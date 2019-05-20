بالدمووووووع😂😂😂

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,912
النقاط
911
العمر
28
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
ساعات تصرا الواحد مواقف و لا يفوتو عليه أقوال يصدقهم و هما مجرد خرطي😂😂😂
و الكارثة كتامنهم و تروح تعاودهم كما صرالي اليوم😂😂😂
كاين ستاتي فالفايسبوك من مدة و راهو يمشي و نقراه مجاتش الفرصة نسقسي عليه 🤔🤔🤔 اليوم قلت نسقسي عليه مولى بيتي🤵🤵
ريحنا للسهرة و الحمد لله حماتي مزال محضرتش😂😂
قتلو:
👰هاي نحب نسقسيك على حاجة أنا ملحقتش ليها مي نتا مواليد ثمانين سير لحقتها؟
🤵اشنو؟
👰حكيلي ككان العبد الكبير (الأضحى) يطيح في وسط رمضان كفاه كنتو تحتفلو حكيلي واش ديرو ؟؟
🤵_عاودي عاودي عيد الأضحى فرمضان يااااااربي 😂😂😂😂😂😂 راكي فعقلك نتي
👰_خلاص بلا متضحك بلاك مواليد السبعين لحقو عليه سير ملحقتش عليه علابيها راك تضحك
🤵_منين جبتي هاذ لحكاية
👰_كفاه منين جبتها صحاباتي شحال من وحدة بارتاجاو هاذ الستاتي تشفاو ككان العيد الكبير يجي وسط رمضان نذبحو الكبش و حنا صايمين
ديجا كنت حابة نسقسيهم إذا كان يصومو ولا نن بيسك فالعيد لا يجوز الصيام مصح هوما وسط رمضان
🤵_يااااااااااربي من نيتك علابالك ساعات تقولي وحد الصوالح والله مخي يحبس
👰_شوف علاه ميطيحش وسط رمضان مدام رمضان كل عام يتقدم ب11, يوم اتسما قادر يطيح فرمضان
🤵_يتقدم ب11يوم فالعام الميلادي مصح رمضان و العبد الكبير بيناتهم شهرين و جامي راح يطيح العيد وسط رمضان
👰_ما تقوليش كانوا يتمسخروا و انا آمنتهم😫😫😫😢😢😢
ههههههههه خاوتي والله غير آمنت و عندها ايامات نسقسي كيفاش يفوتو العيد وسط رمضان
أيا بكل روح رياضية شكون صرالو موقف مشابه😎😎
و سبيسيال ديديكاس للناس اللي ساعة على ساعة يولو نية على رواحهم😂😂😂
سلام
 
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