خلوني نفرغ قلبي

بسم الله

هاذا اول موضوع ليا وبديتولكم بهمي المهم حبيت نفرغ شوية من قلبي برك ،انا ما نحبش نشكي ولكن راني حاسة روحي مخنوقة قلت نحكي معاكم شوية.

نقول عندي الكوراج ونزيد نصبر بصح عييت وليت كل مانشوف وحدة تزوجت نتفكر روحي يجيني البكاء عندي خمس سنين ملي طلقت تزوجت كان في عمري 19سنة طلقت مولات 20سنة عشت اسوء عام في حياتي ،وضرك راهو الخطاب اللي يجي باش يخطب نصيب فيه الف عيب وما نقبلش كيما يقولو (اللي قرصو الحنش يخاف مالحبل) وزيد كيما نقبلش تلقايهم غير راكي تتشرطي وراكي وراكي بصح واحد ماراهو حاس بيا انا ماتشرطش على دراهم ولا على دار انا تشرطت على امور اساسية ولاكن في وقتنا راهي قليلة، الصلاة و التربية الراجل اللي يكون صح راجل ماش كيما الي كنت عندو، الراجل مشي غير بدراهمو الراجل بكلمتو بقيمتو بين الناس .واحد ما راهو فاهمني انا مرانيش حابة نتزوج باه نرضي الناس ومايقولوش عليا بايرة حابة نتزوج باه نرضي ربي ونرضي روحي حابة نعيش حياة، مشي نتزوج برك ونعيش في جحيم.

الحمد لله على كل حال و

ادعولي ربي يبعثلي ولد الحلال كيما راني حابة وربي يرزق جميع لبنات