السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هههههههههههههههه قتلتيني والله، اضحك الله سنكم غاليتي وجزاكي كل خير وجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله يارب

يكثر خيرها، معندي مندير بيها والحمد لله هههههههههههه

نحب الالوان هذوا وبهذا الترتيب :

مرات نخبي ايه لكن لما تقللي اختي نقللها عندي ومنمدش نحتاجهم ههههههههههه

ومرات والله والو، لانه معنديش امور نسخف عليهم خاصين بالبنات ههههههههههههه

والله جامي سلفت فحياتي ومستحيل نسلف حوايجي ولا يخرجوا قشي من الدار

راني فنيانة ايه لكن موش بسبب علم النفس، وخطرة خلاف ان شاء الله انا اللي نعاون ولادي في تشنشيف الدار

نرسمو في الحيطان هههههههههههههه وش مستنية من وحدة مازالت ذري لما تتزوج هكذاك بالذات هههههههههههه

ومن جيهة الجيران والله اغلبهم ميعرفوني منعرفهم مرات نتشرف ونتعرف بيهم ههههههههههههههه

اكره الوردي، والبنفسجي امر عادي واحب الاحمر

مانيش زينة والحمد لله والشطارة والخدمة في جهة وانا في جهة وحدة اخرى ههههههههههه، وش من ذكاء راني نقطر حمق وغباء يامحاينك ونحب روحي هكذا

هههههههههههههههههههههههه الله يحفظك ان شاء الله

تصرالي مرات، نوض الضو منشوفوش لكن نقعد وحدي ولما يحكو معاي نتجاهلهم باه منغلطش هههههههههههه

ايوااااه لكن نتضارب مع روحي فراسي هههههههههههههه

موسوسة صح لكن من جهة نفسين مثلا نكون مصدر ازعاج اما اللي يحكي فيا ولا غيرو لا يهمني، مصدر حسنات رزقني بيهم ربي من دون تعب والحمد لله ههههههههههههه

ايواه، فنيانة نمبر وااااااااااااااااان، ديما اي كرشي واي شعري بلا خدمة هههههههههههههه

لما نتغشش ايه، من برا نبان فووور لكن من داخل راني نغلي هههههههههههههه، باختصار ادا شفت معاك بوحد الخزرة غيرك اهرب ومتشوفش ومتدورش لوراك انجو بحياتك ههههههههههههه

نتعامل بواحد البرود يقتل ياااااااااااااااو اما مادون ذلك اللي فقلبي وعقلي على لساني وعلى هدي صايرينلي كوارث بسسبب العفوية هذي الزايدة تع الهم لكن منتوبش ههههههههههههههههه

بارك الله فيك وجزاك كل خير غاليتي

والله موضوع مميز وينحي على الخاطر

سلمت يمناك لمواضيعك الجميلة كجمال روحك وقبلك

ارجو تقبل مروري

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحففظه