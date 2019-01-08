السلام عليكم اخوتي اتمنى ان تكونو جميعا بخير

اما بعد اليوم اريد ان اطرح عليكم مشكلتي التي تؤرقني كثيرا و اتمنى منكم ان تجدو لي حل

فلاطالما كانت حلولكم حكيمة وراقية و مجدية للموقف

مشكلتي تتعلق بالغرفة الجامعية التي اتشارك بها مع بنتين

قبل ان اقول مشكلتي اريد ان اعرفكم على الجو السائد في الغرفة منذ البداية للنهاية

نحن في الغرفة 3 بنات.. بنتين من نفس التخصص و انا

في بداية حياتنا بالاقامة حضرت من المنزل الى الاقامة(علما انني اعرف احداهن سطحيا من قبل) بعقلية انهن اخواتي و كنت انسانة ساذجة في تعاملي معهم -(نية) بالضافة الى ذلك بانني جعلتهم يطلعون على عقليتي و كنت شفافة معهم جدا حتى في تعاملي مع بنات الاخريات كنت اقول لهم الحديث الذي دار بيني و بين نفسي كنت افعل كلش شيء و اقول لهم حتى عندما اكذب او اقوم بالالتواء في موضوع ما)(بالمناسبة كل انسان فيه هذه الصفات و انا اقصد هنا كل مايجب ان اتركه لنفي كشفته)

حسنا و ايضا كنت ابدي انزعاجي من الاشياء فيهم بكل عفوية و انتقدهم ايضا بكل عفوية

و لكن مؤخرا و بعدما بدات شحنات في الغرفة من خلال حديثهم ادركت انني لم اكن علي بان اكون صريحة لهذا الحد

انا اعلم انني اخطات و انني ارتكبت خطا و لكن ما باليد حيلة عندما تنطلق الرصاصة

للا اعلم ان كنت ساكمل معهم باقي الاعوام في نفس الغرفة او اقوم بالتغيير

و في كل الحالات انا اريد تغيير نفسي

اريد ان تنصحوني كيف اعيد نظرتهم الي

اريد ان تنصحوني كيف اترك انطباع حسن في الايام المتبقية اريد ان اعدل نفسي

علما انني تركت انطباعا في احداهن انني انسانة سلبية(ديما نشكي بالمسوس(

رجاءا لا اريد ان تسالوني كيف علمتي هذا او اسئلة من هذا القبيل فقد اجبتكم مسبقا باانني من خلال شجاراتنا و احاديث عابرة

تمنياتي الخالصة لكم بالسعادة

ارجوكم انصحوني فانا بحاجة ماسة الى ذلك

تحيايي