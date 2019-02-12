اتمنى آراءكم ومساعدتكم وبارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
101464


اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة ان شاء الله يارب

من ايام اتتني فكرة ولاني فتاة لم استطع ان اتقدم فيها لذا اردت ان اسالكم واخد اراءكم وكيف يمكن ان ننجح هذه الفكرة ان شاء الله تعالى
الفكرة هي ان نجد امامين او ثلاث ائمة ويجب ان يكونوا عارفين بالدين جيدا ومعروفين بحسن الخلق وآداب الحديث
ويجب ان يستعملوا اسلوب النصح والتوجيه وباستعمال كلام الله عز وجل والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
واول شيء يجب ان يعرفوا الشباب بالله عز وجل وبالرسول الكريم ليتبعوه حبا وطوعا وليس خوفا وجبرا
وبعدها التعريف باسس واداب الدين الكريم وبانه حياة وليس عبادات وكل مرة موضوع

وفي كل نهاية اسبوع يقومون بعمل جلسات شبابية كل مرة في ولاية وفي دائرة او بلدية من البلديات
واكيد يتم تصوير الملتقى الشبابي ونقوم بفتح قناة في اليوتيوب لتصل لاكبر عدد ممكن ان شاء الله تعالى
وأكيد ناس الخير ماشاء الله موجودة في الجزائر بارك الله فيهم وجزاهم كل خير والدين سيحبون ان يمولوا امرا كهذا لكن سيكون الامر سريا واسمائهم كذلك لن يعرف بها احد غير القائمين على هذا الامر

اتمنى ان اقرا اراء الجميع وان تجيبوا على اسئلتي وكل من يرغب بالمساعدة هلا والف مرحبا به وبارك الله فيه وجزاه خير الجزاء
- مارايكم في الفكرة ؟
- مالذي يلزمني لانجاحها ان شاء الله تعالى ؟
- وما هي المعيقات التي ساجدها في محاولة تحقيق هذا الامر وبالاخص المعيقات من الجانب الامني
- ومن يعرف أئمة بتلك الصفات اتمنى ان يقوم بسؤالهم وان احبوا عمل الخير لوجه الله بارك الله فيهم وجزاهم خير الجزاء

- ومن لديه معلومات عن اولئك الائمة اتمنى ان يتواصل معي ان كان من اللمة عبر الرسائل وان كان من غير اللمة عبر حساب الايميل anikinonaamine@gmail.com

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
وبارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
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والدعوة مفتوحة للجميع واتمنى ان تعملوا اشارة لكل من تعرفونه

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@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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@طموحة
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ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم اختي
كفكرة حاول الكثيرون قبلك وكانت نهاية سيئة للأسف خاصة انك اخترت الوقت الغير مناسب
مع الانتخبات
ثانيا سوف تواجهك مشاكل كثيرة منها انك فتاة ولا تستطيعين تجميع رجال ليحضرو محاضرات وايضا هل تضمنين حضورهم وهل تظنين ان شباب اليوم يداوم ويتعب نفسه ويتوجه لسماع خظب الا من رحم ربي
نحن نتكلم بأمور واقعية ولا نتحدث عن احلامنا خاصة احلام تتطلب مساعدة من الغير لن يتحركوا خطوة
الصراحة اختي شيماء اقترح عليك ان تجمعي بنات. وتتفاهمن على حفظ القرآن والتوجه للمسجد او تعليم اطفال صغار تطوعا كما كنت افعل انا مجانا وفي بيتي. اما هاته الافكار الكبيرة امور رجالية لن تستطيعي تنفيذها
واحييك والله سوف يجازيك على نيتك وفقك الله
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,204
نقاط التفاعل
24,690
النقاط
1,656
قال ليليا مرام:
السلام عليكم اختي
كفكرة حاول الكثيرون قبلك وكانت نهاية سيئة للأسف خاصة انك اخترت الوقت الغير مناسب
مع الانتخبات
ثانيا سوف تواجهك مشاكل كثيرة منها انك فتاة ولا تستطيعين تجميع رجال ليحضرو محاضرات وايضا هل تضمنين حضورهم وهل تظنين ان شباب اليوم يداوم ويتعب نفسه ويتوجه لسماع خظب الا من رحم ربي
نحن نتكلم بأمور واقعية ولا نتحدث عن احلامنا خاصة احلام تتطلب مساعدة من الغير لن يتحركوا خطوة
الصراحة اختي شيماء اقترح عليك ان تجمعي بنات. وتتفاهمن على حفظ القرآن والتوجه للمسجد او تعليم اطفال صغار تطوعا كما كنت افعل انا مجانا وفي بيتي. اما هاته الافكار الكبيرة امور رجالية لن تستطيعي تنفيذها
واحييك والله سوف يجازيك على نيتك وفقك الله
إضغط للتوسيع...

