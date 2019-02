السلم عليكم

بحثت ولڤيتلك هاذو

نشالله يعاونوك ​



A la ferme, le cheval est malade.

Le véto dit au paysan: "Si dans 3 jours il n'est pas remis, il faudra l'abattre".

Le cochon qui a tout entendu dit au cheval "Lève toi!"

Le cheval est trop fatigué...

Le 2eme jour le cochon dit "Lève toi vite!"

Le cheval ne peut toujours pas...

Le 3è jour le cochon dit "Lève toi sinon il vont t'abattre!"

Le cheval se lève enfin.

Heureux, le paysan dit "Faut fêter ça: on tue le cochon!"









