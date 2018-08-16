شطيطحة بوزلوف { عيد الاضحى }

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
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طاقم المشرفات
#1
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#1
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكم جميعاً في موضوعي
بما أن عيد الأضحى قرب حبيت نشارككم بأهم الأطباق الجزائرية لي تكون حاضرة في كل بيت

و من بين أهم هاذي الأطباق هي البوزلوف :

شطيطحة بوزلوف



المقادير:
1 بصل، 1 طماطم، 1 جزر، 1 بطاطا كبيرة الحجم،
كمية حمص منقوع في الماء، 2م ك زيت، معدنوس،
2فصوص من الثوم، م ك ملح، م ص طماطم مصبرة، التوابل(حسب الرغبة).

والأهم دماغ الكبش والكرعين(بوزلوف) .

طريقة التحضير:
بعدما نقوم بتنظيف بوزلوف نضعه يغلي في الماء مدة ساعة،
بعدها نصفيه ونقيه من العضام ثم نقطع الدماغ الى قطع صغيرة مع ترك الكرعين.
ننتقل الى المرق، نقطع البصل ونضعه في القدر مع الزيت والتوابل، نضيف الثوم والجزر مقطع بالطول، بعدما يتقلى نضيف الطماطم محكوكة مع الطماطم المصبرة موضوعة مع قليل من الماء.
بعدها ب 10د نمرق بالماء الساخن ونضيف الحمص،

نغلق على القدر، بعدما يطيب الحمص نضيف البطاطا
مقطعة مكعبات مع بوزلوف نترك البطاطا تطيب
والمرق يعقد، يقدم في الطبق مع المعدنوس و الليمون

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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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طاقم المراقبين
#3
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محل الإقامة
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#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة أسومة على الجهد المبذول لأنو حقا المطبخ الجزائري
في عيد الأضحى يزخر بالعديد من المأكولات الشهية واللذيذة
نوليو للبوزلوف والله ربي يغفرلي بصح مانحبوش هههه وأكثر حاجة نكرها هي ريحتو
كي يعود يطيب :sick: حاشا طعام ربي
وكاين غير بابا لي ياكلو في الدار مالا نقسموهولو على 3 قطع مثلا أو 2 وكل مرة نطيبولو
جزء منو ياكلو، وحنا نطيبوه في دارنا في مرقة بيضا وبدون خضر يعني نغليوه في الماء
ونطيبوه في المرقة مباشرة ويتحط وشهية طيبة مع أنو مانقدرش نتخيل الشهية الطيبة فيه ههههه
يعطيك الصحة اسومة على الوصفة بارك الله فيك عزيزتي
تحياتي
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#4
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بين ثنايا الأرض لا محاله.
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ذكر
#4
السلام عليكم

الله يبارك
البوزلوف يا البزولوف
كنت ما نحملوش وحد الوقت لكن الأن لازم نشوفو فوق المايدة هههه
شكرا على الوصفة أختي عآشقة الجنة
و اضحى مبارك عليكم ان شاء الله.
 
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