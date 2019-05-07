شخصيات اللمة في رمضان

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
ركن المسابقات الرمضانية
ركن سكاتشات اللـمة (إستراحة صائم)
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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السلم عليكم ورحمة الله

اليوم جبتلكم صور لشخصيات اللمة في رمضان صيدتهم من النت

اكيد الكل يغلبهم الصيام الا انا الوحيد الي نخدم نهار كلمل وندخل اللمة عادي






الصورة الاولى للاخت @السلطانة بعد الافطار طلع الدم لوجهها بعد يوم شاق

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هذا خويا @حاتم07. اونبرسون. كي ينوضوه للسحور
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هذه اختي المهبوله @ماغيكاي تشان.
ما تعرفش النهار من الليل كي نوضوها في بالها المغرب قرب وهو ال7 تاع الصباح انخلعت والي معاها هي الي تعرفها
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هذي الاخت @سكون الفجر. بعد ما كملت الطبخ متوجهة للبيسي ديالها بكل فخر
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هذه اضنها @لؤلؤة قسنطينة. فرحانة باول يوم صامتو في رمضان
بصحتك معليش نهار بنهار حتى توالفي
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هذا اخي @حلم كبير. لحضات قبل ما يصفر الحكم
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هذا خويا @الامين محمد. جاهز للزلوف الي مشى على جالو 12 كم
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هذا خويا @Golden Man
ما نوضوهش للسحور راه القرمود عندو طاير
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هذي الاخت @Autumn leaves. هم الصيام وزادتها النت ضعيفة
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هذه @صمت النبض. تفكر اذا تصوم ولا نو
قالولها مازلتي صغيرة

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هذا خويا كمال @zagane.
سير يغلبو رمضان ماهوش قادر يوقف
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هذا انا اخوكم @sami44

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هذه صوره @صمت المشاعر. هي وصاحبتها يستناو في اذان المغرب
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الي يعرف هذ الثلاثي شكون يكون ربح جائزة
كاين واحد برئ وزوج اشغاغ
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والبقيه يحطو صورهم قبل ما نجيبهم



 

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ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
ركن خيمة رمضانية (يـوميات صائم)
ركن المسابقات الرمضانية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
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الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يعني صح ؟؟؟ في بالك يجو ينوضوني هكذا ؟؟؟
نرقد برك وساهل الحال ههههههههه، شكون اللي معاي ؟؟ نظن راهي نسرين .. هاه تذبحك
ربي يحفظك انيوي باكا
تحياتي
 
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