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا اعرف ان حاولوا قبلي ولا يهمني الامر كثيرا والله المستعان ... نسال الله التوفيق لنا ولكل المسلمين
الامر لا يستوجب التنفيذ الان انما يجب ان نبني الفكرة اولا ونستعد لتنفيذها والباقي سهل باذن الله والله ولي التوفيق
لا يمكن لكوني فتاة ان يؤخرني او يعجزني باذن الله ويوجد اخوة سيقومون على الموضوع بارك الله فيهم وجزاهم كل خير ولست انا وحدي والحمد لله الذي من علي بفضله
يوجد من في قلبه خير اختي الكريمة والله من يهدي ان شاء الله ولا احد يعرف ما في قلب احد اما عن التصرفات فكلنا بشر ونخطيء ونسال الله العفو والعافية
اعرف اناس يرغبون وسيتحركون باذن الله ويوجد اناس كذلك ولا يمكن ان افقد الايمان والامل في البشر وفي الناس خاصة من بعض المواقف واغلب الناس يفعلون مايفعلون جهلا بدينهم والسبب الرئيسي لذلك هو المجتمع كما انه من واجبنا فعل المستحيل لانجاح امور كهذه فنحن ايضا مسؤولون فلا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه
ذلك امر اخر باذن الله قد فكرت فيه من قبل من ناحية الفتيات والنساء ونسال الله لنا ولكل الناس التوفيق للخير ولما يحبه ويرضاه
ساستطيع باذن الله وبتوفيق من الله عز وجل واثق بان الله سيوفقني وكل من يحب الخير ان شاء الله تعالى
الله يحيي اصلك يارب غاليتي، اسال الله التوفيق ونيتي لوجه الله ولمساعدة الشباب فنحن لسنا غير مكلفين بما يحدث مع شباب وبنات المسلمين الان بل المجتمع هو السبب بسبب تفكيره نفسي نفسي ولكن كمسلمين يجب ان نحاول تغيير المنكر ونسوا الناس ذلك
نسال الله التوفيق لنا ولكم ولكل المسلمين
هلا والف مرحبا غاليتي نورت الموضوع بمرورك وافذتني
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فكرة طيبة اختي ربي يجازيك خير عنها

اعتقد انه يجب قبلا التشاور جيدا مع الامام ان كان يقبل بوضع الفيديو له في القناة ام لا
وربما يمكن وضع الصوت وعدم اظهاره في اليوتيوب تفاديا للمشاكل ربما في عمله ك إمام ..
الفكرة تقف على علاقة الاعضاء بالأئمة وتقبلهم لتقديم الدروس على اليوتيوب ...
كما اننا لانعلم قوانين عمل الائمة هل يسمحون لهم بنشر مواضيع عبر اليوتيوب ام هم ممنوعون عنها
والمدير من ايام يحضر لفكرة قناة خاصة باللمة
@4algeria.com
يمكن ربطها مع فكرتك ....

