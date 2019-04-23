لغز غير مسجل 13 من sami44

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
لغز اليوم هو 13 في سلسلة الغازي الفكرية الغير مسجلة
اسهل من السهل حتى الشيماء يمكنها تلقى الحل اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
أسألك عن شيئ غني عن التعريف
للاكل قابل وطعمه كالحنضل
يحيا في التراب وله في الطب اثر
اصله اجوف من الازل موجود
اسمه معروف وعندنا مألوف
اوله في الشام واخره في اخر اللمة
تحيات اخوكم سامي44
لغز اليوم هو 13 في سلسلة الغازي الفكرية الغير مسجلة
اسهل من السهل حتى الشيماء يمكنها تلقى الحل اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
أسألك عن شيئ غني عن التعريف
للاكل قابل وطعمه كالحنضل
يحيا في التراب وله في الطب اثر
اصله اجوف من الازل موجود
اسمه معروف وعندنا مألوف
اوله في الشام واخره في اخر اللمة
تحيات اخوكم سامي44