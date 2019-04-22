لدي عقدة من النساء

Badrou94

Badrou94

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته.

اخواني و اخواتي مساء الخير عليكم و ان شاء الله تكونو بخير و عافية ... المهم اليوم جيت نفرغ وش كاين في قلبي ديروني خوكم و اسمعوني و اذا قدرتو انصحوني والله قلبي راهو معمر و راني مغموم. انا عمري 25 سنة اعيش مع والدي و اعمل ك Recevaire في حافة متحصل على شهادة لماجيستير في العلوم الاقتصادية. مشكلتي هي انني اريد ان اتزوج لانه حلمي منذ ان كنت صغيرا اريد الزواج بمرأة صالحة احبها و تحبني نعتني ببعضنا البعض نعين بعضنا البعض في فعل الخير و ننجب اطفال و نربيهم احسن تربية و نصبح قدوتهم في هذه الحياة و الله لمي بسيط و هو انشاء عائلة ... لمن في نفس الوقت لا اريد ان اتزوج ليس السبب انني عديم المسؤولية بالعكس انا اصغر فرد في العائلة لكنني اكثرهم حس بالمسؤولية و اكثرهم من يقوم بتولي الامور و معاونة افراد عائلتي باي وسيلة .... السبب انني اخاف النساء اخاف ان اقع في المرأة الخطأ اخاف ان اتزوج و لن تحبني زوجتي . اخاف ان تتم خيانتي . اخاف ان تتركني زوجتي ان مرضت او فقرت ... هنالك عدة وساوس تراودني و اعلم ان شالشيطان هو صاحبها لكن صدقوني مجتمعنا لا يرحم و اغلبية فتياتنا صعبات للغاية و مفيهمش النية ( حاشة بنات الفاميلية ) انا لا اعمم ... لقدد مررت بتجارب عاطفية في السابق جعلتني اكون سلبيا و يكون تفكيري بهاته الطريقة .... اعرف ان سبب العلاقات الغرامية حرام و ان نهايتها دائما تكون بقلب مجروح لكن حتى الحلال ينتهي بالطلاق و ينتهي بابشع الصور ... انا خائف ان اقم بخطبة فتاة فتقبل بي لمجرد الزواج وسترها لنفسها حتى لو لم تكن تحبني و لن يحبني مهما فعلت من اجلها ... اخشى ان مظهري ليس كافيا مع العلم ان شكلي مقبول و الحمد لله ليس لدي تشوه خلقي لكنيي لست وسيما مثل بقية الشباب لان بنات اليوم ( اغلبهم ) ينجذبن الى الشبان الوسيمين و لا الومهن في ذلك .... لا ادري كيف اجد الفتاة المناسبة ... المظاهر خاعة قد تجدها تلبس الجلباب لكن تعاملها سيئ ولا تصلح ان تكون زوجتك و قد تجدها غير متحجبة لكنها ودودة و متخلقة ... والله احس رأسي سينفجر ... اريد الزواج لكن الجميع يخربني الا اخطب لاني عملي غير مناسب للزواج و لا املك بيت املك غرفة فقط خاصة بي ... لم اجد منصبا مرموق بشهادتي و لم استطع التعرف على فتاة بنية الزواج ... صدقوني فتياتنا ( الاغلبية ) يحبون المظاهر ... يعطون للشاب الوسيم ذو الاخلاق السيئة فرصة للتعارف حتى لو لم يكن جاد و لكن يرفضون الشاب البسيط التخلق مثلي الذي يريد التعارف من اجل الزواج ... صحيح ان التعارف قبل الزواج غير تقليدي ويفتون انه حرام لكن لا استطيع ان اخطب فتاة لا اعرف عنها شيئا .... يعني يقولولك كي تبغي وحدة روح اخطبها بصح انا منعرف حتى طفلة و خاطيني البنات نهائيا كيفاه راح نخطب وحدة منعرفهاش ؟ كيفاه نلقى وحدة في الشارع نقولها راني جاي نخطبك و انا منعرف عليها والو ؟ يعني كيفاه زوج يتلاقاو في الحلال انا هاذي مفهمتهاش. و البنات يتزوجو اول واحد يخطبهم يعني انا واحد من الناس منقدرش نتزوج بوحدة قبلت بيا هكاك برك يعني كيما قبلت بيا كيما راح تقبل باي واحد هكا نحس روحي كيما انا كيما الناس مارانيش مميز .... انا باغي كيما اخترت الفتاة هاذيك من بين كل النساء و خطبتها كيما هي تقبل بيا غير انا حتى لو خطبها 100 واحد قبلي ... بصح هاذي مشكيتش تصرا ... البنات المهم يتزوجو ميهمش الشكون اللي خطب المهم يتزوجو .... يقدسون الزواج اكثر من الزوج ... المهم الشيعة راهم زوجو و دارو عرس يعني الامور الشكلية اكثر من الضمنية .... والله الامور اللي راني نشوف فيهم فيا لمجتمع نتاعنا والله خلاوني نكره الزواج و ساعات اخرين نقول نبقى هاك و منتزوجش طول خير منخطب وحدة و نتزوج نلقاها ماشي مليحة و نندم.
اريد النقاش و باحترام و لدي مجموعة من الاسئلة الرجاء الاجابة عنها:
1 - هل الحب يكون قبل ام بعد الزواج ؟ يعني هل المعاشرة الطيبة بين الزوجين تولد المحبة ؟ ( اريد الاجابة من اشخاص متزوجين عن تجربة )
2 - هل تنسى الزوجة حبيبها السابق يعني هل الزوج كافي لينسي زوجته عن حبها السابق ام ان المرأة لا يمكن ان تنسى من احبت بصدق
3 - كيف يكون التعارف قبل الزواج يعني كيفاه تبغي تتزوج وحدة ؟
4 - لماذا الفتاة لا تصبر عن من احبت و تتزوج اول واحد يخطبها ؟ لماذا لا ترفض من يقوم بخطبتها من اجل من تحب ؟
5 - هل مهنتي و ظروفي المعيشية تسمح لي بالزواج ؟

