أنواع البوكيمونات في مواقع التواصل بيانسور فالجزائر

Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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طاقم المشرفين
#1
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
1,901
#1



هههه حلاتنا لكتيبة تحس روحك أرتيست كي تكتب هههه
كي شغل زعما ألفنا كتاب الجاحظ ياخويا ياخويا وانت ياختي ياختي باش مايغيضكش الحال هههه

اليوم ولات كل حاجة الهدرة فالمواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعه
والشخصيات لي كنا نعرفو صحابنا بيهم مبقاتش فالواقع
والمشاكل والأخبار تاع الحومة ماولاتش عند خالتي زاهية نلقاوهم
توسامكبلومو نروحو لمواقع التواصل وكل واحد يعبر على حالو وعلى شخصيتو كيما يحب
على هذا سميناهم بوكيمونات كل واحد عندو خاصية بيه ومنذاك يسماط بيها هههه
بداو على بركة الله مع البوكيمونات ووضائفهم في مواع التواصل

البوكيمون 1
سكويرتل

البوكيمون هذا تلقاه في كل منشور يطاGي TAG صاحبو في كل حاجة
على حبة بصل يشقيه يشوفها على ميكي يطاGيه على حيوان يجيبو
وهذا النوع بوتف يكره من الرئاسة وهوما مايملوش من الTAG

البوكيمون 2
جغلباف

هذو لي يكرهونا حياتنا بالشعر والحزن والحب وخلى دار الشي
هذو كي تشوف اسمهم الدمعة تتوسل ليك باش تهبط وحدهم
الناس هذو المشاعر الجياشة تنبت وحدها
وهذا النوع من الناس ماتخلوش منهم بزاف أصدقاء عندكم خاطرش نهار الفرح يفكروكم بالبكاء


البوكيمون 3
تشاريزارد



الناس هذو ديما بالمعاني يهدر وكل منشور تلقاه يمعني بلي محقور
منذاك يمعني بلي غدروه فالحب
هو مسكين فارغ شغل واحد ماسامع بيه مي حقرونا صديقي المهم حقرونا
النوع هذا من الناس غير أهرب عليه قد ماتقدر
خاطرش يجي نهار وين ماتبعثلوش الصورة لي صورتو انت يدخل يكتب
اللي باعك بالفول بيعه بقشوره ويزيد يدير توقيع ... شرة مقصودة


البوكيمون 4
سايدك


الناس هذو لي يتفلسفو بزاف حاجة صغيرة يرجعهالك كبيرة
وكل حاجة يقولك انا والمشكلة هو لقاها مكتوبة في كاش منتدى
ويزيد يحط الغاز وصور ويقول ماشي تقول انا
تلقى عندو خيال واسع وكبير على الكرة الأرضية
العالم مظلم…ولكن روحي ترفرف في سماء الحرية…أعتقد أنني تليفزيون
اكتشفت أني لدي حساسية من الكلاب…أحضر كلب لمنزل واستكشف قدراتك

البوكيمون 5
بلباسور


البوكيمون هذا لي كل ديقة يحطلك أشعر بالجوع
أشعر بالفرح أشعر بالنوم وأشعر التعب وأشعر بحكمتني كرشي
كل دقيقة حاط حالة خاصة تاعو مايمل ما يكره ويحس بلي الناس كامل تبع فيه ويعسو فيه
ممبعد كي تتلقى بيه يقولك ضربوني بعين
ممبعد كي يكره من أشعر يدورها
أغسل أسناني الآن ... أصلي الآن .. أدرس الآن
المهم ياخاوتي موقع التواصل لي راك متواصل معاه يولي تقول بيراطاهولك وراهو ينشر فبه
تولي تدخل تلقاه غير هو مقابلك فالمنشورات



هذو هوما البوكيمونات لي جاو في راسي الى لقيتو وحدوخرين زيدو أكتبوهم باش نحاربوهم ههه


