لغز من sami44غير مسجل

السلام عليكم ورحمة الله



راني جبتلكم لغز جديد وان شاء الله تلقاو الحل من اول رد



للامانة اللغز ن تفكيري وليس مسجل في غوغل لدا لا تتعبو انفسكم وفكرو جيدا





اللغز يقول





اسالك عن شيئ من مملكة النبات

يحيا في الحقول هضاب او سهول ا

ياكله الانسان للصحة مفيد

فيه البوتاسيوم وفيه الصوديوم ومضاد جيد للسموم

ترياق للعيون ولمرضى السكري معين



اسمه مالوف وفي الجزائر معروف من ستة حروف



ان حدفنا خامس الحروف اصبح للخير نقيض





اتمنى ان تجدو الحل من اول محاولة



بقلم اخوكم سامي44​