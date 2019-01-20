sanaya
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سلام عليكم😊😊😊
و شراكم😊😊😊
توحشت المواضيع القرعاجية و توحشت الخالة الزايخة بزااااف رحت عندها اليوم و طليت عليها❤❤❤
و منها جيت ديراكت لهنا
المهم #
@ماغيكاي تشان @أبو ابراهيم اللي عمبالي عندو خمسين سنة @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
راهو عندكم رونديفو عند الخالة الزايخة ترقيلكم و دير لكم لبخور قاتلكم هي اللي سحرتكم ارواحو ترقيوا😂😂😂
@فريد أبوفيصل و @الامين محمد راهي خدمتلكم بخور تحطوه تحت البيرو تاع السيد فتحي باه تقلعوه من الإدارة
@السلطانة @ليليا مرام @العيون الخضراء
راهي محتاجتكم معلاباليش علاه
والله خاطيني😌😌😌✋✋✋📛📛📛
@amro mostafa الخالة راهي توجدلك خزعبلات باه تتزوج هاذيك الطفلة اللي نهار كامل راك تشعر ليها في صفحتك
ترجمة مصري متشتغلش
Sorry😆😆😆😆
بون اليوم جبت لكم تحليل شخصيات حسب لونك المفضل و اللي يغيضو الحال ميجيش و ميديرش النش😒😒😕😕
اللون الأبيض👕👕
: اللي يحبو هاذ اللون ناس ملايكة من برا و من الداخل أعوذ بالله يضحكلك في وجهك و يمنشر عليك موراك و الضحكة تاعو تعجبني كما ضحكة توم كتكون منفحتلوش بحاجة
و نهار يزعفو يكسروا الدنيا علابيها يغيبو على اللمة شهورا لبين ما يشرو بورتابل جديد😅😅😅
و عاشقات اللون الابيض يلعبوها ظرافة و حنانة 😆😆😆
و ردي بالك تآمنيها
و لا تدي ولادك يريحو معاها
فالدار تكون هكذا
و برا تكون هكذا👇👇👇
املا من درك اللي تقول تعشق اللون الابيض غير اخطيكم منها وقد أعذر من أنذر😈😈😈
اللون الأسود🎩🎩🎩
هاذو ناس مشحاحين مسمار كما تقولو نتوما 😅عندهم مش معندهمش مي نهار كامل يخبو و منيش عارفة علاه😕
خترة وحدة زرتها و مدتلي قهوة خفيفة من دون سكر
بون شربتها لقيت طعمتها مش نورمال قاتلي ياودي حنا دايرين ريجيم تاع السكر و القهوة قالك الطبيب لازم تكون خفيفة باش .....
ايه ايه معليش مكاش مشكل مام انا نحبها هكذا😑😑😑
نهار نعرضوهم لكاش عزومة يجو حتى وقت الماكلة يخافو نقولهم شرو كاش عفسة
وزيد مش غير هكذا يموتو على التسلاف
كل يوم يسلفو عفسة خترة لبسة خترة بورتابل خترة تلفاز كاش نهار يسلفو بنادم ياااو يديروها نورمال علاهاذيك جارك اذا كان يعشق اللون الأسود متتبسملوش من لول 😠😠😠
عشاق اللون الأخضر 📗📗📗
ناس مسمومين رهج تمدلهم كلمة يردولك خمسة ينوضو صباح مشنفين هكذا👇👇
و كلمة وحدة يخبطك بكف نورمال يضارب مام مع روحو ربي يستر 😮😮
و زيد موسوسين يا حفيظ
تشوف معاه يقولك كنت تهدر فيا تسكت يقولك مشنف تضحك يقولك عندك صلاح
و زيد عليها لسانهم طويل ماخلى واحد ترونكيل و فنيانين خاطيهم الخدمة و نهار تكون فيه خدمة اااي كرشي اااي يدي ااااي شعري يوجع
مصح تفكرت حاجة سبحان الله الشعر جامي يتوجع 😅😅😅
المهم اللون الأزرق👖👗👖👗
اللي يحبوا هاذ اللون يموتو على التنمية البشرية حتى مرقوها ينوض الصباح تقولو مارتو روح تخدم يغمض عينو و يتخيل روحو يخدم
ياراجل وشراك دير
احمد عمارة قال هكذا
و مولات اللون الأزرق مدمنة علم النفس تنوض روتار مديرش والو تخلي الدار حالة ولولاد حالة و الكوزينة فحالة و تسمع راجلها داخل للدار تتنفس و تقول :
فكري بإيجابية راجلي يحبني يموت فيا و دوك يجيبلي كادو ❤❤😍😍
و يدخل المسكين و يشوف الدار حالة و المرا دير في تمارين اليوغا 😌😌
تنفس مش يوغا و يصرفقها بكف
و تروح تجري تكتب لأحمد عمارة :
استاذ جربت الطريقة مع زوجي و منفعتش خالص
معرفش فين المشكل .....