الرجاء اريد التفاعل من الجميع رجال و نساء و ان امكن ديرو Tag او Mention لاصدقائكم او معارفكم ذوي خبرة في هذا المجال من اجل افادتي و شكرا.

@ليليا مرام
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ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسال الله ان يوفقك بما تحب في ما يحب ويرضى لك
اسال الله ان يرزقك بما تريد في ما يحب ويرضى لك

1 : جواب سؤالك الاول :

السؤال:
هل الزواج بعد قصة حب أكثر استقراراً في الإسلام أم الزواج الذي يرتبه الأهل ؟

الإجابة:
الحمد لله يختلف أمر هذا الزواج بحكم ما كان قبله ، فإن كان الحب الذي بين الطرفين لم يتعدَّ شرع الله تعالى ، ولم يقع صاحباه في المعصية : فإنه يُرجى أن يكون الزواج الناتج من هذا الحب أكثر استقراراً ؛ وذلك لأنه جاء نتيجة لرغبة كل واحدٍ منهما بالآخر .

فإذا تعلق قلب رجل بامرأة يحل له نكاحها أو العكس فليس له من حلٍ إلا الزواج لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لم نرَ للمتحابَّيْن مثل النكاح " رواه ابن ماجه ( 1847 ) وصححه البوصيري والشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 624 ) .

قال السندي - كما في هامش " سنن ابن ماجه " - :
قوله " لم نر للمتحابين مثل النكاح " لفظ " متحابين " : يحتمل التثنية والجمع ، والمعنى : أنه إذا كان بين اثنين محبة فتلك المحبة لا يزيدها شيء من أنواع التعلقات بالتقربات ولا يديمها مثل تعلق النكاح ، فلو كان بينهما نكاح مع تلك المحبة : لكانت المحبة كل يوم بالازدياد والقوة . انتهى .

وإن كان هذا الزواج جاء نتيجة علاقة حب غير شرعيَّة كأن يكون فيه لقاءات وخلوات وقبلات وما شابه ذلك من المحرَّمات : فإنه لن يكون مستقرّاً ؛ وذلك لوقوع أصحابه في المخالفات الشرعيَّة والتي بنوْا حياتهما عليها مما يكون له أثره في تقليل البركة والتوفيق من الله تعالى ، لأن المعاصي سبب كبير لذلك ، وإن ظهر لكثير من الناس بتزين الشيطان أن الحب بما فيه من تجاوزات يجعل الزواج أقوى .

ثم إن هذه العلاقات المحرَّمة التي كانت بينهما قبل الزواج ستكون سبباً في ريبة كل واحدٍ منهما في الآخر ، فسيفكر الزوج أنه من الممكن أن تقع الزوجة في مثل هذه العلاقة مع غيره ، فإذا استبعد هذا تفكَّر في أمر نفسه وأنه قد حصل معه ، والأمر نفسه سيكون مع الزوجة ، وستتفكَّر في حال زوجها وأنه يمكن أن يرتبط بعلاقة مع امرأة أخرى ، فإذا استبعدت هذا تفكَّرت في أمر نفسها وأنه حصل معها .

وهكذا سيعيش كل واحدٍ من الزوجين في شك وريبة وسوء ظن ، وسيُبنى عليه سوء عشرة بينهما عاجلاً أو آجلاً .

وقد يقع من الزوج تعيير لزوجته بأنها قد رضيت لنفسها أن تعمل علاقة معه قبل زواجه منها ، فيسبب ذلك طعناً وألماً لها فتسوء العشرة بينهما .

