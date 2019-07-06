اهل اللمة والفاكونص

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,757
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم

ان شاء الله راكم بخير واحواكم تمام
السخانه هذ اليامات فاقت المعدل الصيفي الي ما عندوش براد راه في حكم المعدوم. والي عندو راه مخبي فالبرود سير
مشي هذا هو موضوعي هذي غير مقدمه متواضعة لشد الانتباه
كيما تعرفو كامل العطلة الصيفية لاغلبيه الجزاىريين بدات وبدات معاها الهربة للاستجمام والترويح عن النفس و البتعاد عن ضغط العمل
كاين الي يروح للبحر يحوس وينحي الغمه وما اكثرهم كيما الاخ @Golden Man. الي راه غايب عن اللمة سير راه على الشط
كاري خيمة وباراسول

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ونقولو رد بالك من ضربة الشمس

وكاين الي يحب يروح الغابة يشم الهوا وىدير بينيك. كيما خويا @الامين محمد
بصح هذ العام ما شكيتش على خاطر الغابة تاع المداد شعلت فيها 🔥 النار
وما يقدرش يروح للبحر لانو خواف
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ونقولو ارواح لعين الدفلى كاين الجاردان تاع البحري والبيسين مافيهاش ليزورسان ما تخافش

وكاين الي يحب يروح للباراج او السد المائي كيما خويا @حاتم07. يعوم ويصيد الحوت
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ونقولو رد بالك الباراج واعر

وكاين الي يحب حدائق التسليه مع الشوبينG كيما @السلطانة.
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ونقولها حذاري كاين العاب خطرة على الاطفال

كاين الي يحب يفوت العطلة تاعو فالبيت مع النت والرقاد كيما @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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نقولها خلينا من الرقاد ونشطينا اللمة راهي في سبات


وكاين الي يحب يفوت العطلة فالدار مع العايلة ماعندهمش وقت لسياحه وكاين منهم @صمت المشاعر. المهم لاكريم برك
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ميم @صمت النبض. العطلة ما تسمعش بيها كامل
وكاين الي ما عندهمش الزهر كي لحقت العطلة جاهم المرض ومنهم مريم @sanaya. هم المرض وزادتها العقرب ربي يكون معاك
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وكاين الي العطلة بالنسبة ليه فرصة يمارس فيها هوايته المفضلة
كيما @عاشقة الأحلام. الرسم والقدام
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وكاين الي ما يحبوش العطلة اصلا حتى الخرجة مع والديهم بالتحلال كيما @ماغيكاي تشان. نقوها نحي على خاطرك اخرتها موت يا الشغ
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وكاين الي لاباس بيهم العطلة في اليكانت ولا دبي المهم قطع البحر وماشي حراقة كيما @لؤلؤة قسنطينة. ماهيش تبان راني حاس بلي راحت مع العائله
اذا ماشي لدبي لمكة
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نقولها بصحتك جيبيلنا ما زمزم معاك
وما ننثاث وحد الكثروده واثمها اثرقت نفثي ثير تكون فاكونث في تونث
@أشرقت نفسي.

وكاين الي مريض ما يعرفش العطله من الخدمه روتين من الطبيب للفارماسيان للدار كيما @ليليا مرام. نقولها ري يشافيك وان شاء الله تجيك تحويسه للترك مازالني نستنى فالبقلاوة تاع البيسطاش
وكاين الي عطلتهم معلقة بعطلة الزوج
كيما الاخت @ملكة زوجي هي غائبة عسى المانع خير اضنها فاكونص في دارهم

وكاين الي العطلة تاعهم يجو يفوتوها هنا فالبلاد بعد ما يولو من المهجر
هكا يشمو ريحة البلاد ويتفكرو يامات زمان كيما خويي @حلم كبير. ونقولو وجد الزفيطي ما تعرفش وقتاش نطل عليك فالمسيلة
وكاين الي يحب يفوت العطلة مع السياسة وشعار يتنحاو Gاع
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منهم اخي @فريد أبوفيصل نقولو ما تخافش العصابة راهي فالحبس روح دير فاكونص
وكاين الي ما يعرفش واش معنتها عطلة كيما خوكم من الخدمة للدار
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. يريح غير الجمعة ولعياد
هذو عينات قرعجت عليهم من مصادري الخاصه
وانتم وين تفوتو العطلة تاعكم
وان شاء الله كامل راكم فاكونص
تقبلوا مني تحية
اخوكم #sami44
 
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