بعيونكم أنتم. ......لغد أجمل

في

⁩⁦ ⁩ هذا الموضوع سوف أتجول داخل أنفسكم سوف أرى مجتمعي ونفسيتي وحالتي في عيونكم كيف هذا تفضلوا معي ....⁦⁩⁦

بين ما أفكر فيه وما تفكرون به مسافات بعيدة داخل كل واحد منا وجهات مختلفة أنا لربما افكر في حياتي لربما أنت تفكر في حياة أولادك والعبد في التفكير والرب في التدبير سبحانه وتعالى ...نصحو وننام ونحن نفكر وننشغل ولكن لبرهة دعوني أرى عالم مختلف بعيونكم وأجعلكم تعيشون عالمي بعيونكم....

حدثوني أنتم عما ترونه للغد ...مستقبلك ...حياتك ....عملك ....زواجك ...واولادك ....ترى ماهي مشاريعك من كل نواحي ....لربما نلتقي في نقطة ما أو تعطيني الأمل لغد أجمل هروبا من ماضي وحاضر أسود

دعوني أعطيكم نظرتي البسيطة بعيوني أنا لغد لا أدرى أجمل أو أفظع لكن تفضلوا معي ...

للغد أرى أنني لا أخطط له كثيرا ..أفكر قبل نومي أضع مشاريع ...قد لا ينتهي الليل لأجد نفسي في مكان ما أو يحدث أمر ما فتتغير حياتي كلها وليس فق الغد الذي وضعت له خطط ....الى هنا الأمر عادي ..لهذا تعلمت لن أضع مخطط ليومي المقبل

على الصعيد الآخر ارى نفسي شفيت أمحوا من حياتي 20 سنة من المرض أبدأ بداية جديدة أنهض صباحا نشيطة سعيدة أمشي ككل ناس أعمل يصبح لي هدف وسبب في الحياة ...مجرد التفكير هكذا يسعدني ولو ارتطامي بواقع انني لن اشفى مر لكن دائما أفكر هكذا كي اسعد

غذي أجمل بمن حولي ..هناك دائما من يرسله الله ليجعلني أبتسم ولو رد او كلمة هنا في المنتدى أو اتصال أو مزحة ...وبل حتى ضحكة من طفل صغير

غدي أجمل في عيوني ...اروني غدكم كيفما كان لارى بما تفكرون لاشعر بما تشعرون

غدكم أجمل تفائلوا ....ابتسمو ولو دمعة تنزل فتحرقكم .....توقعوا الأسوأ لابأس لكن ليصل لصدوركم كالثلج ليبرد نار الصدمة والألم هذا هو أملي للغد