ان شاءالله جميع الاعضاء يساعدوننا ولايبخلون علينا
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
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1,656
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فكرة طيبة اختي ربي يجازيك خير عنها

اعتقد انه يجب قبلا التشاور جيدا مع الامام ان كان يقبل بوضع الفيديو له في القناة ام لا
وربما يمكن وضع الصوت وعدم اظهاره في اليوتيوب تفاديا للمشاكل ربما في عمله ك إمام ..
الفكرة تقف على علاقة الاعضاء بالأئمة وتقبلهم لتقديم الدروس على اليوتيوب ...
كما اننا لانعلم قوانين عمل الائمة هل يسمحون لهم بنشر مواضيع عبر اليوتيوب ام هم ممنوعون عنها
والمدير من ايام يحضر لفكرة قناة خاصة باللمة
@4algeria.com
يمكن ربطها مع فكرتك ....

ان شاءالله جميع الاعضاء يساعدوننا ولايبخلون علينا
إضغط للتوسيع...
الطيبة طيبة قلوبكم غاليتي، نحن واياكم خير الجزاء ان شاء الله يارب
اجل يجب ان يتم التشاور ويجب ان يقبل بذلك ولذلك اخبرت عن هذا الامر في الموضوع ليعرف من يرغب في المشاركة كل مايطلب منه وان اراد واتفق باذن الله بارك الله فيه وجزاه كل خير
ومن الاحسن ان يكون فيديو افضل من صوت فقط
الامر ليس مقتصرا على اللمة انما قلت جلسات شبابية في ملعب ما او مكان ما في كل ولاية ان شاء الله تعالى ولاباس وامر جميل جدا ان تكون القناة من مشاركة اللمة بل هذا يفرحني ويسعدني لاني اعلم ان ناس اللمة ماشاء الله عليهم ناس فيهم خير
لا يهم ان كان امام او لا، حتى ولو شخص فقط عارف بامور دينه
اجل يمكن ذلك، تلك القناة التي قلت اننا سنفتحها في اليوتوب ان شاء الله ستفتح باذن الله بمشاركة اللمة وناسها
نتمنى ان شاء الله المساعدة من كل واي احد من محبي الخير
هلا والف مرحبا بك غاليتي نورت الموضوع بمرورك
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خير الجزاء على ما اقترحتي هي الفكرة طيبة اضنك تقصدين تجمعات دعوية لكن هل يمكن ان تسمح السلطات بهكذا تجمعات وانتي تعرفين تبعات الوضع الامني متراكمة من السابق
لكن بما انها مبادرة خير اتمنى التوفيق
واي مساعدة في ولايتي انا جاهز بدون تردد
لكن انصحك بتطبيق الفكرة كما قالت السلطانه على قناة اللمه المنتضره مبدئيا ومع مرور الايام يكون تطبيقها في الميدان ربما اسهل من الان
احيي فيك الغيرة على دينك
انا داىما اقول انتي طيبه ولكن انتي تقولين العكس
لي عودة للموضوع ان شاء الله
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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قال ماغيكاي تشان:
- مارايكم في الفكرة ؟
إضغط للتوسيع...
فكرة مباركة
قال ماغيكاي تشان:
- مالذي يلزمني لانجاحها ان شاء الله تعالى ؟
إضغط للتوسيع...
لانجاحها يلزم الصبر مع كثير من التعاون في نشر الفكرة.
مثلا نضع منشور على صفحة اللمة الجزائرية و يتكلف احد الاخوة بتصميم صورة توافق هذا النداء و نضعه في صفحة اللمة و ننكاثف الجهود في نشر ذلك المنشور و مشاركته على ملفاتنا على الفايسبوك و المجموعات و...
قال ماغيكاي تشان:
- وما هي المعيقات التي ساجدها في محاولة تحقيق هذا الامر وبالاخص المعيقات من الجانب الامني
إضغط للتوسيع...
قال ماغيكاي تشان:
جلسات شبابية في ملعب ما او مكان ما
إضغط للتوسيع...
من اهم المعيقات أنه ممنوع التجمهر في الجزائر بدون رخصة
و بالتالي صعب جدا ان تجمع شباب بعدد كبير. و لكن في نفس الوقت يمكن العمل على تشجيع الشباب على الحضور لدروس في المساجد و ممكن التحضير لمحاضرات و تجمعات لكن يجب طلب رخصة من الولاية او الدائرة... و لما يعطوك الرخصة قم بالتجمهر حسب شروط ما ذكر في تلك الرخصة
مثلا اذا الرخصة فيها ان التجمهر في المكان الفلاني فلا يمكنك تغيير المكان و اذا كان توقيت الرخصة هو من 08 صباحا الى 12 فلا يمكنك بعد الظهر اكمال التجمهر...
يعني يوجد عراقيل مثل هذه... لكن لا يوجد شيء مستحيل ما دام الغاية نبيلة

