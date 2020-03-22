نداء الى الزوجااات

صباح الخير احبتي

يومكم خير و بركة



اصبح الحال مع الفيروس كحال الحروب

فالبقاء في المنزل اصبح ضرورة قصوى

بسبب الألغام اقصد بسبب العدوى و الخوف منها



او بسبب القناصة العطاسة



او بسبب الصواريخ العابرة للقارات من المغتربين العائدين الى ارض الوطن



المهم اريد ان اوصي الزوجــاات بأمر



أيتها الزوجات

مع تنفيذ منع التجول

يعتبر الأزواج

أسرى حرب عندكم

فأحسنو معاملة أسراكم حسب إتفاقية جنيف



فكفاكم ضربا للأواني بعضها ببعض

و النفخ و الثرثرة



و رمي المعاني



لأن الأيام دوائر و الأزمة الى الزوال

بعدها سيقل الصرف الذي تسرقونه من الجيوب



و السياحة كل أسبوع

و البدعيات كل ما تخرج ماركة جديدة

و الألبسة المتنوعة

و لوازم المايكجة



بعد الحرب مع الفيروس سننتقم منكن



و الصرف راح نمدوه للأولاد و انتن لاااا

و البدعية مرة في السنة

و السياحة لا توجد أنا تعبان و عندي مقابلة في كرة القدم مع اصحابي هههه

قناة نسمة راح السينيال ما عندي ما نعمل ليك

المرض لا يوجد طبيب يوجد كاليتوس تبخري بيه هههههه

أمي قادمة عندنا لا يوجد خير الثمرات يوجد الكسكس باللبن لا تكبر على نعمة ربي

أختي راهي نافس بالبركة عليها ، لا كادو



ايتها الزوجــات تذكروا كل هته الأمور بعد الأزمة

يعني مخ الهدرة كيما يقولها واحد الأخ

عمليها مليحة تلقايها مليحة هههههه​