لدي عقدة من النساء

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته.اخواني و اخواتي مساء الخير عليكم و ان شاء الله تكونو بخير و عافية ... المهم اليوم جيت نفرغ وش كاين في قلبي ديروني خوكم و اسمعوني و اذا قدرتو انصحوني والله قلبي راهو معمر و راني مغموم. انا عمري 25 سنة اعيش مع والدي و اعمل ك Recevaire في حافة متحصل على شهادة لماجيستير في العلوم الاقتصادية. مشكلتي هي انني اريد ان اتزوج لانه حلمي منذ ان كنت صغيرا اريد الزواج بمرأة صالحة احبها و تحبني نعتني ببعضنا البعض نعين بعضنا البعض في فعل الخير و ننجب اطفال و نربيهم احسن تربية و نصبح قدوتهم في هذه الحياة و الله لمي بسيط و هو انشاء عائلة ... لمن في نفس الوقت لا اريد ان اتزوج ليس السبب انني عديم المسؤولية بالعكس انا اصغر فرد في العائلة لكنني اكثرهم حس بالمسؤولية و اكثرهم من يقوم بتولي الامور و معاونة افراد عائلتي باي وسيلة .... السبب انني اخاف النساء اخاف ان اقع في المرأة الخطأ اخاف ان اتزوج و لن تحبني زوجتي . اخاف ان تتم خيانتي . اخاف ان تتركني زوجتي ان مرضت او فقرت ... هنالك عدة وساوس تراودني و اعلم ان شالشيطان هو صاحبها لكن صدقوني مجتمعنا لا يرحم و اغلبية فتياتنا صعبات للغاية و مفيهمش النية ( حاشة بنات الفاميلية ) انا لا اعمم ... لقدد مررت بتجارب عاطفية في السابق جعلتني اكون سلبيا و يكون تفكيري بهاته الطريقة .... اعرف ان سبب العلاقات الغرامية حرام و ان نهايتها دائما تكون بقلب مجروح لكن حتى الحلال ينتهي بالطلاق و ينتهي بابشع الصور ... انا خائف ان اقم بخطبة فتاة فتقبل بي لمجرد الزواج وسترها لنفسها حتى لو لم تكن تحبني و لن يحبني مهما فعلت من اجلها ... اخشى ان مظهري ليس كافيا مع العلم ان شكلي مقبول و الحمد لله ليس لدي تشوه خلقي لكنيي لست وسيما مثل بقية الشباب لان بنات اليوم ( اغلبهم ) ينجذبن الى الشبان الوسيمين و لا الومهن في ذلك .... لا ادري كيف اجد الفتاة المناسبة ... المظاهر خاعة قد تجدها تلبس الجلباب لكن تعاملها سيئ ولا تصلح ان تكون زوجتك و قد تجدها غير متحجبة لكنها ودودة و متخلقة ... والله احس رأسي سينفجر ... اريد الزواج لكن الجميع يخربني الا اخطب لاني عملي غير مناسب للزواج و لا املك بيت املك غرفة فقط خاصة بي ... لم اجد منصبا مرموق بشهادتي و لم استطع التعرف على فتاة بنية الزواج ... صدقوني فتياتنا ( الاغلبية ) يحبون المظاهر ... يعطون للشاب الوسيم ذو الاخلاق السيئة فرصة للتعارف حتى لو لم يكن جاد و لكن يرفضون الشاب البسيط التخلق مثلي الذي يريد التعارف من اجل الزواج ... صحيح ان التعارف قبل الزواج غير تقليدي ويفتون انه حرام لكن لا استطيع ان اخطب فتاة لا اعرف عنها شيئا .... يعني يقولولك كي تبغي وحدة روح اخطبها بصح انا منعرف حتى طفلة و خاطيني البنات نهائيا كيفاه راح نخطب وحدة منعرفهاش ؟ كيفاه نلقى وحدة في الشارع نقولها راني جاي نخطبك و انا منعرف عليها والو ؟ يعني كيفاه زوج يتلاقاو في الحلال انا هاذي مفهمتهاش. و البنات يتزوجو اول واحد يخطبهم يعني انا واحد من الناس منقدرش نتزوج بوحدة قبلت بيا هكاك برك يعني كيما قبلت بيا كيما راح تقبل باي واحد هكا نحس روحي كيما انا كيما الناس مارانيش مميز .... انا باغي كيما اخترت الفتاة هاذيك من بين كل النساء و خطبتها كيما هي تقبل بيا غير انا حتى لو خطبها 100 واحد قبلي ... بصح هاذي مشكيتش تصرا ... البنات المهم يتزوجو ميهمش الشكون اللي خطب المهم يتزوجو .... يقدسون الزواج اكثر من الزوج ... المهم الشيعة راهم زوجو و دارو عرس يعني الامور الشكلية اكثر من الضمنية .... والله الامور اللي راني نشوف فيهم فيا لمجتمع نتاعنا والله خلاوني نكره الزواج و ساعات اخرين نقول نبقى هاك و منتزوجش طول خير منخطب وحدة و نتزوج نلقاها ماشي مليحة و نندم.اريد النقاش و باحترام و لدي مجموعة من الاسئلة الرجاء الاجابة عنها:1 - هل الحب يكون قبل ام بعد الزواج ؟ يعني هل المعاشرة الطيبة بين الزوجين تولد المحبة ؟ ( اريد الاجابة من اشخاص متزوجين عن تجربة )2 - هل تنسى الزوجة حبيبها السابق يعني هل الزوج كافي لينسي زوجته عن حبها السابق ام ان المرأة لا يمكن ان تنسى من احبت بصدق3 - كيف يكون التعارف قبل الزواج يعني كيفاه تبغي تتزوج وحدة ؟4 - لماذا الفتاة لا تصبر عن من احبت و تتزوج اول واحد يخطبها ؟ لماذا لا ترفض من يقوم بخطبتها من اجل من تحب ؟5 - هل مهنتي و ظروفي المعيشية تسمح لي بالزواج ؟الرجاء اريد التفاعل من الجميع رجال و نساء و ان امكن ديرو Tag او Mention لاصدقائكم او معارفكم ذوي خبرة في هذا المجال من اجل افادتي و شكرا.