قال ماغيكاي تشان:
- ومن يعرف أئمة بتلك الصفات اتمنى ان يقوم بسؤالهم وان احبوا عمل الخير لوجه الله بارك الله فيهم وجزاهم خير الجزاء
إضغط للتوسيع...
نحن هنا للمساعدة، قناة اللمة القديمة مفتوحة و كما طرحت الاخت كنا دوننا قليل لخطة عمل و نحن فقط ننتظر الوقت المناسب للتخطيط لبرنامجها و بحاجة لمسيرين للقناة
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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27 جويلية 2013
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قال sami44:
السلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خير الجزاء على ما اقترحتي هي الفكرة طيبة اضنك تقصدين تجمعات دعوية لكن هل يمكن ان تسمح السلطات بهكذا تجمعات وانتي تعرفين تبعات الوضع الامني متراكمة من السابق
لكن بما انها مبادرة خير اتمنى التوفيق
واي مساعدة في ولايتي انا جاهز بدون تردد
لكن انصحك بتطبيق الفكرة كما قالت السلطانه على قناة اللمه المنتضره مبدئيا ومع مرور الايام يكون تطبيقها في الميدان ربما اسهل من الان
احيي فيك الغيرة على دينك
انا داىما اقول انتي طيبه ولكن انتي تقولين العكس
لي عودة للموضوع ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
واياكم خير الجزاء ان شاء الله يااااارب
اجل تجمعات دعوية وان شاء الله نشوفوا كيف ناخذ الاذن من وزارة الشؤون الدينية
اجل اعرف ذلك جيدا، الله يقدرنا ان شاء الله والله ولي التوفيق ... أثق بان الله عز وجل سيوفقنا الى ذلك والله عند ظن عبده به سبحانه جل وعلا
اعرف انك لن تبخل بالمساعدة باذن الله بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك اخي الكريم الطيب
لا باس في تطبيق الفكرة مع قناة اللمة لكن لا يمكنني ان اضع الموضوع باسم اللمة لان الفكرة يوجد القائمون عليها بارك الله فيهم وجزاهم كل خير ... يمكن التعاون باذن الله في الموضوع
الله يحيي اصلك يارب اخي الكريم الطيب، ذلك من فضل ربي علي الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه على ما من علينا من فضله واساله عز وجل ان يديم فضله ونعمه علينا ان شاء الله يارب
ومالت مصرة ... لست طيييييييييييييبة هاهاهاهاهاه
هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع بمرورك اخي الكريم وفي انتظار عودتك باذن الله
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,204
نقاط التفاعل
24,690
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1,656
قال 4algeria.com:
فكرة مباركة

لانجاحها يلزم الصبر مع كثير من التعاون في نشر الفكرة.
مثلا نضع منشور على صفحة اللمة الجزائرية و يتكلف احد الاخوة بتصميم صورة توافق هذا النداء و نضعه في صفحة اللمة و ننكاثف الجهود في نشر ذلك المنشور و مشاركته على ملفاتنا على الفايسبوك و المجموعات و...


من اهم المعيقات أنه ممنوع التجمهر في الجزائر بدون رخصة
و بالتالي صعب جدا ان تجمع شباب بعدد كبير. و لكن في نفس الوقت يمكن العمل على تشجيع الشباب على الحضور لدروس في المساجد و ممكن التحضير لمحاضرات و تجمعات لكن يجب طلب رخصة من الولاية او الدائرة... و لما يعطوك الرخصة قم بالتجمهر حسب شروط ما ذكر في تلك الرخصة
مثلا اذا الرخصة فيها ان التجمهر في المكان الفلاني فلا يمكنك تغيير المكان و اذا كان توقيت الرخصة هو من 08 صباحا الى 12 فلا يمكنك بعد الظهر اكمال التجمهر...
يعني يوجد عراقيل مثل هذه... لكن لا يوجد شيء مستحيل ما دام الغاية نبيلة


