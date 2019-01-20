شخصيتك😆😆

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,593
الإعجابات
6,740
النقاط
911
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
سلام عليكم😊😊😊
و شراكم😊😊😊
توحشت المواضيع القرعاجية و توحشت الخالة الزايخة بزااااف رحت عندها اليوم و طليت عليها❤❤❤
و منها جيت ديراكت لهنا
المهم #
@ماغيكاي تشان @أبو ابراهيم اللي عمبالي عندو خمسين سنة @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
راهو عندكم رونديفو عند الخالة الزايخة ترقيلكم و دير لكم لبخور قاتلكم هي اللي سحرتكم ارواحو ترقيوا😂😂😂
@فريد أبوفيصل و @الامين محمد راهي خدمتلكم بخور تحطوه تحت البيرو تاع السيد فتحي باه تقلعوه من الإدارة
@السلطانة @ليليا مرام @العيون الخضراء
راهي محتاجتكم معلاباليش علاه
والله خاطيني😌😌😌✋✋✋📛📛📛
@amro mostafa الخالة راهي توجدلك خزعبلات باه تتزوج هاذيك الطفلة اللي نهار كامل راك تشعر ليها في صفحتك
ترجمة مصري متشتغلش
Sorry😆😆😆😆
بون اليوم جبت لكم تحليل شخصيات حسب لونك المفضل و اللي يغيضو الحال ميجيش و ميديرش النش😒😒😕😕
اللون الأبيض👕👕
: اللي يحبو هاذ اللون ناس ملايكة من برا و من الداخل أعوذ بالله يضحكلك في وجهك و يمنشر عليك موراك و الضحكة تاعو تعجبني كما ضحكة توم كتكون منفحتلوش بحاجة images (18).jpeg
و نهار يزعفو يكسروا الدنيا علابيها يغيبو على اللمة شهورا لبين ما يشرو بورتابل جديد😅😅😅
و عاشقات اللون الابيض يلعبوها ظرافة و حنانة 😆😆😆
و ردي بالك تآمنيها
و لا تدي ولادك يريحو معاها
فالدار تكون هكذا images (19).jpeg
و برا تكون هكذا👇👇👇
images (20).jpeg
املا من درك اللي تقول تعشق اللون الابيض غير اخطيكم منها وقد أعذر من أنذر😈😈😈
اللون الأسود🎩🎩🎩
هاذو ناس مشحاحين مسمار كما تقولو نتوما 😅عندهم مش معندهمش مي نهار كامل يخبو و منيش عارفة علاه😕
خترة وحدة زرتها و مدتلي قهوة خفيفة من دون سكر
بون شربتها لقيت طعمتها مش نورمال قاتلي ياودي حنا دايرين ريجيم تاع السكر و القهوة قالك الطبيب لازم تكون خفيفة باش .....
ايه ايه معليش مكاش مشكل مام انا نحبها هكذا😑😑😑
نهار نعرضوهم لكاش عزومة يجو حتى وقت الماكلة يخافو نقولهم شرو كاش عفسة
وزيد مش غير هكذا يموتو على التسلاف
كل يوم يسلفو عفسة خترة لبسة خترة بورتابل خترة تلفاز كاش نهار يسلفو بنادم ياااو يديروها نورمال علاهاذيك جارك اذا كان يعشق اللون الأسود متتبسملوش من لول 😠😠😠
عشاق اللون الأخضر 📗📗📗
ناس مسمومين رهج تمدلهم كلمة يردولك خمسة ينوضو صباح مشنفين هكذا👇👇

