العدد الأول من سلسلة عمالقة من هاداك الزمان!

منها التعرف على أعضاء قدامى في المنتدى

لي الهدف منها التعرف على أعضاء قدامى في المنتدى

لي الهدف منها التعرف على أعضاء قدامى في المنتدى

ان شاءالله راكم كامل بخير وعافية حبيت نطرح فكرة... وهي اعادة احياء مواضيع قديمة لأعضاء قدم كانوا معانا هنا في اللمة وغابوا أعضاء كانوا معانا كيما أنتم اليوم وأخذتهم ظروف الحياة.... كانوا يكتبوا.. يضحكوا.. ينصحوا... يعملو ا جو في هذا المكان.... انتظرونا مع أول عدد من عمالقة واش راك...



Mr mino@ أول موضوع اخترناه هو للاخ

عضو كان معروف ونشيط في زماناتو ان شاء الله يكون بخير

الموضوع تمت كتابته في سنة 2010

يعني عندو 10 سنين الله يبارك

بسم الله الرحمن الرحيم





sـــلام عليــcom

التريسيتي مكاشو ايا تبردوا بالبرادة تع جداتي



اتبرد وفوت لخوك يتبرد



( الموضوع اللي فات جبتلكم كليماتيزار غلقوه



ايا تبردوا بهذي باش يبقى مفتوح )

هااااااااااااااااااااو كي راكم ؟؟؟



واش حوالكم وواش حوال خاوتكم وخياتكم وجيرانكم



وجراتكم ( جارتكم فطيمة بيانسير )

راهي حاكمتني وحد لافاشلاز من السخانة بالسيف



اللي راني نكتب لويكتا لويكتا هذي السخانة ها



رانا ذبنا بن عميييييييييي .

المهم ديما كيما العادة والعوايد والمواضيع



اللي بلا فوائد



علبالي العنوان تع الموضوع لا علاقة بمحتوى الموضوع



ليوم بغيت نسقسيكم وحد



المسقسيات صغار برك بغيت نعرف رايكم هذا مكان



وكيما تقول جريدة الكذب



" راينا صواب يحتمل الخطا ورايكم خطا يحتمل الصواب "

انا راح نسقسي الاعضاء الذكور سؤال وبغيت نشوف

" مرتك فلانة قاتلي كرهنا وانت ساكنة عدنا كون



غير نتهناوا منك كاش نهار يخي حالة يخي "

ضروك نروحوا للعضوات الباهيات الزينات الشابات

ايماجيني يا لالة العضوة بلي تزوجتي ولات عندك



دار ودوار وراجل ولاد ايا وحد النهار جات ليك



ماماك ايا وانت قاعدة معاها جا داخل الراجل



تاعك ايا وكي دخل عقب ديراكت للكوزينة بويسكو



كان رافد رطل بطاطة ( بن عمييييييي ياكلو غير لفريت )



ايا كي دخلتي عنده للكوزينة قالك شكون جا عندنا



ايا قلتيلو انت جات عدنا اما

ايا كي قلتيلو هو قال



" افففففففففففففف هذي امك كل يوم عدنا تقعد في



دارها شويا يخي حالة يخي "



وخرج منارفي مارجعش حتى لعشية وكي رجع اول كلمة



قالهالك

" واش روحت امك ؟؟ "

في انتظار ارائكم وتعليقاتكم

رايهم فيهايماجيني يا خويا العضو لفحل الزين الطويللعريض انو كتبلك ربي وتزوجت ودارت دار وتاويلوالحمد لله ايا وزيد الوالدة تاعك ساكنة عندكوهذا بيانسير واجب عليك ماشي واجب فرض عليكايا مالا وحد النهار جيت داخل لقيت امك تبكي( مسكينة مانرف شا صرالها )سقسيتها شا كاين مابغاتش تقول المهم انت لصقتفيها كيما يلصق الاعمى في الصحيح ( بن عمييييييييييي شحال يلصق تقول كولا )بالسيف قاتلك شا بكاها ونفرضوا قاتلكايا في هذا الوقت واش راح تدير ؟؟؟نفرضوا راك خرجت ديراكت رايح لمرتك وفي طريقكلقيت مونش تع باليواش راح تدير بيه ؟ ( اوكازيو هذا المونش جات خدمتو ليوم )انا شخصيا كلش كلش غير دموع اماانا مراحش نقلكم واش راح ندير للمرا لانو لوكاننقول خايف يقراوه بنات العالم ووحدا ماتقبلتزوج بياممبعد تقلك مينو يجي النهار ويقتلنيمعليشالتزموا اقصى اليمينبلا ماكياج الله يحفظهمايا خيتي العضوة واش راح يكون الموقف تاعك فيالامم المتحدة ؟؟؟ ( انتم مراح نمدولكم ني مونش ني والو عيب لمرا تضرب الراجل )هذو الامور اللي قلتهملكم توقعوا رواحكم تطيحوافيهم لانو منا وغادي اتوقع كلشالمهم انا عن نفسي ومن اعماق اعماق قلبي ومناعماق البحر الميت نتمنالكم ماتطيحوش في هذواالمواقف وان شاء الله الراجل تعيش عنده امه معززةمكرمة وان شاء الله ماتدورش بيه نسيبتو خلاص ماتجيلدارو ما والو وان شاء الله نتمنى لخياتي العضواتحياةسعيدة وراجل يحققلكم امانيكم ان شاء الله( هذي صعيبة مانعرف الا تتحقق )صاي نورمالمو خلاص الموضوعمالا انا نقلكمتربحوا