نحن هنا للمساعدة، قناة اللمة القديمة مفتوحة و كما طرحت الاخت كنا دوننا قليل لخطة عمل و نحن فقط ننتظر الوقت المناسب للتخطيط لبرنامجها و بحاجة لمسيرين للقناة
إضغط للتوسيع...
نسال الله لنا ولكم التوفيق في تنفيذها ولكل المسلمين للخير وبما يحب ويرضاه ان شاء الله يارب
نسال الله ان يلهمنا ويرزقنا صبرا جميلا وكل المسلمين ان شاء الله يارب
فكرتك جميلة جدا ورائعة وتساعد كثيرا جدا في التنفيذ ان شاء الله
اعلم ان الامر صعب لذلك يجب ان نحضر تلك الرخصة او من الممكن ان نطلب من اصحاب الاراضي الفارغة وغير المبنية بعد المساعدة في ذلك ان شاء الله واعتقد حينها لن يكون هناك مشكلة ان شاء الله
لا يوجد مستحيل مادام الله عز وجل معنا وانما يقول للشيء كن فيكون ... نسال الله التوفيق لما يحب ولما فيه خير ان شاء الله يارب
ان شاء الله تعالى سيسرني ان تشارك اللمة وقناة اللمة في هذا الامر الجميل والنبيل
بارك الله لكم في دينكم وعرضكم ومالكم ودنياكم ورزقكم بما تحبون في ما يحب ويرضى لكم
هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع بمرورك اخي الكريم
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب والاقتراحات الجميلة
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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إنضم
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السلام عليكم
يثبت الموضوع لنجمع اكبر عدد من المساعدة والآراء
وانا بحول الله سوف أساعد بما أستطيع إن شاء الله وأكون معكم خطوة بخطوة ولو في البداية لم أفهم فكرتها جيدا لكن بعد شرحكم تشوقت لنجاحها وفقكم الله وشكرا على الفكرة المميزة الأخت شيماء
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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قال ليليا مرام:
السلام عليكم
يثبت الموضوع لنجمع اكبر عدد من المساعدة والآراء
وانا بحول الله سوف أساعد بما أستطيع إن شاء الله وأكون معكم خطوة بخطوة ولو في البداية لم أفهم فكرتها جيدا لكن بعد شرحكم تشوقت لنجاحها وفقكم الله وشكرا على الفكرة المميزة الأخت شيماء
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعلها في موازين حسناتك ان شاء الله يارب
بارك الله لك في دينك وعرضك ومالك ودنياك ورزقك بما تحبين في ما يحب ويرضى لك
يشرفني تواجدكم ودعواتكم واهتمامكم وتشجييعكم اختي الكريمة الغالية نسال الله التوفيق لنا ولكم ولكل المسلمين ان شاء الله يارب
لا شكر على واجب اختي الغالية، وهي مميزة باناسها واصحابها واناس حب فعل الخير مثلكم بارك الله فيكم
تحياتي القلبية، احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك أختي الكريمة على الفكرة وجزاك الله خيرا كثيرا

لنطرح الفكرة للتحليل كمشروع إنساني إصلاحي في المجتمع
أي مشروع يحتاج تخطيط
وكما ذكرت في الموضوع أعلاه وفصلت فيه
فإن
أول شيء يجب أن تجدي متطوعين أي أئمة من كل ولايات الوطن يعني حملة وطنية واسعة الارجاء
ويجب أن يكون متفرغ على الأقل يوم في الاسبوع
والاهم هو كيف يقنع الشباب للحضور اليه والاستماع الى محاضراته وهو غير معروف
لذلك عندي إقتراح عله يفيدكم
بدل أن يجمع الشباب ويتنقل اليه الشباب يذهب هو اليهم إلى المساجد الى دور الشباب إلى الملاعب بعد نهاية مبارات ،الى كل مكان لتجمعهم .... ويطلب منهم أن يسجل معهم محاضرة ،وهكذا قد يتعرض لبعض المضايقات لذلك لا يجب أن يذهب وحده لكن كخطوة أولى للفت انتباه الشباب مهمة جدا .
قد يتجمع حوله أربعة أو خمسة ومع نشر أول فيديو ويرو أن شباب منطقتهم ظهرو فيه سيتشجعو شيئا فشيئا للذهاب والاستماع وهكذا
أي الشعار هو نذهب إليك بدل أن تأتي إلينا