لذا نرى أن الزواج إذا قام على علاقة غير شرعيَّة قبل الزواج فإنه غالباً لا يستقر ولا يُكتب له النجاح .

وأما اختيار الأهل فليس خيراً كلَّه ولا شرّاً كلَّه ، فإذا أحسن الأهل الاختيار وكانت المرأة ذات دينٍ وجمال ووافق ذلك إعجابٌ من الزوج ورغبة بزواجها : فإنه يُرجى أن يكون زواجهما مستقرّاً وناجحاً ؛ ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة ، فعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " رواه الترمذي ( 1087 ) وحسَّنه والنسائي ( 3235 ) .

قال الترمذي : ومعنى قوله " أحرى أن يؤدم بينكما " : أحرى أن تدوم المودة بينكما .

فإن أساء الأهل الاختيار ، أو أحسنوا ولم يوافِق عليها الزوج : فإنه سيُكتب لهذا الزواج الفشل وعدم الاستقرار غالباً ، لأن ما بني على عدم رغبة فإنه غالباً لا يستقر . والله أعلم .

رابط المادة: هل الحب قبل الزواج أفضل ؟ - الإسلام سؤال وجواب - طريق الإسلام

للاطلاع اكثر :
islamqa.info

الحب والمراسلة قبل الزواج ودعوى عدم القدرة على قطع العلاقة - الإسلام سؤال وجواب

islamqa.info

2: جواب السؤال الثاني :
لا يجوز للرجل معرفة ماضي زوجته ونفس الشيء للمراة لا يجوز لها معرفة ماضي زوجها
حتى وان كان ماضيهما جيد لا يجوز لهما السؤال عن الماضي خاصة في السر ولا يجوز لاي احد منهما ان يسالا بعضهما ما يجعلها يفضحان نفسيهما بمعاصيهما لله .. كما لا يجوز لهما ان يحاسبا بعضهما على ما فات في حياتهما
بل الامر يبدا مند ان تم الزواج او الخطوبة

3: جواب السؤال الرابع :
ولما تنتظره ؟؟؟ الزواج لا يبنى على الحب انما يبنى على الاحترام وبعدها الثقة ويجب ان يكون اساسه ان الزوجان يريدان الاخد بيدي بعضهما واعانة بعضهما على طاعة الله اي ان الزواج يجب ان يكون قبل اي شيء عبادة لوجه الله
ومن يدعي انه يحب فتاة سيتقي الله في نفسه وفيها ولا يرضى لها ان تعصي الله ولو من اجله
ومنزلها موجود والحب يكون في الله
اما غير ذلك مجرد خرطي

4: جواب السؤال الثالث :
لما تريد ان تخطب فتاة اسال عن اخلاقها ثم اعمل صلاة استخارة وتقدم لخطبتها واعمل نظرة شرعية
ان ارتاحت نفسيكما توجد فترة الخطوبة والتي هي فترة تعارف وان لم ترتح نفسيكما في النظرة الشرعية مافيهاش خير
اما عن فترة الخطوبة :

الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإذا كان الخطيبانِ في فترة الخطوبة، ولم يُعْقَد بيْنَهُما النِّكاح، فهُما أجنبيَّان عن بعضِهِما، فلا يَراهَا ولا تراهُ إلاَّ لحاجة وبِحضرة أحَدِ مَحارِمِها؛ لأنَّه لا يَجوزُ لَهُما الخلوة، ولا الخروجُ، ولا التَّكلُّم بِعباراتِ الحُبِّ والغَزَل.

لمزيد فائدة راجع الفتوى: "إطالة مدة الخطبة للحاجة المادية".

أمَّا إذا تكلَّم الخاطب مع مَخطوبته كلامًا فيه مصلحة، فهذا لا مانعَ منه ما لم يتجاوَزْ حدود الحاجة المقصودة، وبِضوابطَ شرعيَّةٍ، ومنها:
1- أن لا يتجاوز الكلامُ قدرَ الحاجة.
2- أن لا تكون هناك خلوة.
3- أن لا يحدث بينهما مُصافحة وغيرها.
4- الالتزام بغضّ البصر بين الطرفيْنِ.
5- أن لا تكون هناك رِيبةٌ وشهوةٌ في قلبَيْهما أو أحدهما.
6- أن لا يكونَ من المرأة خضوعٌ بالقول.
7- أن تكون المرأةُ بكامِلِ الحِجابِ والحِشمةِ، أو يخاطبها من وراء حجاب.

