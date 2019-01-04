لغز غير مسجل (3) منsami44

sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
10 ديسمبر 2009
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#1
السلام عليكم ورحمة الله

68.gif

لغز اليوم اسهل من الالغاز السابقة

اتمنى تحلوه من اول رد



اللغز يقول

rng48310.gif

اسألك عن شيئ من مملكة النبات
يحيا في الشتاء ويسكن الصحراء
مفيد للنساء وللرجال منه نصيب
اسمه مألوف من ستة حروف وفي الجزائر معروف
به كلمتان واوله عند كل انسان
اخره في القرأن وبه العلقم والبحر مجتمعان


68.gif



من اخوكم sami44

بالتوفيق
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
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#4
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
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#5
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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#5
سمية انا ما بدي احرج حالي ههههه بس وقت شفتك جزائرية معصلجة معك الشغلة قلت لكان انا ما علي حرج هههههه
فكرت خير الله وما لقيت الجواب

بس رح رد ساوي بحث بمخي النايم حالياً اشوف بركي بلاقي الحل

وانت الله يهديك اخي ناصر على هاللغز اللي جننتنا فيه حرام عليك يا شيخ :cry::cry:o_O
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#7
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,181
الإعجابات
2,595
النقاط
451
#7
قال سكون الفجر:
سمية انا ما بدي احرج حالي ههههه بس وقت شفتك جزائرية معصلجة معك الشغلة قلت لكان انا ما علي حرج هههههه
فكرت خير الله وما لقيت الجواب

بس رح رد ساوي بحث بمخي النايم حالياً اشوف بركي بلاقي الحل

وانت الله يهديك اخي ناصر على هاللغز اللي جننتنا فيه حرام عليك يا شيخ :cry::cry:o_O
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الله يعطيك الخير انا عندي ساعتين وانا نعصر في مخي باش ركبت اللغز ونتمنى تحلوه قبل غدوة باش نحط الجديد
ساهل سمية خافت برك حاولي ونعطيك مساعدة
 
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