أرجو أن تجد الفكرة آذانا صاغية وتتوفقو إليها
لأنها فكرة هدفها الاصلاح بالدرجة الاولى
أشجع على هذه الفكرة
وأدعو لكل من يسعى في إنجاحها بالتوفيق والسداد
آمين
بارك الله فيك أختي شيماء وجزاك الله خيرا
إحترامي وتقديري
 
The tank

The tank

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
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إنضم
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النقاط
1,701
اذا كانت اهداف الملتقيات الشابابية التوعية والنصح لله ورسوله فهذا شيء جيد
اما اذا كانت الملتقيات للحديث عن العام الفلاني والمذهب الفلاني فستفشل وتذهب ريحها
اعجبتني الفكرة السؤال فقط لماذا اخترتي الجانب الديني فقط يعني ثلاث ائمة
يعني لماذا لا تكون الملتقيات متنوعة من كل فن
علوم اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ودينية وعلمية طبيبة
احسن لانو التنوع يفتح العقل
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
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المشاركات
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النقاط
1,656
قال حلم كبير:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك أختي الكريمة على الفكرة وجزاك الله خيرا كثيرا

لنطرح الفكرة للتحليل كمشروع إنساني إصلاحي في المجتمع
أي مشروع يحتاج تخطيط
وكما ذكرت في الموضوع أعلاه وفصلت فيه
فإن
أول شيء يجب أن تجدي متطوعين أي أئمة من كل ولايات الوطن يعني حملة وطنية واسعة الارجاء
ويجب أن يكون متفرغ على الأقل يوم في الاسبوع
والاهم هو كيف يقنع الشباب للحضور اليه والاستماع الى محاضراته وهو غير معروف
لذلك عندي إقتراح عله يفيدكم
بدل أن يجمع الشباب ويتنقل اليه الشباب يذهب هو اليهم إلى المساجد الى دور الشباب إلى الملاعب بعد نهاية مبارات ،الى كل مكان لتجمعهم .... ويطلب منهم أن يسجل معهم محاضرة ،وهكذا قد يتعرض لبعض المضايقات لذلك لا يجب أن يذهب وحده لكن كخطوة أولى للفت انتباه الشباب مهمة جدا .
قد يتجمع حوله أربعة أو خمسة ومع نشر أول فيديو ويرو أن شباب منطقتهم ظهرو فيه سيتشجعو شيئا فشيئا للذهاب والاستماع وهكذا
أي الشعار هو نذهب إليك بدل أن تأتي إلينا

أرجو أن تجد الفكرة آذانا صاغية وتتوفقو إليها
لأنها فكرة هدفها الاصلاح بالدرجة الاولى
أشجع على هذه الفكرة
وأدعو لكل من يسعى في إنجاحها بالتوفيق والسداد
آمين
بارك الله فيك أختي شيماء وجزاك الله خيرا
إحترامي وتقديري
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيك بركة اخي الكريم الطيب، نحن واياكم خير الجزاء ان شاء الله يارب
فكرة اكثر من راااااااااااااائعة والله اخي الكبير الطيب لقد افذتني بها جزاك الله خير الجزاء ان شاء الله يارب
وهو كذلك باذن الله: الشعار ان نذهب اليك بدل ان تاتي الينا
ان شاء الله تعالى ستجد .. فاناس الخير كثيرون وانتم منهم ماشاء الله لا قوة الا بالله
لنا ولكم ولكل المسلمين ان شاء الله يارب اخي الكبير
وفيك برطة اخي الكبير الطيب واياكم خير الجزاء
رفع الله قدركم وحرم جسدكم وجسد اهليكم عن النار اللهم امين ياااارب
هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع بمرورك اخي الكبير
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب والفكرة التي اقل مايقال عنها انها رائعة وجعل كل حرف في ميزان حسناتك ان شاء الله يارب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
آخر تعديل:
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,204
نقاط التفاعل
24,690
النقاط
1,656
قال The tank:
اذا كانت اهداف الملتقيات الشابابية التوعية والنصح لله ورسوله فهذا شيء جيد
اما اذا كانت الملتقيات للحديث عن العام الفلاني والمذهب الفلاني فستفشل وتذهب ريحها
اعجبتني الفكرة السؤال فقط لماذا اخترتي الجانب الديني فقط يعني ثلاث ائمة
يعني لماذا لا تكون الملتقيات متنوعة من كل فن
علوم اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ودينية وعلمية طبيبة
احسن لانو التنوع يفتح العقل
إضغط للتوسيع...