unnamed (2).jpg
و كلمة وحدة يخبطك بكف نورمال يضارب مام مع روحو ربي يستر 😮😮
و زيد موسوسين يا حفيظ
تشوف معاه يقولك كنت تهدر فيا تسكت يقولك مشنف تضحك يقولك عندك صلاح
و زيد عليها لسانهم طويل ماخلى واحد ترونكيل و فنيانين خاطيهم الخدمة و نهار تكون فيه خدمة اااي كرشي اااي يدي ااااي شعري يوجع
مصح تفكرت حاجة سبحان الله الشعر جامي يتوجع 😅😅😅
المهم اللون الأزرق👖👗👖👗
اللي يحبوا هاذ اللون يموتو على التنمية البشرية حتى مرقوها ينوض الصباح تقولو مارتو روح تخدم يغمض عينو و يتخيل روحو يخدم
ياراجل وشراك دير
احمد عمارة قال هكذا
و مولات اللون الأزرق مدمنة علم النفس تنوض روتار مديرش والو تخلي الدار حالة ولولاد حالة و الكوزينة فحالة و تسمع راجلها داخل للدار تتنفس و تقول :
فكري بإيجابية راجلي يحبني يموت فيا و دوك يجيبلي كادو ❤❤😍😍
و يدخل المسكين و يشوف الدار حالة و المرا دير في تمارين اليوغا 😌😌
تنفس مش يوغا و يصرفقها بكف
و تروح تجري تكتب لأحمد عمارة :
استاذ جربت الطريقة مع زوجي و منفعتش خالص
معرفش فين المشكل .....
و زيد عليها هاذو نهار يفيقو كاش عرضة فالجيران يلعبوها سلام عندكم تريسيتي عندكم الما غير باش يربحو حبة قاطو🎂🎂
و كيفيقو ضيف فالجيران يموتو يعرفو شكون
ياو واش نقول و اش نخلي غير خليها مغطية
عشاق اللون الأصفر👑👑👟👟
غيارين و حسودين ربي يستر الغالب ديما اسنانهم صفرا من كثرة الغيرة و مشيانين
يغيرو فأبسط شيء
و مشاكن ميقدروش يخبو الغيرة تاعهم
غير يشوفو فيك حاجة مليحة يشوفوك هكذا 👇
images (21).jpeg
و قادر يزيدو كف موراها ياو مش هاكذا برك ناس صامتين بلبزاف معندهم لابنة لاطعمة كلشي عندهم يقلق و بايخ
مام حكاياتهم
يعجبوني برك كيتلاقاو زوج منهم تشوف فكل وقت عينيهم يبرقو 😅😅😅😅 و ناس تاع مصلحة برك نهار يخلص صلاحو يبدل النمرو نورمال خطيكم كنهم
و أخيرا 😊😆
عشاق اللون الوردي👜👜 و البنفسجي 🔮🔮و الأحمر👠👠
هاذو ناس الله الله معندك متقول فيهم 😅😅😅
دين و زين و شطارة و خدمة و ذكاء و كلشي مليح و خموس في عين الحساد😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
لايجوز قصف النفس😅😅😅😅😅😅
بون انتهى ترتيب الشخصيات و رانا نضحكو مكلاه زعاف😈😈
سلام😊😊
عييت من لكتيبة
اوووووه
 

المرفقات

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,129
الإعجابات
50,887
النقاط
2,251
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا والله من محبي اللون البنفسجي هههه يعني قبل حتى مانشوف
تحليل الشخصية، اصلا كنت مزروبة ماركزتش مليح في التمنشير ههه
لي عودة بحول الله لقراءة الموضوع بتمعن
بصح مليحة كي هدرتي مليح على أصحاب البنفسجي :love:
يعطيك الصحة​
 
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,593
الإعجابات
6,740
النقاط
911
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#3
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا والله من محبي اللون البنفسجي هههه يعني قبل حتى مانشوف
تحليل الشخصية، اصلا كنت مزروبة ماركزتش مليح في التمنشير ههه
لي عودة بحول الله لقراءة الموضوع بتمعن
بصح مليحة كي هدرتي مليح على أصحاب البنفسجي :love:
يعطيك الصحة​
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام
راكي سلكتي بصحتك
بانتظارك ههههه
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,822
الإعجابات
23,314
النقاط
1,156
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هههههههههههههههه قتلتيني والله، اضحك الله سنكم غاليتي وجزاكي كل خير وجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله يارب

@ماغيكاي تشان @أبو ابراهيم اللي عمبالي عندو خمسين سنة @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
راهو عندكم رونديفو عند الخالة الزايخة ترقيلكم و دير لكم لبخور قاتلكم هي اللي سحرتكم ارواحو ترقيوا😂😂😂

يكثر خيرها، معندي مندير بيها والحمد لله هههههههههههه
نحب الالوان هذوا وبهذا الترتيب :

اللون الأسود🎩🎩🎩
هاذو ناس مشحاحين مسمار كما تقولو نتوما 😅عندهم مش معندهمش مي نهار كامل يخبو و منيش عارفة علاه😕
خترة وحدة زرتها و مدتلي قهوة خفيفة من دون سكر
بون شربتها لقيت طعمتها مش نورمال قاتلي ياودي حنا دايرين ريجيم تاع السكر و القهوة قالك الطبيب لازم تكون خفيفة باش .....
ايه ايه معليش مكاش مشكل مام انا نحبها هكذا😑😑😑
نهار نعرضوهم لكاش عزومة يجو حتى وقت الماكلة يخافو نقولهم شرو كاش عفسة
وزيد مش غير هكذا يموتو على التسلاف
كل يوم يسلفو عفسة خترة لبسة خترة بورتابل خترة تلفاز كاش نهار يسلفو بنادم ياااو يديروها نورمال علاهاذيك جارك اذا كان يعشق اللون الأسود متتبسملوش من لول 😠😠😠

مرات نخبي ايه لكن لما تقللي اختي نقللها عندي ومنمدش نحتاجهم ههههههههههه
ومرات والله والو، لانه معنديش امور نسخف عليهم خاصين بالبنات ههههههههههههه
والله جامي سلفت فحياتي ومستحيل نسلف حوايجي ولا يخرجوا قشي من الدار

