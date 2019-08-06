لغز غير مسجل (15)منsami44

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
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- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
أعضاء وزوار منتدى اللمة وركن الالغاز
اهلا بكم ودمتم سالمين
لقد عدنا اليكم من جديد لاستكمال سلسلة الالغاز الغير مسجلة
هي الغاز فكرية من تأليفي
اليوم مع اللغز رقم 15 هو اسهل من الالغاز السابقة اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
أسألك عن شيء من عجائب خلق الله
اصله من جنوب القارة الصفراء ومهدد بالفناء
منه الغذاء ومنه الدواء اوصى به خاتم الأنبياء
اسمه معروف لدى عامة الناس
ان اضفنا لاخره الأس اصبح ادق مقياس
وهو للملك اساس
اتمنى تفاعلكم
بالتوفيق
#sami44
أعضاء وزوار منتدى اللمة وركن الالغاز
اهلا بكم ودمتم سالمين
لقد عدنا اليكم من جديد لاستكمال سلسلة الالغاز الغير مسجلة
هي الغاز فكرية من تأليفي
اليوم مع اللغز رقم 15 هو اسهل من الالغاز السابقة اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
أسألك عن شيء من عجائب خلق الله
اصله من جنوب القارة الصفراء ومهدد بالفناء
منه الغذاء ومنه الدواء اوصى به خاتم الأنبياء
اسمه معروف لدى عامة الناس
ان اضفنا لاخره الأس اصبح ادق مقياس
وهو للملك اساس
اتمنى تفاعلكم
بالتوفيق
#sami44