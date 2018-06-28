⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ الدور الثاني ►╠

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
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#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رواد اللمة مرحبا بكم معنا في هذه التفطية لأحداث مونديال روسيا 2018
عودتنا المستديرة على مفاجئات كثيرة في كل موسم
لتكون التغطية مميزة فتحنا لكم

⚽ استديو اللمة التحليلي مونديال روسيا 2018 ( الدور الثاني )

هو فضاء لجميع رواد و رياضيي اللمة لمناقشة أحداث أخبار المجموعات و المنتخبات و المباريات
يمكن للرياضيين طرح اسئلة تتعلق بهذا الحدث و يكون النقاش مفتوح للجميع



قوانين الاستديو
1-احترام الآخر و تفادي المشادات الكلامية.
2-عدم الخروج عن دائرة الحدث مونديال روسيا 2018.
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⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018 ╣◄ الدور الأول ►╠
صحيفة مختصرات مونديال روسيا 2018 + قائمة المجموعات
 
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HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#3
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
9,843
الإعجابات
20,637
النقاط
666
العمر
24
الإقامة
بنو زيري &آشير &971م
الجنس
ذكر
#3
⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018
╣◄الثمن النهائي المباراة الاولى فرنسا vs الارجنتين ►╠

المدافع فيديريكو فازيو تحدث حصرياً أيضاً في حوار مع FIFA عن الظهور الأخير لميسي أمام نيجيريا: "إنه القائد. صانع اللعب. من المهم أن تراه يلعب في أفضل حالاته. ذلك يمنح الفريق مزيداً من الثقة. إنه يدفعنا لأن نقدم أفضل ما لدينا أيضاً. تذكروا فقط حين عاد للدفاع وقطع الكرة أمام منطقة الجزاء قبل دقيقتين من نهاية المباراة".
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

:: منشط كأس العالم 2018 ::
#4
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
9,843
الإعجابات
20,637
النقاط
666
العمر
24
الإقامة
بنو زيري &آشير &971م
الجنس
ذكر
#4
⚽ استديو اللمة التحليلي - مونديال روسيا 2018
╣◄الثمن النهائي المباراة الاولى فرنسا vs الارجنتين ►╠
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بعد تعثر في الجولتين الأولى والثانية يدخل المنتخب الارجنتيني المباراة بتشكيلة التي لعب بها ضد نيجيريا في الجولة الثالثة بوجود 4 مدافعين و و 5 لاعبين في وسط الميدان مع وجود هيغوايين كرأس حربة ويرى خورخي سامباولي أن نقطة ضعف فرنسا هي الأجنحة ولذا من المتوقع وجود ميسي بافون ودي ماريا أمام فرنسا بتكتيك الاستحواذ على اللعب.

أما على الجانب الأخر يدخل منتخب الديوك المباراة وعينه على مواصلة نتائجه الجيدة التي حققها في الدول الاول بعد تصدره المجموعة ب 7 نقاط

ويعتمد المنتخب الفرنسي على رباعي في الدفاع، وتتغير طريقة الوسط والهجوم، إلا أن الطريقة الفرنسية الغالبة هي 4/3/3 صريحة، ويتم تبديلها بوجود أجنحة هجومية، لتتحول إلي 4/2/1/2/1، وأحيانًا تكون 4/2/3/1 أو 4/2/2/2.

ويعتمد المنتخب الفرنسي على الجانب الهجومي، حيث يمتلك قدرات هجومية في خط الوسط تمنح الفريق الزيادة التي تجعله يضغط على الدفاعات، بالإضافة لتنوع الأسلحة الهجومية بين الهجوم من على الأطراف عبر العرضيات، أو الاختراق وهو سلاح يملكه مبابي وجيرو وجريزمان، بالإضافة لسلاح التصويب عن طريق لاعب الوسط بول بوغبا.


أسئلة النقاش


ســ 1 / برآيك عدد نقاط القوة و الضعف لكلا المنتخبين ؟

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سـ 2 / من هو المنتخب الأقرب إلى الفوز وما هي الأسباب ؟

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سـ 3 / توقعاتك لمجريات ونتيجة المباراة ؟

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