اياو تشاو







 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
701
#2
هههههههههههههههههه روعة رووعة ياخويا ياخويا
منين راك تجيب في هذا الخيال بصح بيكاتشو علاه نسيتو هههه
وهذاك الفراشة اللي خلاها آش تروح هههه
والله يا القاشي تاع الفايسبوك تحير فيه كل مرة بحاجة واحد صاحبي تصور هو وقلي حكيم اعطيني شرة نحطها مع التصويرة
وانا كي البوهالي كتبتلو حاجة زعما تاع منتدى اللمة السيد قعد يضحك عليا قالي كشما بقات عنترة بن شدادا والخنساء
رانا في زمن الشرات والديديكاس ياخويا ياخويا وما فهمناش واش نديرو معاهم
المهم اانا يعجبني تشارزارد ارتيست ومكرش في راسو ههه
صحيت خويا والله مبدع
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن لقطات من تصويري
طاقم المشرفين
#3
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,026
الإعجابات
19,344
النقاط
1,901
#3
قال hakim story:
هههههههههههههههههه روعة رووعة ياخويا ياخويا
منين راك تجيب في هذا الخيال بصح بيكاتشو علاه نسيتو هههه
وهذاك الفراشة اللي خلاها آش تروح هههه
والله يا القاشي تاع الفايسبوك تحير فيه كل مرة بحاجة واحد صاحبي تصور هو وقلي حكيم اعطيني شرة نحطها مع التصويرة
وانا كي البوهالي كتبتلو حاجة زعما تاع منتدى اللمة السيد قعد يضحك عليا قالي كشما بقات عنترة بن شدادا والخنساء
رانا في زمن الشرات والديديكاس ياخويا ياخويا وما فهمناش واش نديرو معاهم
المهم اانا يعجبني تشارزارد ارتيست ومكرش في راسو ههه
صحيت خويا والله مبدع
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هههههه شفت ياخويا ياخويا هههه
بيكاتشو خليتو انتم تجبدوه خاطرش هو الزعيم ههههه
ههههه والله قتلتني ضحك ياخويا
واش داك لعنتر وعبلة رجعتو مسكين للشعر الجاهلي ههههه
انا شحال مانحبهمش الناس هذوك تاع معاني
لوكان انا نقولو حط تصويرتك وريح عاقل واحد مايشوفيك هههه
ميرسي عليك خيي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,140
الإعجابات
46,027
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قتلتني ضحك أقسم بالله ههههه سورتو توسامكبلومو ههههه
خويا مالك نتا كي تنطلق في الكتابة ماشاء الله ماكانش لي يحبسك غير الابداع يخرج
والله موضوع طوب وأكدلي على البوكيمون المحقور بصح نورمالمو لي مكراش ويحب ياكل
هو البوكيمون سنورلاكس يحب الماكلة والرقاد كل دقيقة تلقاه ناشر تصاورو في الريسطورو،
كاين تاني البوكيمون مياوز أو مياوس في رواية أخرى هو البوكيمون الرجلة لي يدخل للفايس برك
باه يتقابض تكتبلو صباح الخير يتقابض معاك وهو فليل ما يقدرش يرقد والضوء تاع الغرفة طافي هههه
والمشكل هاد البوكيمونات كامل متحولة قادر بين ليلة ونهار سكويرتل يتحول لجيغليباف
أما بيكاتشو هو النوع هاداك لي يعرف كلشي تحكي على الشعر ينصحك ويقولك نعرفلو تحكي على الكرة
يقولك نعرفلها تحكي على السياسة يقولك نعرفلها تحكي على دودة الارض يقولك نعرفلها
هذا يجب تجنبه خاطر كن تكتر معاه الهدرة يتحول لمياوس حذاري ثم حذاري
هذا ما قدرت نتذكر من بوكيمونات كاشما نتفكر نولي ان شاء الله
شكرا خويا مالك على الموضوع الرائع
تحياتي
 
