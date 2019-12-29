السلام عليكم ايها الاخوة الكرام

بداية اشكر كل فرد منكم على اسلوبه الراقي في الرد على المواضيع بورك فيكم

مشكلتي ستبدو جدااااا تافهة لكني متخوفة منها جدا اولا انا فتاة ابلغ 22 سنة من الطبيعي في سني هذا ان اتلقى عروضا للزواج والتي اقابلها بالرفض في كل مرة بسبب مخاوفي التي سأذكرها في موضوعي هذا

بداية احس نفسي عفوية وطفولية زيادة عن اللزوم حسنا قد اكون صارمة وجدية عندما يتطلب الامر ذلك لكن في باقي الوقت اتصرف ربما بتفاهة قليلا ههههه لاوضح الأمر انا انسانة أضحك كثيرا منعزلة انطوائية عندما اتكلم أستعمل إشارات بيدي كثيرا وبوجهي ايضا عندما استيقظ صباحا لا اطيق حتى ان ينظر احد في وجهي على الأقل بعد مرور نصف ساعة لا اعرف التعبير عن مشاعري اطلاقا تطليقا مطلقا لدرجة اني ابدو منعدمة لها حساسة جدا ابكي بسرعة بصراحة بكائي فقط موضوع آخر ههههه لدي فوبيا من القطط اعني اخافها خوفا هستيريا ذكرت هذه النقطة لما سمعته من انتقادات منها. كثيرة هي الأحيان التي أكره فيها كل من حولي حتى اقرب الناس لي بل ولا اطيق حتى التكلم معهم فأنعزل بنفسي واختلي بها لاحس بالراحة هذه النقطة تحديدا تخيفني جدا

اخاف دائما أن ارتبط بشخص يحتقرني او يسخر مني بسبب موضوع او شيء اجهله اخاف ان لا أستطيع حب الشخص الذي ارتبط به ربما لانه لم يسبق لي اقامة اي علاقة من قبل وأحمد الله الذي وفقني على هذا اخاف ايضا ان لا أستطيع اسعاده اخاف ان اكون عديمة المشاعر مثلما ابدو عليه الان

ما اود شرحه هو اني متخوفة من ان يكون هذا سببا في عدم تقبلي من الطرف الاخر او ان تسبب لي مشاكل باختصار انت كرجل هل تقبل فتاة مثلي؟؟؟؟؟



شكرا مسبقا لكن مني فائق الود والتقدير وفقكم الله لما يحبه ويرضاه