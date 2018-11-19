ما بعد الغيرة

وعليكم السلام

في باطن القصة كانت الزوجة قد تلقت وعوداً كثيرة عن هذا الموضوع بالذات - المحبة - وهو ما يفسر الحُبّ العظيم الذي جمعهما ومن هنا جاءت لها الصدمة من فِعال زوجها بالانصراف عنها نحو طفلهما ، وعلى العكس تماماً كانت ردة فعلها طبيعية جداً ، ثُمّ أن المغادرة لا تعني عدم العودة للبيت ، ويجب أن نتذكر أنّها خطّت رسالتها بأحمر الشفاه ولذلك دلالات واضحة برمزيات متعددة عسى أن يتفهمها الزوج وترجمت هذه الرمزيات بقولها - فانظر ماذا ترى - .

من جانب آخر نجد أن الاهتمام من أساسيات الحُبّ إن لم يكن جوهره الأصيل ، فالإنسان ساعة يُحبّ يستطلع كل جوارحه ، عدمه ، حضور ، لغته ، جسده الأثير ، حتّى صوته ، كي يرى انشغال الآخر به هل زلزل الحصون المنيعة ، والماء ما خطب الماء هل مشى من فوق كفيّه ، والفرح هل أورق من بين أصابعه ، الحُبّ هذا الشُعور الإنساني الأسمى يتعاظم ويزداد توهجاً بكل تلك المآثر.