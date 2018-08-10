التدواي الذاتي خطر يغزو المجتمع

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في ضوء ارتفاع تكلفة فاتورة الفحوصات الطبية، تشهد الجزائر مؤخرا إقبالا متناميا على استخدام واقتناء أدوية دون زيارة الطبيب رغم ما قد يترتب عنها من مخاطر صحية فمثلا عندما يتعلق الأمر بالوعكات البسيطة الناجمة عن الطقس البارد والرطب الإنفلونزا أو الزكام. عوضا عن استشارة طبيب، يقوم المريض ببساطة بالتوجه إلى خزانة الدواء بحثا عن عقار بمخاطره وأثاره الجانبية

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