أنواع البوكيمونات في مواقع التواصل بيانسور فالجزائر

هههه حلاتنا لكتيبة تحس روحك أرتيست كي تكتب هههه

كي شغل زعما ألفنا كتاب الجاحظ ياخويا ياخويا وانت ياختي ياختي باش مايغيضكش الحال هههه

اليوم ولات كل حاجة الهدرة فالمواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعه

والشخصيات لي كنا نعرفو صحابنا بيهم مبقاتش فالواقع

والمشاكل والأخبار تاع الحومة ماولاتش عند خالتي زاهية نلقاوهم

توسامكبلومو نروحو لمواقع التواصل وكل واحد يعبر على حالو وعلى شخصيتو كيما يحب

على هذا سميناهم بوكيمونات كل واحد عندو خاصية بيه ومنذاك يسماط بيها هههه

بداو على بركة الله مع البوكيمونات ووضائفهم في مواع التواصل

البوكيمون 1

سكويرتل

البوكيمون هذا تلقاه في كل منشور يطاGي TAG صاحبو في كل حاجة

على حبة بصل يشقيه يشوفها على ميكي يطاGيه على حيوان يجيبو

وهذا النوع بوتف يكره من الرئاسة وهوما مايملوش من الTAG

البوكيمون 2

جغلباف

هذو لي يكرهونا حياتنا بالشعر والحزن والحب وخلى دار الشي

هذو كي تشوف اسمهم الدمعة تتوسل ليك باش تهبط وحدهم

الناس هذو المشاعر الجياشة تنبت وحدها

وهذا النوع من الناس ماتخلوش منهم بزاف أصدقاء عندكم خاطرش نهار الفرح يفكروكم بالبكاء

البوكيمون 3

تشاريزارد

الناس هذو ديما بالمعاني يهدر وكل منشور تلقاه يمعني بلي محقور

منذاك يمعني بلي غدروه فالحب

هو مسكين فارغ شغل واحد ماسامع بيه مي حقرونا صديقي المهم حقرونا

النوع هذا من الناس غير أهرب عليه قد ماتقدر

خاطرش يجي نهار وين ماتبعثلوش الصورة لي صورتو انت يدخل يكتب

اللي باعك بالفول بيعه بقشوره ويزيد يدير توقيع ... شرة مقصودة

البوكيمون 4

سايدك

الناس هذو لي يتفلسفو بزاف حاجة صغيرة يرجعهالك كبيرة

وكل حاجة يقولك انا والمشكلة هو لقاها مكتوبة في كاش منتدى

ويزيد يحط الغاز وصور ويقول ماشي تقول انا

تلقى عندو خيال واسع وكبير على الكرة الأرضية

العالم مظلم…ولكن روحي ترفرف في سماء الحرية…أعتقد أنني تليفزيون

اكتشفت أني لدي حساسية من الكلاب…أحضر كلب لمنزل واستكشف قدراتك

البوكيمون 5



بلباسور

البوكيمون هذا لي كل ديقة يحطلك أشعر بالجوع

أشعر بالفرح أشعر بالنوم وأشعر التعب وأشعر بحكمتني كرشي

كل دقيقة حاط حالة خاصة تاعو مايمل ما يكره ويحس بلي الناس كامل تبع فيه ويعسو فيه

ممبعد كي تتلقى بيه يقولك ضربوني بعين

ممبعد كي يكره من أشعر يدورها

أغسل أسناني الآن ... أصلي الآن .. أدرس الآن

المهم ياخاوتي موقع التواصل لي راك متواصل معاه يولي تقول بيراطاهولك وراهو ينشر فبه

تولي تدخل تلقاه غير هو مقابلك فالمنشورات

هذو هوما البوكيمونات لي جاو في راسي الى لقيتو وحدوخرين زيدو أكتبوهم باش نحاربوهم ههه