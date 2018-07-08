محطة انتظار جديدة ق، ق بقلمي

صباح / مساء الحروف الندية



محاولة بسيطة أخطها بريشتي عساها ترتقي إلى مستوى القصة القصيرة



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أسندت رأسها على حافة السرير ، و أسبلت جفونها لتحيك من ظلمة تداخل أهدابها عالما جميلا و مجهولا في ذات الوقت .



أرسلت زفرة عميقة من سرها عمق الواقع الذي يلف حياتها ، و همست محدثة نفسها :" كل شيئ جاهز غرفة مزينة باللون الأزرق و تدرجاته و يكسر اللون الأصحر بعضه ليعطي لمسة شاطئية رائعة ، و كأنك تقف بين يدي بحر و ليست غرفة ، أما مائدة العشاء فإنها كانت بمذاق متوسطي شهي ، تمتزج فيه الملوحة مع رشفات العذوبة لتمنح رونقا صيفيا يريح النفس .

لتنتبه أخيرا لتفاصيلها ، كانت بفستان فيروزيا ساحر يظهر أكثر مما يخفي ، بزينة جمالية فاتنة زادتها فتنة على فتنها و أخيرا شعرها الذي أخذ تسريحة بسيطة للخلف مع بعض الخصلات الثائرة لتزيد جنون زائرها



صوت خطواته و هي تصدح الفناء الخارجي للغرفة تزيد من توترها و مع كل اقتراب تشعر و كأن قلبها سيدع مكانه ، أما دقاته فكانت آمالها لو تفترشها له لإحساس الوله الذي اعتراها اللحظة ، لتسرع أخيرا و تضع من العطر الذي يفضله لتقف في انتظار دخوله المهيب .



فتح الباب بطريقة إستفزازية بطيئة ، و يبهره المكان الذي يلجه لتتسمر عينه على الحورية التي تقف أمامه و هي تتفجر أناقة و أنوثة ، فكانت سيدة ليلتها بامتياز



لغة العيون لم تطل بينهما فكل منهما الشوق يصهره للقاء الآخر ، تقدم إليها و انحنى ليقبل يدها ، لكنه لم يكتف بظاهر اليد بل تجاوزه الى المرفق و شيئا فشيئا على دنا من جيدها ، أحرقتها أنفاسه ، كيف لا و هي من وضعت العطر على أماكن النبض ما جعله يغرق تقبيلا في تلك الأماكن ، فمذاق الشهد كان من رحيق التوليب الورد المفضل لديه



طبع ختم تملكه لها بيد تشد خصرها و أخرى تعبث بتلك الخصلات الثائرة التي أججت ثورته الداخلية و هي ما كانت تطمح إليه ركوع رجولته أمامها



ليهمس أخيرا بصوت دافئ و لمسة رقيقة ناعمة ♡ أحبك ♡

في هذه اللحظة أعلنت وجنتها حالة طوارئ من شدة الاحمرار لتذوب أخيرا بين راحتيه و تنساب في خفة على طرف السرير و تستند على أقرب وسادة لكي تقبر ملامحها التي اكتسها الفرح و الخجل في آن واحدة



لكن فجأة الشعور اللذيذ لم يدم طويلا و كأن موجة باردة تطغى على حرارة أنفاسه و حرارة جسمها ، نعم إنه برود إحساسها الذي خذلها للمرة الألف مع برود الوسادة و المكان الفارغ للحاضر الغائب

استفاقت من حلمها الوردي بدموع حارقة سقطت على وجنتيها لتشق طريقها لصدرها عساها تطفئ النار التي أرقتها ليال و أيام ، دموع كانت كجمرات تتساقط ، و شهيق يعلو و يعلو كلما راودها ذلك الحلم



لتنتفض في الأخير متسائلة هل ستكون ذكرى العام المقبل معه أو مع غيره أو تجالس محطة انتظار جديدة ؟؟



سوار