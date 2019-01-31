حصريا....Gرنطيطة او كارانتيكا من مطبخي

قال لؤلؤة قسنطينة:

يعطيك الصحة حبيبتي على الوصفة

أنا نعرفها غير بالصور جامي ذقتها

واصلا ماعندناش الكارانتيكا يعني مايخدموها ما يبيعوها عندنا

نعرفها غير في التصاور ههه

يعطيك الصحة، وبصحتكم باينة بنينة

​ السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيعطيك الصحة حبيبتي على الوصفةأنا نعرفها غير بالصور جامي ذقتهاواصلا ماعندناش الكارانتيكا يعني مايخدموها ما يبيعوها عندنانعرفها غير في التصاور هههيعطيك الصحة، وبصحتكم باينة بنينة إضغط للتوسيع...

و عليكم السلام

الله يسلمك اختي

كل منطقة و كيفاش

ممكن تلقاي الفرينة تع الحمص تتباع في لي سوبيرات الكبار

اشريه و جربيها و مش راح تندمي

نورتي موضوعي

تحياتي ​