تطبيقي ~ ماسِك الشعر للبنوتات

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,951
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين



اليوم اردت مشاركتكم تطبيقي لموضوع الاخت
@نجمة الأرض


أصنعي شوشو (أستيك ) بنفسك


نحتاج فقط قطع قماش تقدر تكون قديمة او بواقي قماش من شي صنعتيه من قبل

PicsArt_03-13-12.30.58.jpg


تخيطيه بالمكينة او باليد
و بعدها تزيني بالمتوفر عندك

PicsArt_03-13-12.33.08.jpg


وهذي النتيجة النهائية

Screenshot_2020-03-13-12-35-41.png



الى الملتقى في مواضيع جديدة ....


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