شطيطحة بوزلوف { عيد الاضحى }

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2014
- المشاركات
- 15,940
- الإعجابات
- 39,481
- النقاط
- 13,221
- محل الإقامة
- أزمير
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكم جميعاً في موضوعي
بما أن عيد الأضحى قرب حبيت نشارككم بأهم الأطباق الجزائرية لي تكون حاضرة في كل بيت
و من بين أهم هاذي الأطباق هي البوزلوف :
شطيطحة بوزلوف
المقادير:
1 بصل، 1 طماطم، 1 جزر، 1 بطاطا كبيرة الحجم،
كمية حمص منقوع في الماء، 2م ك زيت، معدنوس،
2فصوص من الثوم، م ك ملح، م ص طماطم مصبرة، التوابل(حسب الرغبة).
والأهم دماغ الكبش والكرعين(بوزلوف) .
طريقة التحضير:
بعدما نقوم بتنظيف بوزلوف نضعه يغلي في الماء مدة ساعة،
بعدها نصفيه ونقيه من العضام ثم نقطع الدماغ الى قطع صغيرة مع ترك الكرعين.
ننتقل الى المرق، نقطع البصل ونضعه في القدر مع الزيت والتوابل، نضيف الثوم والجزر مقطع بالطول، بعدما يتقلى نضيف الطماطم محكوكة مع الطماطم المصبرة موضوعة مع قليل من الماء.
بعدها ب 10د نمرق بالماء الساخن ونضيف الحمص،
نغلق على القدر، بعدما يطيب الحمص نضيف البطاطا
مقطعة مكعبات مع بوزلوف نترك البطاطا تطيب
والمرق يعقد، يقدم في الطبق مع المعدنوس و الليمون
أهلا وسهلا بكم جميعاً في موضوعي
بما أن عيد الأضحى قرب حبيت نشارككم بأهم الأطباق الجزائرية لي تكون حاضرة في كل بيت
و من بين أهم هاذي الأطباق هي البوزلوف :
شطيطحة بوزلوف
المقادير:
1 بصل، 1 طماطم، 1 جزر، 1 بطاطا كبيرة الحجم،
كمية حمص منقوع في الماء، 2م ك زيت، معدنوس،
2فصوص من الثوم، م ك ملح، م ص طماطم مصبرة، التوابل(حسب الرغبة).
والأهم دماغ الكبش والكرعين(بوزلوف) .
طريقة التحضير:
بعدما نقوم بتنظيف بوزلوف نضعه يغلي في الماء مدة ساعة،
بعدها نصفيه ونقيه من العضام ثم نقطع الدماغ الى قطع صغيرة مع ترك الكرعين.
ننتقل الى المرق، نقطع البصل ونضعه في القدر مع الزيت والتوابل، نضيف الثوم والجزر مقطع بالطول، بعدما يتقلى نضيف الطماطم محكوكة مع الطماطم المصبرة موضوعة مع قليل من الماء.
بعدها ب 10د نمرق بالماء الساخن ونضيف الحمص،
نغلق على القدر، بعدما يطيب الحمص نضيف البطاطا
مقطعة مكعبات مع بوزلوف نترك البطاطا تطيب
والمرق يعقد، يقدم في الطبق مع المعدنوس و الليمون