بالدمووووووع😂😂😂

sanaya
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ساعات تصرا الواحد مواقف و لا يفوتو عليه أقوال يصدقهم و هما مجرد خرطي
و الكارثة كتامنهم و تروح تعاودهم كما صرالي اليوم
كاين ستاتي فالفايسبوك من مدة و راهو يمشي و نقراه مجاتش الفرصة نسقسي عليه اليوم قلت نسقسي عليه مولى بيتي
ريحنا للسهرة و الحمد لله حماتي مزال محضرتش
قتلو:
هاي نحب نسقسيك على حاجة أنا ملحقتش ليها مي نتا مواليد ثمانين سير لحقتها؟
اشنو؟
حكيلي ككان العبد الكبير (الأضحى) يطيح في وسط رمضان كفاه كنتو تحتفلو حكيلي واش ديرو ؟؟
_عاودي عاودي عيد الأضحى فرمضان يااااااربي راكي فعقلك نتي
_خلاص بلا متضحك بلاك مواليد السبعين لحقو عليه سير ملحقتش عليه علابيها راك تضحك
_منين جبتي هاذ لحكاية
_كفاه منين جبتها صحاباتي شحال من وحدة بارتاجاو هاذ الستاتي تشفاو ككان العيد الكبير يجي وسط رمضان نذبحو الكبش و حنا صايمين
ديجا كنت حابة نسقسيهم إذا كان يصومو ولا نن بيسك فالعيد لا يجوز الصيام مصح هوما وسط رمضان
_يااااااااااربي من نيتك علابالك ساعات تقولي وحد الصوالح والله مخي يحبس
_شوف علاه ميطيحش وسط رمضان مدام رمضان كل عام يتقدم ب11, يوم اتسما قادر يطيح فرمضان
_يتقدم ب11يوم فالعام الميلادي مصح رمضان و العبد الكبير بيناتهم شهرين و جامي راح يطيح العيد وسط رمضان
_ما تقوليش كانوا يتمسخروا و انا آمنتهم
ههههههههه خاوتي والله غير آمنت و عندها ايامات نسقسي كيفاش يفوتو العيد وسط رمضان
أيا بكل روح رياضية شكون صرالو موقف مشابه
و سبيسيال ديديكاس للناس اللي ساعة على ساعة يولو نية على رواحهم
سلام
و الكارثة كتامنهم و تروح تعاودهم كما صرالي اليوم
كاين ستاتي فالفايسبوك من مدة و راهو يمشي و نقراه مجاتش الفرصة نسقسي عليه اليوم قلت نسقسي عليه مولى بيتي
ريحنا للسهرة و الحمد لله حماتي مزال محضرتش
قتلو:
هاي نحب نسقسيك على حاجة أنا ملحقتش ليها مي نتا مواليد ثمانين سير لحقتها؟
اشنو؟
حكيلي ككان العبد الكبير (الأضحى) يطيح في وسط رمضان كفاه كنتو تحتفلو حكيلي واش ديرو ؟؟
_عاودي عاودي عيد الأضحى فرمضان يااااااربي راكي فعقلك نتي
_خلاص بلا متضحك بلاك مواليد السبعين لحقو عليه سير ملحقتش عليه علابيها راك تضحك
_منين جبتي هاذ لحكاية
_كفاه منين جبتها صحاباتي شحال من وحدة بارتاجاو هاذ الستاتي تشفاو ككان العيد الكبير يجي وسط رمضان نذبحو الكبش و حنا صايمين
ديجا كنت حابة نسقسيهم إذا كان يصومو ولا نن بيسك فالعيد لا يجوز الصيام مصح هوما وسط رمضان
_يااااااااااربي من نيتك علابالك ساعات تقولي وحد الصوالح والله مخي يحبس
_شوف علاه ميطيحش وسط رمضان مدام رمضان كل عام يتقدم ب11, يوم اتسما قادر يطيح فرمضان
_يتقدم ب11يوم فالعام الميلادي مصح رمضان و العبد الكبير بيناتهم شهرين و جامي راح يطيح العيد وسط رمضان
_ما تقوليش كانوا يتمسخروا و انا آمنتهم
ههههههههه خاوتي والله غير آمنت و عندها ايامات نسقسي كيفاش يفوتو العيد وسط رمضان
أيا بكل روح رياضية شكون صرالو موقف مشابه
و سبيسيال ديديكاس للناس اللي ساعة على ساعة يولو نية على رواحهم
سلام