و زيد عليها هاذو نهار يفيقو كاش عرضة فالجيران يلعبوها سلام عندكم تريسيتي عندكم الما غير باش يربحو حبة قاطو🎂🎂
و كيفيقو ضيف فالجيران يموتو يعرفو شكون
ياو واش نقول و اش نخلي غير خليها مغطية
عشاق اللون الأصفر👑👑👟👟
غيارين و حسودين ربي يستر الغالب ديما اسنانهم صفرا من كثرة الغيرة و مشيانين
يغيرو فأبسط شيء
و مشاكن ميقدروش يخبو الغيرة تاعهم
غير يشوفو فيك حاجة مليحة يشوفوك هكذا 👇
و قادر يزيدو كف موراها ياو مش هاكذا برك ناس صامتين بلبزاف معندهم لابنة لاطعمة كلشي عندهم يقلق و بايخ
مام حكاياتهم
يعجبوني برك كيتلاقاو زوج منهم تشوف فكل وقت عينيهم يبرقو 😅😅😅😅 و ناس تاع مصلحة برك نهار يخلص صلاحو يبدل النمرو نورمال خطيكم كنهم
و أخيرا 😊😆
عشاق اللون الوردي👜👜 و البنفسجي 🔮🔮و الأحمر👠👠
هاذو ناس الله الله معندك متقول فيهم 😅😅😅
دين و زين و شطارة و خدمة و ذكاء و كلشي مليح و خموس في عين الحساد😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
لايجوز قصف النفس😅😅😅😅😅😅
بون انتهى ترتيب الشخصيات و رانا نضحكو مكلاه زعاف😈😈
سلام😊😊
عييت من لكتيبة
اوووووه
و شراكم😊😊😊
توحشت المواضيع القرعاجية و توحشت الخالة الزايخة بزااااف رحت عندها اليوم و طليت عليها❤❤❤
و منها جيت ديراكت لهنا
المهم #
@ماغيكاي تشان @أبو ابراهيم اللي عمبالي عندو خمسين سنة @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
راهو عندكم رونديفو عند الخالة الزايخة ترقيلكم و دير لكم لبخور قاتلكم هي اللي سحرتكم ارواحو ترقيوا😂😂😂
@فريد أبوفيصل و @الامين محمد راهي خدمتلكم بخور تحطوه تحت البيرو تاع السيد فتحي باه تقلعوه من الإدارة
@السلطانة @ليليا مرام @العيون الخضراء
راهي محتاجتكم معلاباليش علاه
والله خاطيني😌😌😌✋✋✋📛📛📛
@amro mostafa الخالة راهي توجدلك خزعبلات باه تتزوج هاذيك الطفلة اللي نهار كامل راك تشعر ليها في صفحتك
ترجمة مصري متشتغلش
Sorry😆😆😆😆
بون اليوم جبت لكم تحليل شخصيات حسب لونك المفضل و اللي يغيضو الحال ميجيش و ميديرش النش😒😒😕😕
اللون الأبيض👕👕
: اللي يحبو هاذ اللون ناس ملايكة من برا و من الداخل أعوذ بالله يضحكلك في وجهك و يمنشر عليك موراك و الضحكة تاعو تعجبني كما ضحكة توم كتكون منفحتلوش بحاجة
و نهار يزعفو يكسروا الدنيا علابيها يغيبو على اللمة شهورا لبين ما يشرو بورتابل جديد😅😅😅
و عاشقات اللون الابيض يلعبوها ظرافة و حنانة 😆😆😆
و ردي بالك تآمنيها
و لا تدي ولادك يريحو معاها
فالدار تكون هكذا
و برا تكون هكذا👇👇👇
املا من درك اللي تقول تعشق اللون الابيض غير اخطيكم منها وقد أعذر من أنذر😈😈😈
اللون الأسود🎩🎩🎩
هاذو ناس مشحاحين مسمار كما تقولو نتوما 😅عندهم مش معندهمش مي نهار كامل يخبو و منيش عارفة علاه😕
خترة وحدة زرتها و مدتلي قهوة خفيفة من دون سكر
بون شربتها لقيت طعمتها مش نورمال قاتلي ياودي حنا دايرين ريجيم تاع السكر و القهوة قالك الطبيب لازم تكون خفيفة باش .....
