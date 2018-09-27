التحقق من قبول التسجيل بالمراسلة







التحقق من قبول طلب التسجيليكون بعد حوالي اسبوع أو أكثر من ارسال ملف التسجيل







تمر التسجيلات بالمراسلة بعدة مراحل ذكرناها سابقا , حيث بعد التسجيل عن طريق الأنثرنث و ارسال الملف الاداري يتعين على المتعلمين العودة الى موقع التسجيلات عن طريق الأنثرنث من اجل التحقق من قبول طلب التسجيل و يتم ذلك كما يلي :

اختيار الولاية

كتابة رقم الاستمارة

كتابة تاريخ الميلاد

كتابة حروف التأكيد

الضغط على تأكيد

ستظهر لك صفحة بها تأكيد طلب التسجيل و ستجد فيها اسم المستخدم و الرقم السري الذين ستستعملهما في استخراج الفروض من المعلام

و تجد كذلك :

طبع شهادة التسجيل

طبع الاستدعاء

و في هذه الحالة تقوم فقط بالنقر على الزرين حتى تطبع الاستدعاء و شهادة التسجيل















بالتوفيق للجميع ^^ ​