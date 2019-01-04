لغز غير مسجل (3) منsami44

السلام عليكم ورحمة الله
لغز اليوم اسهل من الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
اسألك عن شيئ من مملكة النبات
يحيا في الشتاء ويسكن الصحراء
مفيد للنساء وللرجال منه نصيب
اسمه مألوف من ستة حروف وفي الجزائر معروف
به كلمتان واوله عند كل انسان
اخره في القرأن وبه العلقم والبحر مجتمعان
من اخوكم sami44
بالتوفيق
لغز اليوم اسهل من الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
اسألك عن شيئ من مملكة النبات
يحيا في الشتاء ويسكن الصحراء
مفيد للنساء وللرجال منه نصيب
اسمه مألوف من ستة حروف وفي الجزائر معروف
به كلمتان واوله عند كل انسان
اخره في القرأن وبه العلقم والبحر مجتمعان
من اخوكم sami44
بالتوفيق