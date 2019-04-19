لغز غير مسجل 12 من SAMI44

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,795
نقاط التفاعل
9,463
النقاط
751

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

















لغز اليوم هو اللغز رقم 12من سلسلة الغازي الفكرية

وهو من اسهل الالغاز التي صنعتها

اتمنى تحلوه من اول رد





اللغز يقول






اسألك عن شيئ من عجائب خلق الرحمان

اصله من القارة الصفراء و منها انتشر في للارجاء

من زمرة التوابل للاكل قابل وزيته للعليل دواء

اسمه مألوف عند العشاب له مكان ومن الازل معروف

ان قلبناه تغير معناه

اصبح اخره سبيل وبه حجر ثمين واوله احساس بين الاحبة موصوف










من اخوكم sami44

بالتوفيق

 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,795
نقاط التفاعل
9,463
النقاط
751
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,510
نقاط التفاعل
53,305
النقاط
2,251
العمر
26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا على هذا اللغز الجديد
فقط سؤال كي تقلب الاسم لي يولي آخره سبيل وو
ولا الكلمة كيما راهي اخرها سبيل وحجر كريم
إلى بقية اللغز​
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,795
نقاط التفاعل
9,463
النقاط
751
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا على هذا اللغز الجديد
فقط سؤال كي تقلب الاسم لي يولي آخره سبيل وو
ولا الكلمة كيما راهي اخرها سبيل وحجر كريم
إلى بقية اللغز​
إضغط للتوسيع...
داىما تستدرجينني هكذا انت تسالين وانا على نيتي اجيب وانتي ترجيستري في المفردات ومن بعد تعطيني الحل هذا احتيال القرن يا مريم
بصح معليش نساعدك ايه. كي تقلبي الكلمة يولي اخرها سبيل
بالتوفيق
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,510
نقاط التفاعل
53,305
النقاط
2,251
العمر
26
قال sami44:
داىما تستدرجينني هكذا انت تسالين وانا على نيتي اجيب وانتي ترجيستري في المفردات ومن بعد تعطيني الحل هذا احتيال القرن يا مريم
بصح معليش نساعدك ايه. كي تقلبي الكلمة يولي اخرها سبيل
بالتوفيق
إضغط للتوسيع...
هههه وانا علاه، راك كاتب في آخر اللغز اذا قلبته اصبح اخره سبيل
حبيت نتأكد برك اذا آخر جملة تابعة لجملة اذا قلبناه ولا وحدها
تتاهمو فيا وأنا بريئة والقط يأكل عشايا 😣
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,795
نقاط التفاعل
9,463
النقاط
751
قال لؤلؤة قسنطينة:
هههه وانا علاه، راك كاتب في آخر اللغز اذا قلبته اصبح اخره سبيل
حبيت نتأكد برك اذا آخر جملة تابعة لجملة اذا قلبناه ولا وحدها
تتاهمو فيا وأنا بريئة والقط يأكل عشايا 😣
إضغط للتوسيع...
ايه انا قلتلك فقتولي لطريقة تركيب الالغاز لازم نبدل التكتيك شغل راني في معركة
والله هو سهل واسهل من السهل لدرجة انو يمكن حتى شيماء تلقى الحل
هيا مريم ما تضيعيش الدعاء تاع هذ المرة رانا في العواشير
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top