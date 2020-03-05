العدد الأول من سلسلة عمالقة من هاداك الزمان!

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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كيف مااعلننا عن السلسلة
سلسلة عمالقة من هاداك الزمان!
ان شاءالله راكم كامل بخير وعافية حبيت نطرح فكرة... وهي اعادة احياء مواضيع قديمة لأعضاء قدم كانوا معانا هنا في اللمة وغابوا أعضاء كانوا معانا كيما أنتم اليوم وأخذتهم ظروف الحياة.... كانوا يكتبوا.. يضحكوا.. ينصحوا... يعملو ا جو في هذا المكان.... انتظرونا مع أول عدد من عمالقة واش راك...
www.4algeria.com
لي الهدف منها التعرف على أعضاء قدامى في المنتدى
ووضع مواضيعم لي نحاولو نعالجوهم حنا بمنظورنا الخاص
يعني كل مرة راح نجبدلكم عضو من عمق الارشيف
وانتم تتفاعلوا معاه وتقدموا ردودكم
صاحب افضل رد يتحصل على وسام
أول موضوع اخترناه هو للاخ
Mr mino@
عضو كان معروف ونشيط في زماناتو ان شاء الله يكون بخير
الموضوع تمت كتابته في سنة 2010
يعني عندو 10 سنين الله يبارك
بسم الله الرحمن الرحيم
sـــلام عليــcom
التريسيتي مكاشو ايا تبردوا بالبرادة تع جداتي
اتبرد وفوت لخوك يتبرد
( الموضوع اللي فات جبتلكم كليماتيزار غلقوه
ايا تبردوا بهذي باش يبقى مفتوح )
هااااااااااااااااااااو كي راكم ؟؟؟
واش حوالكم وواش حوال خاوتكم وخياتكم وجيرانكم
وجراتكم ( جارتكم فطيمة بيانسير )
راهي حاكمتني وحد لافاشلاز من السخانة بالسيف
اللي راني نكتب لويكتا لويكتا هذي السخانة ها
رانا ذبنا بن عميييييييييي .
المهم ديما كيما العادة والعوايد والمواضيع
اللي بلا فوائد
علبالي العنوان تع الموضوع لا علاقة بمحتوى الموضوع
ليوم بغيت نسقسيكم وحد
المسقسيات صغار برك بغيت نعرف رايكم هذا مكان
وكيما تقول جريدة الكذب
" راينا صواب يحتمل الخطا ورايكم خطا يحتمل الصواب "
انا راح نسقسي الاعضاء الذكور سؤال وبغيت نشوف
رايهم فيه
ايماجيني يا خويا العضو لفحل الزين الطويل
لعريض انو كتبلك ربي وتزوجت ودارت دار وتاويل
والحمد لله ايا وزيد الوالدة تاعك ساكنة عندك
وهذا بيانسير واجب عليك ماشي واجب فرض عليك
ايا مالا وحد النهار جيت داخل لقيت امك تبكي
( مسكينة مانرف شا صرالها )
سقسيتها شا كاين مابغاتش تقول المهم انت لصقت
فيها كيما يلصق الاعمى في الصحيح ( بن عمييييييييييي شحال يلصق تقول كولا )
بالسيف قاتلك شا بكاها ونفرضوا قاتلك
" مرتك فلانة قاتلي كرهنا وانت ساكنة عدنا كون
غير نتهناوا منك كاش نهار يخي حالة يخي "
ايا في هذا الوقت واش راح تدير ؟؟؟
نفرضوا راك خرجت ديراكت رايح لمرتك وفي طريقك
لقيت مونش تع بالي
واش راح تدير بيه ؟ ( اوكازيو هذا المونش جات خدمتو ليوم )
انا شخصيا كلش كلش غير دموع اما
انا مراحش نقلكم واش راح ندير للمرا لانو لوكان
نقول خايف يقراوه بنات العالم ووحدا ماتقبل
تزوج بياممبعد تقلك مينو يجي النهار ويقتلني
معليش
التزموا اقصى اليمين
ضروك نروحوا للعضوات الباهيات الزينات الشابات
بلا ماكياج الله يحفظهم
ايماجيني يا لالة العضوة بلي تزوجتي ولات عندك
دار ودوار وراجل ولاد ايا وحد النهار جات ليك
ماماك ايا وانت قاعدة معاها جا داخل الراجل
تاعك ايا وكي دخل عقب ديراكت للكوزينة بويسكو
كان رافد رطل بطاطة ( بن عمييييييي ياكلو غير لفريت )
ايا كي دخلتي عنده للكوزينة قالك شكون جا عندنا
ايا قلتيلو انت جات عدنا اما
ايا كي قلتيلو هو قال
" افففففففففففففف هذي امك كل يوم عدنا تقعد في
دارها شويا يخي حالة يخي "
وخرج منارفي مارجعش حتى لعشية وكي رجع اول كلمة
قالهالك
" واش روحت امك ؟؟ "
ايا خيتي العضوة واش راح يكون الموقف تاعك في
الامم المتحدة ؟؟؟ ( انتم مراح نمدولكم ني مونش ني والو عيب لمرا تضرب الراجل )
هذو الامور اللي قلتهملكم توقعوا رواحكم تطيحوا
فيهم لانو منا وغادي اتوقع كلش
المهم انا عن نفسي ومن اعماق اعماق قلبي ومن
اعماق البحر الميت نتمنالكم ماتطيحوش في هذوا
المواقف وان شاء الله الراجل تعيش عنده امه معززة
مكرمة وان شاء الله ماتدورش بيه نسيبتو خلاص ماتجي
لدارو ما والو وان شاء الله نتمنى لخياتي العضوات
حياةسعيدة وراجل يحققلكم امانيكم ان شاء الله
( هذي صعيبة مانعرف الا تتحقق )
صاي نورمالمو خلاص الموضوع
مالا انا نقلكم
تربحوا
في انتظار ارائكم وتعليقاتكم
Mr mino@
عضو كان معروف ونشيط في زماناتو ان شاء الله يكون بخير
الموضوع تمت كتابته في سنة 2010
يعني عندو 10 سنين الله يبارك
بسم الله الرحمن الرحيم
sـــلام عليــcom
التريسيتي مكاشو ايا تبردوا بالبرادة تع جداتي
اتبرد وفوت لخوك يتبرد
( الموضوع اللي فات جبتلكم كليماتيزار غلقوه
ايا تبردوا بهذي باش يبقى مفتوح )
هااااااااااااااااااااو كي راكم ؟؟؟
واش حوالكم وواش حوال خاوتكم وخياتكم وجيرانكم
وجراتكم ( جارتكم فطيمة بيانسير )
راهي حاكمتني وحد لافاشلاز من السخانة بالسيف
اللي راني نكتب لويكتا لويكتا هذي السخانة ها
رانا ذبنا بن عميييييييييي .
المهم ديما كيما العادة والعوايد والمواضيع
اللي بلا فوائد
علبالي العنوان تع الموضوع لا علاقة بمحتوى الموضوع
ليوم بغيت نسقسيكم وحد
المسقسيات صغار برك بغيت نعرف رايكم هذا مكان
وكيما تقول جريدة الكذب
" راينا صواب يحتمل الخطا ورايكم خطا يحتمل الصواب "
انا راح نسقسي الاعضاء الذكور سؤال وبغيت نشوف
رايهم فيه
ايماجيني يا خويا العضو لفحل الزين الطويل
لعريض انو كتبلك ربي وتزوجت ودارت دار وتاويل
والحمد لله ايا وزيد الوالدة تاعك ساكنة عندك
وهذا بيانسير واجب عليك ماشي واجب فرض عليك
ايا مالا وحد النهار جيت داخل لقيت امك تبكي
( مسكينة مانرف شا صرالها )
سقسيتها شا كاين مابغاتش تقول المهم انت لصقت
فيها كيما يلصق الاعمى في الصحيح ( بن عمييييييييييي شحال يلصق تقول كولا )
بالسيف قاتلك شا بكاها ونفرضوا قاتلك
" مرتك فلانة قاتلي كرهنا وانت ساكنة عدنا كون
غير نتهناوا منك كاش نهار يخي حالة يخي "
ايا في هذا الوقت واش راح تدير ؟؟؟
نفرضوا راك خرجت ديراكت رايح لمرتك وفي طريقك
لقيت مونش تع بالي
واش راح تدير بيه ؟ ( اوكازيو هذا المونش جات خدمتو ليوم )
انا شخصيا كلش كلش غير دموع اما
انا مراحش نقلكم واش راح ندير للمرا لانو لوكان
نقول خايف يقراوه بنات العالم ووحدا ماتقبل
تزوج بياممبعد تقلك مينو يجي النهار ويقتلني
معليش
التزموا اقصى اليمين
ضروك نروحوا للعضوات الباهيات الزينات الشابات
بلا ماكياج الله يحفظهم
ايماجيني يا لالة العضوة بلي تزوجتي ولات عندك
دار ودوار وراجل ولاد ايا وحد النهار جات ليك
ماماك ايا وانت قاعدة معاها جا داخل الراجل
تاعك ايا وكي دخل عقب ديراكت للكوزينة بويسكو
كان رافد رطل بطاطة ( بن عمييييييي ياكلو غير لفريت )
ايا كي دخلتي عنده للكوزينة قالك شكون جا عندنا
ايا قلتيلو انت جات عدنا اما
ايا كي قلتيلو هو قال
" افففففففففففففف هذي امك كل يوم عدنا تقعد في
دارها شويا يخي حالة يخي "
وخرج منارفي مارجعش حتى لعشية وكي رجع اول كلمة
قالهالك
" واش روحت امك ؟؟ "
ايا خيتي العضوة واش راح يكون الموقف تاعك في
الامم المتحدة ؟؟؟ ( انتم مراح نمدولكم ني مونش ني والو عيب لمرا تضرب الراجل )
هذو الامور اللي قلتهملكم توقعوا رواحكم تطيحوا
فيهم لانو منا وغادي اتوقع كلش
المهم انا عن نفسي ومن اعماق اعماق قلبي ومن
اعماق البحر الميت نتمنالكم ماتطيحوش في هذوا
المواقف وان شاء الله الراجل تعيش عنده امه معززة
مكرمة وان شاء الله ماتدورش بيه نسيبتو خلاص ماتجي
لدارو ما والو وان شاء الله نتمنى لخياتي العضوات
حياةسعيدة وراجل يحققلكم امانيكم ان شاء الله
( هذي صعيبة مانعرف الا تتحقق )
صاي نورمالمو خلاص الموضوع
مالا انا نقلكم
تربحوا
في انتظار ارائكم وتعليقاتكم