المهم اللون الأزرق👖👗👖👗
اللي يحبوا هاذ اللون يموتو على التنمية البشرية حتى مرقوها ينوض الصباح تقولو مارتو روح تخدم يغمض عينو و يتخيل روحو يخدم
ياراجل وشراك دير
احمد عمارة قال هكذا
و مولات اللون الأزرق مدمنة علم النفس تنوض روتار مديرش والو تخلي الدار حالة ولولاد حالة و الكوزينة فحالة و تسمع راجلها داخل للدار تتنفس و تقول :
فكري بإيجابية راجلي يحبني يموت فيا و دوك يجيبلي كادو ❤❤😍😍
و يدخل المسكين و يشوف الدار حالة و المرا دير في تمارين اليوغا 😌😌
تنفس مش يوغا و يصرفقها بكف
و تروح تجري تكتب لأحمد عمارة :
استاذ جربت الطريقة مع زوجي و منفعتش خالص
معرفش فين المشكل .....
و زيد عليها هاذو نهار يفيقو كاش عرضة فالجيران يلعبوها سلام عندكم تريسيتي عندكم الما غير باش يربحو حبة قاطو🎂🎂
و كيفيقو ضيف فالجيران يموتو يعرفو شكون
ياو واش نقول و اش نخلي غير خليها مغطية

راني فنيانة ايه لكن موش بسبب علم النفس، وخطرة خلاف ان شاء الله انا اللي نعاون ولادي في تشنشيف الدار
نرسمو في الحيطان هههههههههههههه وش مستنية من وحدة مازالت ذري لما تتزوج هكذاك بالذات هههههههههههه
ومن جيهة الجيران والله اغلبهم ميعرفوني منعرفهم مرات نتشرف ونتعرف بيهم ههههههههههههههه

عشاق اللون الوردي👜👜 و البنفسجي 🔮🔮و الأحمر👠👠
هاذو ناس الله الله معندك متقول فيهم 😅😅😅
دين و زين و شطارة و خدمة و ذكاء و كلشي مليح و خموس في عين الحساد😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
لايجوز قصف النفس😅😅😅😅😅😅

اكره الوردي، والبنفسجي امر عادي واحب الاحمر
مانيش زينة والحمد لله والشطارة والخدمة في جهة وانا في جهة وحدة اخرى ههههههههههه، وش من ذكاء راني نقطر حمق وغباء يامحاينك ونحب روحي هكذا
هههههههههههههههههههههههه الله يحفظك ان شاء الله

عشاق اللون الأخضر 📗📗📗
ناس مسمومين رهج تمدلهم كلمة يردولك خمسة ينوضو صباح مشنفين هكذا👇👇

مشاهدة المرفق 99790
و كلمة وحدة يخبطك بكف نورمال يضارب مام مع روحو ربي يستر 😮😮
و زيد موسوسين يا حفيظ
تشوف معاه يقولك كنت تهدر فيا تسكت يقولك مشنف تضحك يقولك عندك صلاح
و زيد عليها لسانهم طويل ماخلى واحد ترونكيل و فنيانين خاطيهم الخدمة و نهار تكون فيه خدمة اااي كرشي اااي يدي ااااي شعري يوجع
مصح تفكرت حاجة سبحان الله الشعر جامي يتوجع 😅😅😅

تصرالي مرات، نوض الضو منشوفوش لكن نقعد وحدي ولما يحكو معاي نتجاهلهم باه منغلطش هههههههههههه
ايوااااه لكن نتضارب مع روحي فراسي هههههههههههههه
موسوسة صح لكن من جهة نفسين مثلا نكون مصدر ازعاج اما اللي يحكي فيا ولا غيرو لا يهمني، مصدر حسنات رزقني بيهم ربي من دون تعب والحمد لله ههههههههههههه
ايواه، فنيانة نمبر وااااااااااااااااان، ديما اي كرشي واي شعري بلا خدمة هههههههههههههه

اللون الأبيض👕👕
: اللي يحبو هاذ اللون ناس ملايكة من برا و من الداخل أعوذ بالله يضحكلك في وجهك و يمنشر عليك موراك و الضحكة تاعو تعجبني كما ضحكة توم كتكون منفحتلوش بحاجة مشاهدة المرفق 99754
و نهار يزعفو يكسروا الدنيا علابيها يغيبو على اللمة شهورا لبين ما يشرو بورتابل جديد😅😅😅
و عاشقات اللون الابيض يلعبوها ظرافة و حنانة 😆😆😆
و ردي بالك تآمنيها
و لا تدي ولادك يريحو معاها
فالدار تكون هكذا مشاهدة المرفق 99755
و برا تكون هكذا👇👇👇
مشاهدة المرفق 99756
املا من درك اللي تقول تعشق اللون الابيض غير اخطيكم منها وقد أعذر من أنذر😈😈😈


لما نتغشش ايه، من برا نبان فووور لكن من داخل راني نغلي هههههههههههههه، باختصار ادا شفت معاك بوحد الخزرة غيرك اهرب ومتشوفش ومتدورش لوراك انجو بحياتك ههههههههههههه
نتعامل بواحد البرود يقتل ياااااااااااااااو اما مادون ذلك اللي فقلبي وعقلي على لساني وعلى هدي صايرينلي كوارث بسسبب العفوية هذي الزايدة تع الهم لكن منتوبش ههههههههههههههههه

بارك الله فيك وجزاك كل خير غاليتي
والله موضوع مميز وينحي على الخاطر
سلمت يمناك لمواضيعك الجميلة كجمال روحك وقبلك
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحففظه
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top