الهدف التعريف بالله عز وجل وبالدين والتوعية والنصح والارشاد باذن الله عز وجل
اما المذاهب فهي ليست متفرقة لكي نتحدث عنها انما محتواها واحد ومصدرها واحد
لان الجانب الديني هو الواجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة وهو الفرض عين وباقي العلوم هي فرض كفاية
ولان سبب مايحدث الان هو البعد عن الدين فنحن امة اعزنا الله بالاسلام ومن اراد العزة بغير الله اذله الله
سعيدة كثيرا جدا ان الفكرة اعجبتك
هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع بمرورك اخي الصغيروني
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
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النقاط
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أسعدني جدا أن لك مثل هاته الهموم وفقك الرحمان للصلاح و الاصلاح
صراحة كفكرة هي خطوة طيبة
ولكن الأمور مضيقة اذا ما كان المنهاج صحيح مثلا في العاصمة توجد الكثير من الحلقات التي تتكلمين عليها لكن النتيجة بعد مدة الشيخ موقوف من الالقاء بدون سبب يذكر أغلبيتهم هكذا و رغم هذا الحمد الله من يتق الله يجعله مخرجا
الانسان لا يقطع أمله عسى الله أن يصلح الأحوال
نصيحتي لك المجالس الخاصة بالرجال الحمد الله مهما كان ليست بتلك الندرة لكن ما لاحظته فبعض الولايات لا تكاد تجد حلقات للنساء من غير حلقات التحفيظ و حتى التحفيظ ليس بأسلوب عملي ...من رأيي لو مشروعك تسخرينه للنساء أحسن هكذا الأمور تكون في دائرة ما تستطيعين تغييره فعليا يعني فكرة عملية أكثر و أهدافها واضحة بالنسبة ليك تعلم فتعليم و بلعقل بلعقل ربي يفتح و من نا حية التضييق كذلك أقل من التضييق الملاحظ بالنسبة للرجال
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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نقاط التفاعل
23,387
النقاط
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هي الامر من النالحية اقانونية لازمه اجرءات و ترخيص و جمعية وطنية باش تمشي الامر
فكرتي انا راح تكون كالتالي
اتمنى تكون عدنا قناة في اليوتوب خاصة باللمة
نطلعوا فيها الفيديوهات اللي اعضاء اللمة خادمينهم
ايام رحت للعمرة قمت بتسحيلات مانيش عارف اذا مازلت مخبيهم ام راحو
التسجيلات بالصوت و الصورة عبارة عن مواعظ خفيفة راح نبحث عليهم اذا لقيتهم نطلع ليكم فيديو او اثنين

