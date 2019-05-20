بالدمووووووع😂😂😂

ساعات تصرا الواحد مواقف و لا يفوتو عليه أقوال يصدقهم و هما مجرد خرطيو الكارثة كتامنهم و تروح تعاودهم كما صرالي اليومكاين ستاتي فالفايسبوك من مدة و راهو يمشي و نقراه مجاتش الفرصة نسقسي عليهاليوم قلت نسقسي عليه مولى بيتيريحنا للسهرة و الحمد لله حماتي مزال محضرتشقتلو:هاي نحب نسقسيك على حاجة أنا ملحقتش ليها مي نتا مواليد ثمانين سير لحقتها؟اشنو؟حكيلي ككان العبد الكبير (الأضحى) يطيح في وسط رمضان كفاه كنتو تحتفلو حكيلي واش ديرو ؟؟_عاودي عاودي عيد الأضحى فرمضان يااااااربيراكي فعقلك نتي_خلاص بلا متضحك بلاك مواليد السبعين لحقو عليه سير ملحقتش عليه علابيها راك تضحك_منين جبتي هاذ لحكاية_كفاه منين جبتها صحاباتي شحال من وحدة بارتاجاو هاذ الستاتي تشفاو ككان العيد الكبير يجي وسط رمضان نذبحو الكبش و حنا صايمينديجا كنت حابة نسقسيهم إذا كان يصومو ولا نن بيسك فالعيد لا يجوز الصيام مصح هوما وسط رمضان_يااااااااااربي من نيتك علابالك ساعات تقولي وحد الصوالح والله مخي يحبس_شوف علاه ميطيحش وسط رمضان مدام رمضان كل عام يتقدم ب11, يوم اتسما قادر يطيح فرمضان_يتقدم ب11يوم فالعام الميلادي مصح رمضان و العبد الكبير بيناتهم شهرين و جامي راح يطيح العيد وسط رمضان_ما تقوليش كانوا يتمسخروا و انا آمنتهمههههههههه خاوتي والله غير آمنت و عندها ايامات نسقسي كيفاش يفوتو العيد وسط رمضانأيا بكل روح رياضية شكون صرالو موقف مشابهو سبيسيال ديديكاس للناس اللي ساعة على ساعة يولو نية على رواحهمسلام