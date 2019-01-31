حصريا....Gرنطيطة او كارانتيكا من مطبخي

ام أمينة
:: عضو متألق ::
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
درت Gرنطيطة و حبيت نقسم معاكم الوصفة
الكاس المستعمل لي راه فالصورة
المقادير:
درت Gرنطيطة و حبيت نقسم معاكم الوصفة
الكاس المستعمل لي راه فالصورة
المقادير:
- 2 كيسان حمص مرحي **Gرنطيطة**
- 3 كيسان ماء
- 2 الى 3 كيسان حليب
- 1/2 كاس زيت عادي
- 2 بيضات
- ملح حسب الذوق
- شوية فلفل أسود
- شوية كمون
- قرصة خميرة كيميائية **باش تجي خفيفة**
طريقة التحضير:
قبل ما نبدا في تحضيرالوصفة نشعل الفور باش يسخن
في اناء نحط كل المكونات السابقة
نخلطهم بالبرا ميكسور باش يجي خليط متجانس و نحطوها في صينية فرن تكون مدهونة بالزيت
ندخلوها للفرن حتى تشد روحها و تحمار من تحت و الفوق
و نقدموها مع الهريسة و الكمون
ملاحظة: انا حمرتها شوية زيادة لان افراد اسرتي يحبوها محمرة بزاف
اتمنى ان تنل اعجابكم
انتظروني في وصفات اخرى باذن الله
دمتم في رعاية الله