حتى اننا نقدر نحط صور الطبخ تاع بنات اللمة مثلا او تصميماتكم و ابداعات اهل اللمة
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,204
نقاط التفاعل
24,690
النقاط
1,656
قال طموحة:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أسعدني جدا أن لك مثل هاته الهموم وفقك الرحمان للصلاح و الاصلاح
صراحة كفكرة هي خطوة طيبة
ولكن الأمور مضيقة اذا ما كان المنهاج صحيح مثلا في العاصمة توجد الكثير من الحلقات التي تتكلمين عليها لكن النتيجة بعد مدة الشيخ موقوف من الالقاء بدون سبب يذكر أغلبيتهم هكذا و رغم هذا الحمد الله من يتق الله يجعله مخرجا
الانسان لا يقطع أمله عسى الله أن يصلح الأحوال
نصيحتي لك المجالس الخاصة بالرجال الحمد الله مهما كان ليست بتلك الندرة لكن ما لاحظته فبعض الولايات لا تكاد تجد حلقات للنساء من غير حلقات التحفيظ و حتى التحفيظ ليس بأسلوب عملي ...من رأيي لو مشروعك تسخرينه للنساء أحسن هكذا الأمور تكون في دائرة ما تستطيعين تغييره فعليا يعني فكرة عملية أكثر و أهدافها واضحة بالنسبة ليك تعلم فتعليم و بلعقل بلعقل ربي يفتح و من نا حية التضييق كذلك أقل من التضييق الملاحظ بالنسبة للرجال
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اسعد الله قلبك وملا كل ايامك فرحيا وسرورا غاليتي، اللهم امين يارب نحن وكل المسلمين وذلك من فضل ربي علي والحمد والشكر له على نعمه وعلى ما تفضل علي به واسال الله ان يديمه علينا ان شاء الله يارب
اجل اعرف ذلك ... مثل ما حدث في السعودية وايضا الاعلام لا يقوم بنشر امور كهذه الله ينتقم منهم حسبنا الله ونعم الوكيل
وانت قد قلتها غاليتي ومن يتق الله جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا والاذى الذي ياتي بسبب نشر الحق ولوجه الله هو ابتلاء من الله لنصبر ونتقدم ان شاء الله عز وجل فطريق الحلال دائما صعبة والاصلاح اصعب مايكون
بارك الله فيك وجزاك كل خير للنصيحة الجميلة الطيبة وان شاء الله هي في بالي من مدة ايضا وان شاء الله بعد التوفيق لهذه سابدا في تنفيذ تلك باذن الله
ولما لا استطيع فعل هذه الفكرة؟؟ استطيع باذن الله عز وجل فانما يقول للشيء كن فيكون
هلا والف مرحبا بك غاليتي نورت الموضوع بمرورك
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب والنصيحة جعلها الله في ميزان حسناتك ان شاء الله يارب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,204
نقاط التفاعل
24,690
النقاط
1,656
قال الامين محمد:
هي الامر من النالحية اقانونية لازمه اجرءات و ترخيص و جمعية وطنية باش تمشي الامر
فكرتي انا راح تكون كالتالي
اتمنى تكون عدنا قناة في اليوتوب خاصة باللمة
نطلعوا فيها الفيديوهات اللي اعضاء اللمة خادمينهم
ايام رحت للعمرة قمت بتسحيلات مانيش عارف اذا مازلت مخبيهم ام راحو
التسجيلات بالصوت و الصورة عبارة عن مواعظ خفيفة راح نبحث عليهم اذا لقيتهم نطلع ليكم فيديو او اثنين

حتى اننا نقدر نحط صور الطبخ تاع بنات اللمة مثلا او تصميماتكم و ابداعات اهل اللمة
إضغط للتوسيع...
ان شاء الله سنحاول جمع تلك التراخيص وعمل تلك الاجراءات
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك، فكرة جميلة جدا وان شاء الله يتم تنفيذها
لكن يا اخي الكبير لم افهم قصدك في فكرتك والله هههههههههههه، ممكن تعيد شرح كيف تتداخل مع هذه الفكرة ؟؟
بالعقل عليا برك هههههههههههه
اتمنى ان يتم فتح قناة اللمة ان شاء الله تعالى وان يوفقنا الله عز وجل لما فيه خير لنا ولكل المسلمين
هل ممكن تخبرني ماهي التراخيص والاجراءات اللازمة التي تساعدنا ان شاء الله تعالى ؟؟
هلا والف مرحبا بك نورت الموضوع اخي الكبير بمرورك
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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