لغز غير مسجل 13 من sami44

لغز اليوم هو 13 في سلسلة الغازي الفكرية الغير مسجلة اسهل من السهل حتى الشيماء يمكنها تلقى الحل اتمنى تحلوه من اول رد اللغز يقول

أسألك عن شيئ غني عن التعريف

للاكل قابل وطعمه كالحنضل

يحيا في التراب وله في الطب اثر

اصله اجوف من الازل موجود

اسمه معروف وعندنا مألوف



اوله في الشام واخره في اخر اللمة