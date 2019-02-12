اتمنى آراءكم ومساعدتكم وبارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة ان شاء الله يارب



من ايام اتتني فكرة ولاني فتاة لم استطع ان اتقدم فيها لذا اردت ان اسالكم واخد اراءكم وكيف يمكن ان ننجح هذه الفكرة ان شاء الله تعالى

الفكرة هي ان نجد امامين او ثلاث ائمة ويجب ان يكونوا عارفين بالدين جيدا ومعروفين بحسن الخلق وآداب الحديث

ويجب ان يستعملوا اسلوب النصح والتوجيه وباستعمال كلام الله عز وجل والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

واول شيء يجب ان يعرفوا الشباب بالله عز وجل وبالرسول الكريم ليتبعوه حبا وطوعا وليس خوفا وجبرا

وبعدها التعريف باسس واداب الدين الكريم وبانه حياة وليس عبادات وكل مرة موضوع



وفي كل نهاية اسبوع يقومون بعمل جلسات شبابية كل مرة في ولاية وفي دائرة او بلدية من البلديات

واكيد يتم تصوير الملتقى الشبابي ونقوم بفتح قناة في اليوتيوب لتصل لاكبر عدد ممكن ان شاء الله تعالى

وأكيد ناس الخير ماشاء الله موجودة في الجزائر بارك الله فيهم وجزاهم كل خير والدين سيحبون ان يمولوا امرا كهذا لكن سيكون الامر سريا واسمائهم كذلك لن يعرف بها احد غير القائمين على هذا الامر

اتمنى ان اقرا اراء الجميع وان تجيبوا على اسئلتي وكل من يرغب بالمساعدة هلا والف مرحبا به وبارك الله فيه وجزاه خير الجزاء

- مارايكم في الفكرة ؟

- مالذي يلزمني لانجاحها ان شاء الله تعالى ؟

- وما هي المعيقات التي ساجدها في محاولة تحقيق هذا الامر وبالاخص المعيقات من الجانب الامني

- ومن يعرف أئمة بتلك الصفات اتمنى ان يقوم بسؤالهم وان احبوا عمل الخير لوجه الله بارك الله فيهم وجزاهم خير الجزاء



- ومن لديه معلومات عن اولئك الائمة اتمنى ان يتواصل معي ان كان من اللمة عبر الرسائل وان كان من غير اللمة عبر حساب الايميل anikinonaamine@gmail.com



تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب