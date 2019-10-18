مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما ......

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



أهلا وسهلا بكل رواد منتدى الصور والكاريكاتور وكل أعضاء اللمة الكرام كيف حالكم ان شاء الله بخير؟؟

كما تعودنا على مسابقات كانت في القمة دائما ..نأتي اليوم اليكم بمسابقة خفيفة ظريفة وهي

"صورة لطبق من بلد ما " فكرة المسابقة وهي

أننا سنقوم بوضع صورة لأي طبق من بلد ما وعلى العضو اكتشاف اسم هذا الطبق واسم البلد ويقوم بتزويدنا بمعلومات عن هذا الطبق

والعضو الأسرع في اكتشاف الطبق والفائز يتحصل على هذا الوسام

نتمنى أن تنال اعجابكم

في انتظار مشاركاتكم وبالتوفيق