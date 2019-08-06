لغز غير مسجل (15)منsami44

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

أعضاء وزوار منتدى اللمة وركن الالغاز
اهلا بكم ودمتم سالمين

لقد عدنا اليكم من جديد لاستكمال سلسلة الالغاز الغير مسجلة

هي الغاز فكرية من تأليفي
اليوم مع اللغز رقم 15 هو اسهل من الالغاز السابقة اتمنى تحلوه من اول رد
68 (1).gif


اللغز يقول

images (64).jpeg


أسألك عن شيء من عجائب خلق الله
اصله من جنوب القارة الصفراء ومهدد بالفناء
منه الغذاء ومنه الدواء اوصى به خاتم الأنبياء
اسمه معروف لدى عامة الناس
ان اضفنا لاخره الأس اصبح ادق مقياس
وهو للملك اساس

68 (1).gif
اتمنى تفاعلكم
بالتوفيق
#sami44
 
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