تكريمات منتدى الرسم و التصميم السنوية

Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,870
النقاط
2,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين









أهلاً وسهلاً بجميع زوار وأعضاء ومشرفين ومراقبين منتدى عالم التصميم والرسم





نقوم بتكريم كل من تميز معنا في المنتدى خلال سنة كاملة من العطاء و التميز وكل من كرس وقته من أجل خدمة المنتدى ومن أجل الإرتقاء به

ونحب أن نشكركم على كل ما قدمتموه طوال هذه الفترة ، وتستحقون أكثر من ذلك بكثير وعلى بركة الله نبدأ بالتكريم



أبناء و بنات اللمة:



@فريد أبوفيصل

@Soumia hadj mohammed



وسام اللمة لكم

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مبارك لكم جميعا ـ،,

منتدى عالم التصميم والرسم







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