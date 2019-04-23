لغز غير مسجل 13 من sami44

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله
105344
لغز اليوم هو 13 في سلسلة الغازي الفكرية الغير مسجلة

اسهل من السهل حتى الشيماء يمكنها تلقى الحل اتمنى تحلوه من اول رد

اللغز يقول
105346
أسألك عن شيئ غني عن التعريف
للاكل قابل وطعمه كالحنضل
يحيا في التراب وله في الطب اثر
اصله اجوف من الازل موجود
اسمه معروف وعندنا مألوف

اوله في الشام واخره في اخر اللمة

105345

تحيات اخوكم سامي44
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,833
نقاط التفاعل
9,713
النقاط
751
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متأكد راك مريض بضرستك ؟ :unsure:
اممم نخمم شوي وندير أبحاث ونولي ان شاء الله
ديجا شيماء راهي تتوقب تحت الموضوع
ادخلي شيماء رانا شفناك هههه
 
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