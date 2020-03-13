تطبيقي ~ ماسِك الشعر للبنوتات

Yasmina zahra
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طاقم المراقبين
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اليوم اردت مشاركتكم تطبيقي لموضوع الاخت
@نجمة الأرض
أصنعي شوشو (أستيك ) بنفسك
نحتاج فقط قطع قماش تقدر تكون قديمة او بواقي قماش من شي صنعتيه من قبل
تخيطيه بالمكينة او باليد
و بعدها تزيني بالمتوفر عندك
وهذي النتيجة النهائية
الى الملتقى في مواضيع جديدة ....
أصنعي شوشو (أستيك ) بنفسك
نحتاج فقط قطع قماش تقدر تكون قديمة او بواقي قماش من شي صنعتيه من قبل
تخيطيه بالمكينة او باليد
و بعدها تزيني بالمتوفر عندك
وهذي النتيجة النهائية
الى الملتقى في مواضيع جديدة ....