صلوا على النبي

صلوا على النبي

:: عضو مُتميز ::
#5
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
1,328
الإعجابات
2,106
النقاط
71
الإقامة
Medea
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم
هههههههه قتلتني بالضحك يرحم باباك ههه وشنو هذا علبالك واقيلا لقيت روحي 2 بوكيمونات ملي راك تهدر عليهم ههه خلي البير بغطاه خير
مي راك نسيت هذوك تاع من زار بروفيلي وديرولي جام مي والله لي يعيو بزاف هدوك لي يديرو مع كل تصويرة شرة حنا نميلو ومنطيحوش خخخ ولا حنا معندناش لي يكرهونا حنا عندنا لي يلعبوها يحبونا امبعد تصيب العبد لي راهو يشر عليه يجي يديرلو كومونتار فالشباب خخخ ويزيدلو جادوغ كيشغل مادرنا والو
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
ركن لقطات من تصويري
طاقم المشرفين
#6
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,026
الإعجابات
19,344
النقاط
1,901
#6
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قتلتني ضحك أقسم بالله ههههه سورتو توسامكبلومو ههههه
خويا مالك نتا كي تنطلق في الكتابة ماشاء الله ماكانش لي يحبسك غير الابداع يخرج
والله موضوع طوب وأكدلي على البوكيمون المحقور بصح نورمالمو لي مكراش ويحب ياكل
هو البوكيمون سنورلاكس يحب الماكلة والرقاد كل دقيقة تلقاه ناشر تصاورو في الريسطورو،
كاين تاني البوكيمون مياوز أو مياوس في رواية أخرى هو البوكيمون الرجلة لي يدخل للفايس برك
باه يتقابض تكتبلو صباح الخير يتقابض معاك وهو فليل ما يقدرش يرقد والضوء تاع الغرفة طافي هههه
والمشكل هاد البوكيمونات كامل متحولة قادر بين ليلة ونهار سكويرتل يتحول لجيغليباف
أما بيكاتشو هو النوع هاداك لي يعرف كلشي تحكي على الشعر ينصحك ويقولك نعرفلو تحكي على الكرة
يقولك نعرفلها تحكي على السياسة يقولك نعرفلها تحكي على دودة الارض يقولك نعرفلها
هذا يجب تجنبه خاطر كن تكتر معاه الهدرة يتحول لمياوس حذاري ثم حذاري
هذا ما قدرت نتذكر من بوكيمونات كاشما نتفكر نولي ان شاء الله
شكرا خويا مالك على الموضوع الرائع
تحياتي
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ههههههههه والله حتى انت ضحكتيني
راكي لقيتيهم وجبتيهم سواسوا عجبني بيكاتشو صح يعرف كلش
وماشي غير الدودة لي يفهملها حتى طحلب البحر يعرف كيفاش يستنشق الهواء هههههه
البوكيمونات متحولة كل وقت وعلى حساب الظروف
طبيعية ولا جيومغرافية هذي تاع الجوع كي يكون جيعان غير ماتقربش ليه هههههههه
ولا مياوس رجلاوي مسكين قالك السيرفات ولاريني وخدميشة باطاطة فالجيب
بصح مور الشاشات الصغيرة وهو فالصح يماه لي مزالها تمدلو يشري فلاشة صغييييرة
وماشي باردة يعود يمرض كي حكيم كلا لاكريم هههه
ياربي ومايقراش هذا الرد هههه
صحيتي ختي مريم
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#7
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,140
الإعجابات
46,027
النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#7
قال صلوا على النبي:
السلام عليكم
هههههههه قتلتني بالضحك يرحم باباك ههه وشنو هذا علبالك واقيلا لقيت روحي 2 بوكيمونات ملي راك تهدر عليهم ههه خلي البير بغطاه خير
مي راك نسيت هذوك تاع من زار بروفيلي وديرولي جام مي والله لي يعيو بزاف هدوك لي يديرو مع كل تصويرة شرة حنا نميلو ومنطيحوش خخخ ولا حنا معندناش لي يكرهونا حنا عندنا لي يلعبوها يحبونا امبعد تصيب العبد لي راهو يشر عليه يجي يديرلو كومونتار فالشباب خخخ ويزيدلو جادوغ كيشغل مادرنا والو
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الغالية سمية مرحبا بعودتك
توحشناك والله، ان شاء الله راكي بخير
معرف اذا مازلتي متفكرتني ^^​
 
قمر الوادي

قمر الوادي

:: عضو فعّال ::
#8
إنضم
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أرض الخير
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#8
اضحك الله سنك دومًا ، ياو انا نقرا ونصنف في الغاشي فلان كيما هذا وفلانة كيما ذاك البوكيمون ههه غدوة نقولهم لخاوتي يديرولك انقلاب ههه( صُنِفت العائلة الى ثلاث انواع او اكثر خخخ)
ساعات نقلبوها ( استغباء) في العالم الالكتروني باه مانكونوش شواذ على القاعدة ونفوتوها
 
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