مشكلة من واقعي للنقاش (٤) .. معاقبة الأطفال ..



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بكم جميعا ..

أعضاء وزوار اللمة الكرام

بعد انقطاع طويل لسلسلة ( مشكلات من واقعي للنقاش)

عدت إليكم بهذه الحلقة ،، وهي عن

معاقبة الأطفال !

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أحد طالباتي المتدربات في الروضة .. كمجال من مجالات الممارسة .. أخبرتني عن حالة ..



طفلة عمرها خمس سنوات ، حضرت إلى الروضة وفي وجهها أثر لحريق نار ، وفي جانب من يدها اليمنى !

وعندما سألت الطفلة عن هذه الحروق ،

قالت ماما حرقتني بالملعقة ، سخنتها وحرقتني فيها ،، في خدي وفي يدي اليمنى لأني دخلت المطبخ وأكلت الآيسكريم تبع أختي الصغيرة ..

لهذا حرقتني حتى لا أكررها مرة أخرى !!

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طالبتي تقول لم أستوعب لأن الحريق عميق وكأنها تعمدت ( كيها ) ،، وعندما أتصلت على الأم أسألها عن وضع ابنتها ،، وأن حرارتها مرتفعة ،، وخاملة جدا..

وأن بها حروق أحببت الاستفسار عن هذا الوضع ..



ردت عليها الأم قائلة أن ابنتها وقعت على الأرض واحترقت بالمكواه !!

أكدت الطالبة أن حريق المكواه مختلف عن الحريق الذي شاهدته على خد الطفلة وعلى يدها اليمين ..

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عقدت الطالبة موعدا مع الأم من أجل الحضور للروضة والتحدث حول سلوك الطفلة بعد هذا الأمر ..

في البداية وافقت الأم و وعدت بالحضور ، ،،

ولكنها لم تحضر في الموعد !!

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أحد معلمات الروضة قالت أن هذه الأم جارتها وهي عنيفة جدا جدا مع أطفالها ،، وأن الحريق أمر معتاد ومتوقع .. منها !!

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أم أخرى ، من محيطي أعرفها شخصيا ،

حرقت قدمي طفلها وحرمته من المشي لفترة ،، بسبب مشاكل بينها وبين سلفاتها ،،

فحرقته حتى لا يذهب إليهن .. لأنهن يشتكين منه بسبب حركته الزائدة .. تخيلوا أسفل قدمية محروق ومتورم وهو مازال في الخامسة من عمره !!

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الأمر تجاوز المألوف ،، نسمع زوجة أب فعلت وفعلت ،

ونسمع زوج الأم فعل وفعل ..

ولكن أن تقوم أم بحرق طفلها بهذا الشكل الوحشي أمر مستهجن ، وغير مقبول على الأطلاق ..

لأنها أم ،، وهولاء أطفال صغار غير واعين !

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برأيكم ..



- ما هي الأسباب التي جعلت الأم ورحمة قلبها تسلك سلوكا عقابيا بشعا كهذا ،،



- هل تؤيد من يقول ضغوط ، وتخدر ، و و و .. ويضع مبررات لمثل هذه الأفعال ..

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أترك لكم مجالا للتعليق ..

أتمنى أن ينال هذا الموضوع إعجابكم ..

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تقديري

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