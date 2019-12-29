مشكلتي عقدتي من الزواج

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
648
النقاط
51
السلام عليكم ايها الاخوة الكرام
بداية اشكر كل فرد منكم على اسلوبه الراقي في الرد على المواضيع بورك فيكم
مشكلتي ستبدو جدااااا تافهة لكني متخوفة منها جدا اولا انا فتاة ابلغ 22 سنة من الطبيعي في سني هذا ان اتلقى عروضا للزواج والتي اقابلها بالرفض في كل مرة بسبب مخاوفي التي سأذكرها في موضوعي هذا
بداية احس نفسي عفوية وطفولية زيادة عن اللزوم حسنا قد اكون صارمة وجدية عندما يتطلب الامر ذلك لكن في باقي الوقت اتصرف ربما بتفاهة قليلا ههههه لاوضح الأمر انا انسانة أضحك كثيرا منعزلة انطوائية عندما اتكلم أستعمل إشارات بيدي كثيرا وبوجهي ايضا عندما استيقظ صباحا لا اطيق حتى ان ينظر احد في وجهي على الأقل بعد مرور نصف ساعة لا اعرف التعبير عن مشاعري اطلاقا تطليقا مطلقا لدرجة اني ابدو منعدمة لها حساسة جدا ابكي بسرعة بصراحة بكائي فقط موضوع آخر ههههه لدي فوبيا من القطط اعني اخافها خوفا هستيريا ذكرت هذه النقطة لما سمعته من انتقادات منها. كثيرة هي الأحيان التي أكره فيها كل من حولي حتى اقرب الناس لي بل ولا اطيق حتى التكلم معهم فأنعزل بنفسي واختلي بها لاحس بالراحة هذه النقطة تحديدا تخيفني جدا
اخاف دائما أن ارتبط بشخص يحتقرني او يسخر مني بسبب موضوع او شيء اجهله اخاف ان لا أستطيع حب الشخص الذي ارتبط به ربما لانه لم يسبق لي اقامة اي علاقة من قبل وأحمد الله الذي وفقني على هذا اخاف ايضا ان لا أستطيع اسعاده اخاف ان اكون عديمة المشاعر مثلما ابدو عليه الان
ما اود شرحه هو اني متخوفة من ان يكون هذا سببا في عدم تقبلي من الطرف الاخر او ان تسبب لي مشاكل باختصار انت كرجل هل تقبل فتاة مثلي؟؟؟؟؟

شكرا مسبقا لكن مني فائق الود والتقدير وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,409
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
اهلا وسهلا اختي و اشكرك على ثقتك في اللمة و طرحك مشكلتك
اتمنى انك تكوني مما يسمع بعقله و قلبه
لأنك بصراحة بامكانك الزواج و مافيش عيب اللي
يخليك تخافي ههههه ما عندكش الزهر راني متزوج و عندي اولاد
مزحة فقط حتى لا تعاتبيني هههه
المهم اكمل نصيحتي
كل الامور اللي قلتيها عادية جدا و فيها حاجات تقدري تغيريها مع الوقت
اما الفوبيا فشي عادي انا زوجتي عندها فوبيا من كل الحيوانات و الطيور و الزواحف و الفئران يعني ق ولادها اللي ما تتحسش منهم هههههه
ادعي ربي يخطبك انسان يخاف الله لأنه اللي يخاف الله عمره ما يأذي انسان
صلي الاستخارة و كثري الاستغفار و الدعاء إلتزمي بحجابك و بصلواتك و بحياءك
و ربي يستر عليك و ربي يبشرك
 
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