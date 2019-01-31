حصريا....Gرنطيطة او كارانتيكا من مطبخي

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

درت Gرنطيطة و حبيت نقسم معاكم الوصفة

الكاس المستعمل لي راه فالصورة
100636


المقادير:
  • 2 كيسان حمص مرحي **Gرنطيطة**
  • 3 كيسان ماء
  • 2 الى 3 كيسان حليب
  • 1/2 كاس زيت عادي
  • 2 بيضات
  • ملح حسب الذوق
  • شوية فلفل أسود
  • شوية كمون
  • قرصة خميرة كيميائية **باش تجي خفيفة**
100637

طريقة التحضير:

قبل ما نبدا في تحضيرالوصفة نشعل الفور باش يسخن

في اناء نحط كل المكونات السابقة

100639

نخلطهم بالبرا ميكسور باش يجي خليط متجانس و نحطوها في صينية فرن تكون مدهونة بالزيت

100640


ندخلوها للفرن حتى تشد روحها و تحمار من تحت و الفوق
و نقدموها مع الهريسة و الكمون

100641

ملاحظة: انا حمرتها شوية زيادة لان افراد اسرتي يحبوها محمرة بزاف

اتمنى ان تنل اعجابكم
انتظروني في وصفات اخرى باذن الله

دمتم في رعاية الله
 
ام أمينة

ام أمينة

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قال سكون الفجر:
لطالما تمنيت ان اعرف طريقة عمل هذه الوصفة

تسلمي على مشاركتنا الوصفة غاليتي
وبصحتك وصحة العائلة
تسلم ايديكي
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نورتي موضوعي بردك
تحياتي​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة حبيبتي على الوصفة
أنا نعرفها غير بالصور جامي ذقتها
واصلا ماعندناش الكارانتيكا يعني مايخدموها ما يبيعوها عندنا
نعرفها غير في التصاور ههه
يعطيك الصحة، وبصحتكم باينة بنينة 😋
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة حبيبتي على الوصفة
أنا نعرفها غير بالصور جامي ذقتها
واصلا ماعندناش الكارانتيكا يعني مايخدموها ما يبيعوها عندنا
نعرفها غير في التصاور ههه
يعطيك الصحة، وبصحتكم باينة بنينة 😋
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و عليكم السلام
الله يسلمك اختي
كل منطقة و كيفاش
ممكن تلقاي الفرينة تع الحمص تتباع في لي سوبيرات الكبار
اشريه و جربيها و مش راح تندمي
نورتي موضوعي
تحياتي
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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السلام عليكم....
تسلم الايادى وبصحتكم حبوبتى
حتى حناا نفس الوصفة
شكراا على المشاركة
تحياتى لك :geek:
 
A

amro mostafa

:: عضو مُتميز ::
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قال ام أمينة:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

درت Gرنطيطة و حبيت نقسم معاكم الوصفة

الكاس المستعمل لي راه فالصورة
مشاهدة المرفق 100636


المقادير:

  • 2 كيسان حمص مرحي **Gرنطيطة**
  • 3 كيسان ماء
  • 2 الى 3 كيسان حليب
  • 1/2 كاس زيت عادي
  • 2 بيضات
  • ملح حسب الذوق
  • شوية فلفل أسود
  • شوية كمون
  • قرصة خميرة كيميائية **باش تجي خفيفة**
مشاهدة المرفق 100637

طريقة التحضير:

قبل ما نبدا في تحضيرالوصفة نشعل الفور باش يسخن

في اناء نحط كل المكونات السابقة

مشاهدة المرفق 100639

نخلطهم بالبرا ميكسور باش يجي خليط متجانس و نحطوها في صينية فرن تكون مدهونة بالزيت

مشاهدة المرفق 100640


ندخلوها للفرن حتى تشد روحها و تحمار من تحت و الفوق
و نقدموها مع الهريسة و الكمون

مشاهدة المرفق 100641

ملاحظة: انا حمرتها شوية زيادة لان افراد اسرتي يحبوها محمرة بزاف

اتمنى ان تنل اعجابكم
انتظروني في وصفات اخرى باذن الله

دمتم في رعاية الله
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هو ده اكل ولا حلويات هههه
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة حبيبتي على الوصفة تبان تشهي
تسلم ايدك وبصحتكم
 
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