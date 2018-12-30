لغز من sami44غير مسجل

sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,077
الإعجابات
1,971
النقاط
351
#1
السلام عليكم ورحمة الله

راني جبتلكم لغز جديد وان شاء الله تلقاو الحل من اول رد

للامانة اللغز ن تفكيري وليس مسجل في غوغل لدا لا تتعبو انفسكم وفكرو جيدا


اللغز يقول


اسالك عن شيئ من مملكة النبات
يحيا في الحقول هضاب او سهول ا
ياكله الانسان للصحة مفيد
فيه البوتاسيوم وفيه الصوديوم ومضاد جيد للسموم
ترياق للعيون ولمرضى السكري معين

اسمه مالوف وفي الجزائر معروف من ستة حروف

ان حدفنا خامس الحروف اصبح للخير نقيض


اتمنى ان تجدو الحل من اول محاولة

بقلم اخوكم سامي44
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
#2
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
5,793
الإعجابات
13,366
النقاط
981
العمر
24
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#2
مااا
تعبانة ومقدرتش نخمم زعما كنت نتفرج فلم دورية نحو الشرق حبستو به نكونسونطري سع زاقيل نرقد
كيفاه للخير نقيض ؟
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,077
الإعجابات
1,971
النقاط
351
#3
قال Soumia hadj mohammed:
مااا
تعبانة ومقدرتش نخمم زعما كنت نتفرج فلم دورية نحو الشرق حبستو به نكونسونطري سع زاقيل نرقد
كيفاه للخير نقيض ؟
إضغط للتوسيع...
الحل كامل راهو تم في هديك الكلمة ادا قلتلك معناه نعطيك الحل :censored:
حاولي مرة اخرى:unsure:
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top