لغز غير مسجل 12 من SAMI44



































لغز اليوم هو اللغز رقم 12من سلسلة الغازي الفكرية



وهو من اسهل الالغاز التي صنعتها



اتمنى تحلوه من اول رد











اللغز يقول













اسألك عن شيئ من عجائب خلق الرحمان



اصله من القارة الصفراء و منها انتشر في للارجاء



من زمرة التوابل للاكل قابل وزيته للعليل دواء



اسمه مألوف عند العشاب له مكان ومن الازل معروف



ان قلبناه تغير معناه

