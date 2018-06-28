⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ الدور الثاني ►╠

⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018

╣◄الثمن النهائي المباراة الاولى فرنسا vs الارجنتين ►╠



بعد تعثر في الجولتين الأولى والثانية يدخل المنتخب الارجنتيني المباراة بتشكيلة التي لعب بها ضد نيجيريا في الجولة الثالثة بوجود 4 مدافعين و و 5 لاعبين في وسط الميدان مع وجود هيغوايين كرأس حربة ويرى خورخي سامباولي أن نقطة ضعف فرنسا هي الأجنحة ولذا من المتوقع وجود ميسي بافون ودي ماريا أمام فرنسا بتكتيك الاستحواذ على اللعب. ​

أما على الجانب الأخر يدخل منتخب الديوك المباراة وعينه على مواصلة نتائجه الجيدة التي حققها في الدول الاول بعد تصدره المجموعة ب 7 نقاط ​

ويعتمد المنتخب الفرنسي على رباعي في الدفاع، وتتغير طريقة الوسط والهجوم، إلا أن الطريقة الفرنسية الغالبة هي 4/3/3 صريحة، ويتم تبديلها بوجود أجنحة هجومية، لتتحول إلي 4/2/1/2/1، وأحيانًا تكون 4/2/3/1 أو 4/2/2/2. ​

ويعتمد المنتخب الفرنسي على الجانب الهجومي، حيث يمتلك قدرات هجومية في خط الوسط تمنح الفريق الزيادة التي تجعله يضغط على الدفاعات، بالإضافة لتنوع الأسلحة الهجومية بين الهجوم من على الأطراف عبر العرضيات، أو الاختراق وهو سلاح يملكه مبابي وجيرو وجريزمان، بالإضافة لسلاح التصويب عن طريق لاعب الوسط بول بوغبا. ​

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أسئلة النقاش ​

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ســ 1 / برآيك عدد نقاط القوة و الضعف لكلا المنتخبين ؟ ​

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سـ 2 / من هو المنتخب الأقرب إلى الفوز وما هي الأسباب ؟ ​

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سـ 3 / توقعاتك لمجريات ونتيجة المباراة ؟ ​

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