قائمة المجموعات
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