اتمنى آراءكم ومساعدتكم وبارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء

ماغيكاي تشان
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة ان شاء الله يارب
من ايام اتتني فكرة ولاني فتاة لم استطع ان اتقدم فيها لذا اردت ان اسالكم واخد اراءكم وكيف يمكن ان ننجح هذه الفكرة ان شاء الله تعالى
الفكرة هي ان نجد امامين او ثلاث ائمة ويجب ان يكونوا عارفين بالدين جيدا ومعروفين بحسن الخلق وآداب الحديث
ويجب ان يستعملوا اسلوب النصح والتوجيه وباستعمال كلام الله عز وجل والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
واول شيء يجب ان يعرفوا الشباب بالله عز وجل وبالرسول الكريم ليتبعوه حبا وطوعا وليس خوفا وجبرا
وبعدها التعريف باسس واداب الدين الكريم وبانه حياة وليس عبادات وكل مرة موضوع
وفي كل نهاية اسبوع يقومون بعمل جلسات شبابية كل مرة في ولاية وفي دائرة او بلدية من البلديات
واكيد يتم تصوير الملتقى الشبابي ونقوم بفتح قناة في اليوتيوب لتصل لاكبر عدد ممكن ان شاء الله تعالى
وأكيد ناس الخير ماشاء الله موجودة في الجزائر بارك الله فيهم وجزاهم كل خير والدين سيحبون ان يمولوا امرا كهذا لكن سيكون الامر سريا واسمائهم كذلك لن يعرف بها احد غير القائمين على هذا الامر
اتمنى ان اقرا اراء الجميع وان تجيبوا على اسئلتي وكل من يرغب بالمساعدة هلا والف مرحبا به وبارك الله فيه وجزاه خير الجزاء
- مارايكم في الفكرة ؟
- مالذي يلزمني لانجاحها ان شاء الله تعالى ؟
- وما هي المعيقات التي ساجدها في محاولة تحقيق هذا الامر وبالاخص المعيقات من الجانب الامني
- ومن يعرف أئمة بتلك الصفات اتمنى ان يقوم بسؤالهم وان احبوا عمل الخير لوجه الله بارك الله فيهم وجزاهم خير الجزاء
- ومن لديه معلومات عن اولئك الائمة اتمنى ان يتواصل معي ان كان من اللمة عبر الرسائل وان كان من غير اللمة عبر حساب الايميل anikinonaamine@gmail.com
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
وبارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة ان شاء الله يارب
من ايام اتتني فكرة ولاني فتاة لم استطع ان اتقدم فيها لذا اردت ان اسالكم واخد اراءكم وكيف يمكن ان ننجح هذه الفكرة ان شاء الله تعالى
الفكرة هي ان نجد امامين او ثلاث ائمة ويجب ان يكونوا عارفين بالدين جيدا ومعروفين بحسن الخلق وآداب الحديث
ويجب ان يستعملوا اسلوب النصح والتوجيه وباستعمال كلام الله عز وجل والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
واول شيء يجب ان يعرفوا الشباب بالله عز وجل وبالرسول الكريم ليتبعوه حبا وطوعا وليس خوفا وجبرا
وبعدها التعريف باسس واداب الدين الكريم وبانه حياة وليس عبادات وكل مرة موضوع
وفي كل نهاية اسبوع يقومون بعمل جلسات شبابية كل مرة في ولاية وفي دائرة او بلدية من البلديات
واكيد يتم تصوير الملتقى الشبابي ونقوم بفتح قناة في اليوتيوب لتصل لاكبر عدد ممكن ان شاء الله تعالى
وأكيد ناس الخير ماشاء الله موجودة في الجزائر بارك الله فيهم وجزاهم كل خير والدين سيحبون ان يمولوا امرا كهذا لكن سيكون الامر سريا واسمائهم كذلك لن يعرف بها احد غير القائمين على هذا الامر
اتمنى ان اقرا اراء الجميع وان تجيبوا على اسئلتي وكل من يرغب بالمساعدة هلا والف مرحبا به وبارك الله فيه وجزاه خير الجزاء
- مارايكم في الفكرة ؟
- مالذي يلزمني لانجاحها ان شاء الله تعالى ؟
- وما هي المعيقات التي ساجدها في محاولة تحقيق هذا الامر وبالاخص المعيقات من الجانب الامني
- ومن يعرف أئمة بتلك الصفات اتمنى ان يقوم بسؤالهم وان احبوا عمل الخير لوجه الله بارك الله فيهم وجزاهم خير الجزاء
- ومن لديه معلومات عن اولئك الائمة اتمنى ان يتواصل معي ان كان من اللمة عبر الرسائل وان كان من غير اللمة عبر حساب الايميل anikinonaamine@gmail.com
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
وبارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
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