فإذا تحققت هذه الشروط، وأُمِنَتِ الفتنةُ فلا بأس من حديثِكَ معها. وليعلمْ أنَّ التَّساهُل في كلام الخاطب مع مخطوبته، أوِ التخلّي عن أيٍّ من الضوابط السابقة ذريعةٌ إلى الفاحشةِ والفسادِ، وقد يُفْضِي إلى ما لا تُحمَدُ عُقباهُ من الوقوع في كبائر الذنوب؛ والواقع خير شاهد على ذلك. نسأل اللهَ العافيةَ.

رابط المادة: أحكام وضوابط فترة الخطوبة - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام

5: جواب السؤال الخامس والاخير :
الرزق بيد الله عز وجل وليس بيدك او بيد اي احد كان
لما تتوكل على الله وتقوم بما عليك وتعمل ما تستطيع مهما كان وتسال الله البركة في الرزق مهما كان قليلا اجمل بكثير من عمل اكبر وعدم البركة في الرزق
المال الحلال حتى ولو كان قليلا فيه الكثير من الخير لا يمكن قياسه
وعسى ان تكرهو شيءا وهو خير لكم اخي الكريم
اختيارات الله لنا اجمل بكثيرا من خياراتنا فنحن من نؤذي انفسنا

ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي.

نقطتان علينا كشباب ان نشد ونرابط دونهما لكي لا يستزلنا الشيطان
اولا الزواج هو عبادة امر بها الله سبحانه وتعالى وامرنا بها نبيه عليه الصلاة والسلام
ثانيا ان الزواج رزق الاهي وما علينا الا التوكل عليه اثناء الطلب وهو من اسباب الرزق.

بعد الباءة يأتي الاختيار والاختيار يكون
على حساب دين من نختارها
والحب قبل الزواج ليس في موطنه ان لم يحاط بتقوى الله
والحب الان هو عشق مظهر المحبوب وصورته لا دينه فمن تحبها لدينها لن
تعشقها حد إمتلاك قلبك فمن عشق
عذب بعشقه فالعشق داء قلبي
والمودة شفاء عندما تاتي بعد العقد
الشرعي والناظر الى من ملكوا السعادة في بيوتهم وبنوها وانجبوا واحسنوا التربية تجدهم احبوا بعد الزواج
فنعم السلف هم السلف الصالح
نحن لن نصلهم لكن نقتدي بهم فهم خيار هذه الامة.
تنسى ان كانت متدينة وتريد بناء بيت
وهذا ممكن معرفته اثناء الرؤية الشرعية فجواب اسئلتك التي تطرحها عليها تمكنك من معرفة نيتها ان كنت حاذقا
وواعيا.
يكون التعارف بالبحث عن عائلة شريفة
ويلزم ذلك ان اكون شريف النية شريف الطباع لكي اجد فيهم من تصلح لبناء بيت مسلم ذخيرته تقوى الله في السر والعلن.
تترك من احبت اولا هل يشمل الحب هذه المعاصي المشتهرة في زماننا هذا من محادثات وخلوات ومواعدات
يرعاها الشيطان بنزغاته
ان كان كذلك فهذا لا خير فيه لكليهما ولا خير فيه ان اجتمعا في الحلال ما لم يتوبا ويصححا النية
وحب هذا الزمان ليس حبا بل مصلحة تنضوي تحتها مصالح اخرى مصالح فانية لا توزن في ميزان تقوى الله
الا من رحم الله وعصم .
من احب يتقي الله في محبوبه
ولا يعصي الله فيه ولا يأمره بمعصية الله.
مهنتك انت ادرى بمداخيلها وانت ادرى بمتطلبات حياتك بمعنى
ان كنت تميل الى الفخامة فيلزمك الكثير وان كنت تبسط وبسيط في متطلباتك وتنوي على زوجة بسيطة الحال فهنا توكل على الله واخلص النية وتزوج فالرزق تكفل به ربنا سبحانه وتعالى.
اعود الى اوائل الفقرات من منشورك
تخاف ان تقع في المراة الخطأ هذه وسوسة شيطانية وإن وقعت فذاك امتحان لك فلتكن اهلا له وذلك بعد اجتهادك في الطلب طبعا
هناك من تزوج وهو سعيد فليكن ذلك
وجهة تفكيرك
اما حكاية الوسامة فمن تبحث عن الوسيم فإن كنت وسيم فلا تكونن صاحبة بيتك فهي لم تختارك لدينك
وهذه معادلة قبيحة سببها عدم غض
ابصار النساء فهن كذلك مأمورات بغض البصر فمن لم تغض بصرها عن النظر
فلن ترضى بك ولو كنت وسيم زمانك
والرجال لا يلتفتون الى هذا الامر ولا يعطونه حيزا من تفكيرهم ولو فكر فيه من فكر
نصيحة اخيرة عليك بالدعاء في صلواتك
خاصة في السجود ان يرزقك زوجة صالحة تقية نقية.
نسال الله ان يرزقني واياك بزوجات صالحات تقيات نقيات طيبات.
 
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