ايه ايه معليش مكاش مشكل مام انا نحبها هكذا😑😑😑
نهار نعرضوهم لكاش عزومة يجو حتى وقت الماكلة يخافو نقولهم شرو كاش عفسة
وزيد مش غير هكذا يموتو على التسلاف
كل يوم يسلفو عفسة خترة لبسة خترة بورتابل خترة تلفاز كاش نهار يسلفو بنادم ياااو يديروها نورمال علاهاذيك جارك اذا كان يعشق اللون الأسود متتبسملوش من لول 😠😠😠
عشاق اللون الأخضر 📗📗📗
ناس مسمومين رهج تمدلهم كلمة يردولك خمسة ينوضو صباح مشنفين هكذا👇👇
و كلمة وحدة يخبطك بكف نورمال يضارب مام مع روحو ربي يستر 😮😮
و زيد موسوسين يا حفيظ
تشوف معاه يقولك كنت تهدر فيا تسكت يقولك مشنف تضحك يقولك عندك صلاح
و زيد عليها لسانهم طويل ماخلى واحد ترونكيل و فنيانين خاطيهم الخدمة و نهار تكون فيه خدمة اااي كرشي اااي يدي ااااي شعري يوجع
مصح تفكرت حاجة سبحان الله الشعر جامي يتوجع 😅😅😅
المهم اللون الأزرق👖👗👖👗
اللي يحبوا هاذ اللون يموتو على التنمية البشرية حتى مرقوها ينوض الصباح تقولو مارتو روح تخدم يغمض عينو و يتخيل روحو يخدم
ياراجل وشراك دير
احمد عمارة قال هكذا
و مولات اللون الأزرق مدمنة علم النفس تنوض روتار مديرش والو تخلي الدار حالة ولولاد حالة و الكوزينة فحالة و تسمع راجلها داخل للدار تتنفس و تقول :
فكري بإيجابية راجلي يحبني يموت فيا و دوك يجيبلي كادو ❤❤😍😍
و يدخل المسكين و يشوف الدار حالة و المرا دير في تمارين اليوغا 😌😌
تنفس مش يوغا و يصرفقها بكف
و تروح تجري تكتب لأحمد عمارة :
استاذ جربت الطريقة مع زوجي و منفعتش خالص
معرفش فين المشكل .....
و زيد عليها هاذو نهار يفيقو كاش عرضة فالجيران يلعبوها سلام عندكم تريسيتي عندكم الما غير باش يربحو حبة قاطو🎂🎂
و كيفيقو ضيف فالجيران يموتو يعرفو شكون
ياو واش نقول و اش نخلي غير خليها مغطية
عشاق اللون الأصفر👑👑👟👟
غيارين و حسودين ربي يستر الغالب ديما اسنانهم صفرا من كثرة الغيرة و مشيانين
يغيرو فأبسط شيء
و مشاكن ميقدروش يخبو الغيرة تاعهم
غير يشوفو فيك حاجة مليحة يشوفوك هكذا 👇
و قادر يزيدو كف موراها ياو مش هاكذا برك ناس صامتين بلبزاف معندهم لابنة لاطعمة كلشي عندهم يقلق و بايخ
مام حكاياتهم
يعجبوني برك كيتلاقاو زوج منهم تشوف فكل وقت عينيهم يبرقو 😅😅😅😅 و ناس تاع مصلحة برك نهار يخلص صلاحو يبدل النمرو نورمال خطيكم كنهم
و أخيرا 😊😆
عشاق اللون الوردي👜👜 و البنفسجي 🔮🔮و الأحمر👠👠
هاذو ناس الله الله معندك متقول فيهم 😅😅😅
دين و زين و شطارة و خدمة و ذكاء و كلشي مليح و خموس في عين الحساد😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
لايجوز قصف النفس😅😅😅😅😅😅
بون انتهى ترتيب الشخصيات و رانا نضحكو مكلاه زعاف😈😈
سلام😊😊
عييت من لكتيبة
اوووووه
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