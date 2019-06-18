السلام عليكم خاوتي

والله انا في مشكل عويص اوشك على الانهيار وارغب في الانتحار لم اجد حل لمشكل اعيشه يوميا

علي دين بمبلغ 100 مليون مع شخص ولم اجد من اين اسدد ديني وانا شخص يتيم لدي ام مريضة بمرض مزمن سكري والله انا عل وشك الانتحار الدين مبرم بعقد اعتراف بدين من 2016 وانا عل ابواب سجن والله لا اجد حل من اين اسدد ديني خاوتي الله يرضا عليكم سدد ديني لاتخلص من هذا الكبوس الذي اعيشه يوميا من فضلكم لاحباب الله لمن كفاه الله من خير ويرغب في تسديد هذا الذين لعتق رقبتي الرجاء الاتصال بي 0791800894 والله لايضيع اجر المحسنين والله مالقيت روحي لجات لجميع الحلول وانا اتخبط اذا تقدرو تعاونوني لوالدة تاعي مريضة ونعيش ازمة كبيرة وعندها غير انا ادا رحت انا مكانش لي يعونها الله يسترلكم والديكم عاونوي انا خوكم