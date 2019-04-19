لغز غير مسجل 12 من SAMI44

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لغز اليوم هو اللغز رقم 12من سلسلة الغازي الفكرية
وهو من اسهل الالغاز التي صنعتها
اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
اسألك عن شيئ من عجائب خلق الرحمان
اصله من القارة الصفراء و منها انتشر في للارجاء
من زمرة التوابل للاكل قابل وزيته للعليل دواء
اسمه مألوف عند العشاب له مكان ومن الازل معروف
ان قلبناه تغير معناه
اصبح اخره سبيل وبه حجر ثمين واوله احساس بين الاحبة موصوف
من اخوكم sami44
بالتوفيق