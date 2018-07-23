عند بحثك عن زوجة حذاري من السلع المغشوشة و المقلدة و المتحولة

الامين محمد
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قبل أن أبدأ موضوعي تذكرت أمرا هو العنوان الذي يشبه كثيرا تلك العناوين للمواضيع
التي تطرحها الكائنات الفضائية تبع الإشهار مرة على مرة في اللمة التي تدعوا ألى نقل العفش من المدينة و تصليح الثلاجات في القاهرة
و الكيكوطات في موريتانا و و و ...............
على كل راح نمر ألى الموضوع
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات و نحن المتزوجون نحمد الله على كثير نعمه على توفيقه لنا في الإختيار
في كل الأاحوال حالتنا سلكت و يوجد من هو في نعمة و يوجد من هو في نقمة و قالبها أبتسامة حزينة أمام اصدقاءه
و عامل حاله جورج وسوف الذي أرهقه الحب و طير النوم من عينيه حتى انتفخت عيناه
بإختصار أمرنا قضي بشره و خيره و منا من لقى خيرا كثيرا و منا من لقي شرا لابد منه لأن كرني العائلي او الدفتر العائلي
راه في الخزانة مخبي و فيه زوج شهود ممضين على شهادة وفاته بالموت البطيء قهرا و حزنا على سوء ما وجد في زوجة يبدوا ان عمرها سيكون أطول منه
و سكنه الذي أفنى عمره في بناءه راح يسكنه زوج آخر أقرع و أصلع لزوجته طبعا بعد وفاته هههههههههههه
تطورت الأمور لكن السلع المغشوشة أيضا تطورت فأحيانا تشتري سلعة لتجد العلبة عكس المضمون
أو تاريخ الصلاحية مزور أو سيارة مكررة أو تلفاز مهيأ أن للإستعمال لفترة لتخرج منه غمامة من الدخان
الغش في السلعة لم يقتصر على مواد الاستهلاك أو الآلات و ما شابهها بل تطور ألى زوجات مغشوشات
فأحيانا تجد شابا مغربا ببنت لأنه يرى نور غرفتها يشتعل من الرابعة صباحا حتى تخرج تلك الملاك من البيت
يظن الشاب انها تحافظ على صلاة الفجر ثم تقرأ وردها و تحضر القهوة و فطور الصباح
يتيم الشاب المخلوق بالفتاة و يتمنى و يترجى رضاها و يتقرب أليها بأشكال القربات
لتقبل به على مضض بعد وساطات و زيارات مكوكية لأمها وأبيها
ليأتيه البشير أنهم قبلوا بشروط فيقبل شروطهم و يمضي على شيك أبيض بالموافقة الكاملة
تمشي الأيام و الليالي الطوال و الشاب ينتظر أكمال نصف دينه بعقد قرانه و زفافه
يأتي يوم الزفاف ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, لكن تأتي الصدمة حينما تستيقض العروس على الرابعة كعادتها
فيظن العريس أنها عادتها في الدعاء و التضرع ليتفاجأ أنه تزوج من مسعود أي نعم مسعود
فالأميرة الحسناء أصبحت بلا مساحيق فذهب نور وجهها الملائكي البريء لم يجد ملكة الجمال
لتتقدم ألى المرآة و تفتح أنواعا من البنتورة و كريمات و الرموش
ليجد كائنا آخرا فضائيا و فضيعا
ثم تسأله و هو يعض أنامله حزنا و تقول له
حبيبي خبرني شكون اللي نشوفهم من اهلك و شكون اللي ما تحبنيش نشوفهم
في تلك اللحظة يقول متَمُتما شوفيهم كلهم ألا أنا ليتك ما تزيديش تشوفيني
معشر الشباب أين الحل
الامين محمد