مسابقة اكتشاف طبق من بلد ما ......

*amani*

*amani*

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,722
النقاط
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العمر
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محل الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أهلا وسهلا بكل رواد منتدى الصور والكاريكاتور وكل أعضاء اللمة الكرام كيف حالكم ان شاء الله بخير؟؟
كما تعودنا على مسابقات كانت في القمة دائما ..نأتي اليوم اليكم بمسابقة خفيفة ظريفة وهي
"صورة لطبق من بلد ما " فكرة المسابقة وهي
أننا سنقوم بوضع صورة لأي طبق من بلد ما وعلى العضو اكتشاف اسم هذا الطبق واسم البلد ويقوم بتزويدنا بمعلومات عن هذا الطبق
والعضو الأسرع في اكتشاف الطبق والفائز يتحصل على هذا الوسام


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نتمنى أن تنال اعجابكم
في انتظار مشاركاتكم وبالتوفيق





 
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