تكريمات منتدى الرسم و التصميم السنوية

نقوم بتكريم كل من تميز معنا في المنتدى خلال سنة كاملة من العطاء و التميز وكل من كرس وقته من أجل خدمة المنتدى ومن أجل الإرتقاء به

ونحب أن نشكركم على كل ما قدمتموه طوال هذه الفترة ، وتستحقون أكثر من ذلك بكثير وعلى بركة الله نبدأ بالتكريم

أبناء و بنات اللمة: