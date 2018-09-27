التحقق من قبول التسجيل بالمراسلة

yaso ياسمين

yaso ياسمين

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التحقق من قبول طلب التسجيليكون بعد حوالي اسبوع أو أكثر من ارسال ملف التسجيل



تمر التسجيلات بالمراسلة بعدة مراحل ذكرناها سابقا , حيث بعد التسجيل عن طريق الأنثرنث و ارسال الملف الاداري يتعين على المتعلمين العودة الى موقع التسجيلات عن طريق الأنثرنث من اجل التحقق من قبول طلب التسجيل و يتم ذلك كما يلي :
اختيار الولاية
كتابة رقم الاستمارة
كتابة تاريخ الميلاد
كتابة حروف التأكيد
الضغط على تأكيد
ستظهر لك صفحة بها تأكيد طلب التسجيل و ستجد فيها اسم المستخدم و الرقم السري الذين ستستعملهما في استخراج الفروض من المعلام
و تجد كذلك :
طبع شهادة التسجيل
طبع الاستدعاء
و في هذه الحالة تقوم فقط بالنقر على الزرين حتى تطبع الاستدعاء و شهادة التسجيل







بالتوفيق للجميع ^^
 
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