ما تكذب ما تقول الصح ( خبروني وين الحل )

و قبيل المغرب بلحظات رجعت للدار

لقيت وليدي إسلاد آخذ طريحة و قاعد معاقب

طبعا من طرف وزارة الداخلية و قوات محاربة الشغب ( و شكون غيرها المدام ههههه)

كي دخلت بدأت الشكاوى تتهاطل من طرف وليدي و من طرف المدام

بلعوا فامكم أو بالأحرى بلع فمك يا إسلام

تفضلي المدام الكلمة لك

واش نقول ليك ولدي خرج ليا عدو ...................... يا حفيظ كيف هاذي عدو ليك

اليوم راح عند بيت الجيران و خبرهم بكلش .......................... كيف بكلش

إيه قال ليهم واش شرينا واش خدمنا و واش كلينا و واش حكينا ................ يا ستير كيف هذا

ما يكونش غير قال أنك تحكمي فيا ,,,,,,,,,,,,,,,, اذا قالها هاذي كبيرة ما نسكتش عليها

ههههههههههههههههه

لالا بصح قال ليهم أني نحكي بزااف و قال أبي أغلب الوقت يتمسخر و يزاعق و امي تتقلق بالخف ................. آآآبابابا

زيدي