ما تكذب ما تقول الصح ( خبروني وين الحل )

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
اليوم كنت غايب عن البيت
و قبيل المغرب بلحظات رجعت للدار
لقيت وليدي إسلاد آخذ طريحة و قاعد معاقب
طبعا من طرف وزارة الداخلية و قوات محاربة الشغب ( و شكون غيرها المدام ههههه)
كي دخلت بدأت الشكاوى تتهاطل من طرف وليدي و من طرف المدام
بلعوا فامكم أو بالأحرى بلع فمك يا إسلام
تفضلي المدام الكلمة لك
واش نقول ليك ولدي خرج ليا عدو ...................... يا حفيظ كيف هاذي عدو ليك
اليوم راح عند بيت الجيران و خبرهم بكلش .......................... كيف بكلش
إيه قال ليهم واش شرينا واش خدمنا و واش كلينا و واش حكينا ................ يا ستير كيف هذا
ما يكونش غير قال أنك تحكمي فيا ,,,,,,,,,,,,,,,, اذا قالها هاذي كبيرة ما نسكتش عليها
ههههههههههههههههه
لالا بصح قال ليهم أني نحكي بزااف و قال أبي أغلب الوقت يتمسخر و يزاعق و امي تتقلق بالخف ................. آآآبابابا
زيدي
قال ليهم قداش جاب معدل و زاد خبرهم قداش جابوا خواتاته ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, أممممممممممممممم
إسلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام رواااح هنا عازما عااجلا
آآآبي والله انا خاطيني
كيف خاطيك و واش راهي تحكي ماماك
آآآبي والله هوما ( يقصد بيت الجيران ) جمعونا و عملوا حلقة بيا و بداو يسقسو فيا
و أنا حشمت و ما عرفتش واش نعمل أيا بعت السوق واش نعمل نكذب او نقول الصح
أكيد ما تكذبش بصح ما تقولش الصح
أبي كيف هاذي ما نكذبش و ما نقولش الصح
أممممممممممممممم صح دخلت بعضها
قارع نسقسي الجماع في اللمة يخبرونا كيف الحل مع الجيران لما يبداو يحققوا مع الأولاد
و قبيل المغرب بلحظات رجعت للدار
لقيت وليدي إسلاد آخذ طريحة و قاعد معاقب
طبعا من طرف وزارة الداخلية و قوات محاربة الشغب ( و شكون غيرها المدام ههههه)
كي دخلت بدأت الشكاوى تتهاطل من طرف وليدي و من طرف المدام
بلعوا فامكم أو بالأحرى بلع فمك يا إسلام
تفضلي المدام الكلمة لك
واش نقول ليك ولدي خرج ليا عدو ...................... يا حفيظ كيف هاذي عدو ليك
اليوم راح عند بيت الجيران و خبرهم بكلش .......................... كيف بكلش
إيه قال ليهم واش شرينا واش خدمنا و واش كلينا و واش حكينا ................ يا ستير كيف هذا
ما يكونش غير قال أنك تحكمي فيا ,,,,,,,,,,,,,,,, اذا قالها هاذي كبيرة ما نسكتش عليها
ههههههههههههههههه
لالا بصح قال ليهم أني نحكي بزااف و قال أبي أغلب الوقت يتمسخر و يزاعق و امي تتقلق بالخف ................. آآآبابابا
زيدي
قال ليهم قداش جاب معدل و زاد خبرهم قداش جابوا خواتاته ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, أممممممممممممممم
إسلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام رواااح هنا عازما عااجلا
آآآبي والله انا خاطيني
كيف خاطيك و واش راهي تحكي ماماك
آآآبي والله هوما ( يقصد بيت الجيران ) جمعونا و عملوا حلقة بيا و بداو يسقسو فيا
و أنا حشمت و ما عرفتش واش نعمل أيا بعت السوق واش نعمل نكذب او نقول الصح
أكيد ما تكذبش بصح ما تقولش الصح
أبي كيف هاذي ما نكذبش و ما نقولش الصح
أممممممممممممممم صح دخلت بعضها
قارع نسقسي الجماع في اللمة يخبرونا كيف الحل مع الجيران لما يبداو يحققوا مع الأولاد