نداء الى الزوجااات

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,812
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
صباح الخير احبتي
يومكم خير و بركة

اصبح الحال مع الفيروس كحال الحروب
فالبقاء في المنزل اصبح ضرورة قصوى
بسبب الألغام اقصد بسبب العدوى و الخوف منها

او بسبب القناصة العطاسة

او بسبب الصواريخ العابرة للقارات من المغتربين العائدين الى ارض الوطن

المهم اريد ان اوصي الزوجــاات بأمر

أيتها الزوجات
مع تنفيذ منع التجول
يعتبر الأزواج
أسرى حرب عندكم
فأحسنو معاملة أسراكم حسب إتفاقية جنيف

فكفاكم ضربا للأواني بعضها ببعض
و النفخ و الثرثرة

و رمي المعاني

لأن الأيام دوائر و الأزمة الى الزوال
بعدها سيقل الصرف الذي تسرقونه من الجيوب

و السياحة كل أسبوع
و البدعيات كل ما تخرج ماركة جديدة
و الألبسة المتنوعة
و لوازم المايكجة

بعد الحرب مع الفيروس سننتقم منكن

و الصرف راح نمدوه للأولاد و انتن لاااا
و البدعية مرة في السنة
و السياحة لا توجد أنا تعبان و عندي مقابلة في كرة القدم مع اصحابي هههه
قناة نسمة راح السينيال ما عندي ما نعمل ليك
المرض لا يوجد طبيب يوجد كاليتوس تبخري بيه هههههه
أمي قادمة عندنا لا يوجد خير الثمرات يوجد الكسكس باللبن لا تكبر على نعمة ربي
أختي راهي نافس بالبركة عليها ، لا كادو

ايتها الزوجــات تذكروا كل هته الأمور بعد الأزمة
يعني مخ الهدرة كيما يقولها واحد الأخ
عمليها مليحة تلقايها مليحة هههههه
 
آخر تعديل:
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,016
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
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أنثى
السلام عليكم
يبدو هناك حالة هجوم من فيروس الأمين محمد 19 ولهذا البسن الكمامات من فضلكن،😷😷😷😷
بداية على كل زوجة اعتبار الديك او القط الذي سترعاه طوال فترة الوباء سيكون له تأثيرات جانبية كيما تعرفو القط ياكل وينكر ويدور يخبشك اول شي قصيلو اضفارو سيدتي و الديك اللي كان يدخل ينفخ ريشو عليك ما تتقلقيش يكفي تعطسي قدامو يكفي لابعاده عن وجهك 14 يوم يا سلام
سيدتي نوصيك اذا شفتي ذاك ديناصور منقرض متكسل مقابل تليفيزيو ويتبهلل من قناة لقناة ويأمرك ويعاود ويدير فزكارة فهذاك سيدتي نوع من انواع الفيروسات ما عليك سوى بيدون فيه ازيس لاجافيل الخل وكثري الخل وفصات ثوم وروحي قدامو وابداي ترشي وترمي عقميه سيدتي عقميه قد ما تعقمي تحاوزيه من لاصال ....اما لو راح للشمبرة يرقد يا سلام المفتاح اغلقي علبه الباب واعتبريه كيما قالك خوهم اسير وحقوق الاسير سوب بيضا لا ملح لا فلفل اكحل الزغلي والما يغلي وافتحي الباب وارميلو شبشاقة نتاع وردية ويما حبيت نتقيا
آخرتها نضع تحت تصرفك الرقم 3030 بلغي وتجي لومبيلونس ومعاه زرنة وقوات لابسين الابيض قوليلو احبي في جنات النعيم بالسلامة والقلب داعيلك

تمنياتي بالصبر لكن على ما ابتلاكن الله به من ازواج نڨراشين ....تمتامين ...أكولين ....متبهلين
 
آخر تعديل:
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,812
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال ليليا مرام:
السلام عليكم
يبدو هناك حالة هجوم من يروس الأمين محمد 19 ولهذا البست الكمامات من فضاكن،😷😷😷😷
بداية على كل زوجة اعتبار الديك او القط الذي سترعاه طوال فترة الوباء سيكون لهتأثيرات جانبية كيما تعرفو القط ياكل وينكر ويدور خبشك اول شي قصيلو اضفارو سيدتي والديك اللي كان يدخل ينفخ ريشو عليك ما تتقلقيش يكفي تعطسي قدامو يكفي لابعاده عن وجهك 14 يوم يا سلام
سيدتي نوصيك اءا شفتي ذاك ديناصور منقرضمتكسل مقابل تليفيزيو ويتبهلل من قناة لقناة ويأمرك ويعاود ويدير فزكارة فهذاك سيدتي نوع من انواع الفيروسات ما عليك سوى بيدون فيه ازيس لاجافيل الخل وكثري الخل وفصات ثوم وروحي قدتمو وابداي ترشي وترمي عقميه سيدتي عقميه قد ما تعقمي تحاوزيه من لاصال ....اما لو راح للشمبرة يرقد يا سلام المفتاح اغلقي علبه الباب واعتبريه كيما قالك خوهم اسير وحقوق الاسير سوب بيضا لا ملح لا فلفل اكحل الزغلي والما يغلي وافتحي الباب وارميلو شبشاقة نتاع وردية ويما حبيت نتقيا
اخرتها نضع تحت تصرفك الرقم 3030 بلغي وتجي لومبيلونس ومعاه زرنة وقوات لابسين الابيض قوليلو احبي في جنات النعيم بالسلامة والقلب داعيلك

تمنياتي بالصبر لكن على ما ابتلاكن الله به من ازواج نڨراشين ....تمتامين ...أكولين ....متبهلين
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ههههههه
و انا نقول ليكم اذا عملتوا راي هاذ المجرمة اللي اسمها ليليا
فراح تفقدوا الكثير من الامتيازات اللي كانت قبل الفيروس

يعني حنا رانا نجربوا فيكم في هته المرحلة
و السلاك منبعد ههههه
يعني اذا خسرتوا الامتحان
بعدها مافيش ماما راهي جاية ضيفة
و مافيش اختي ولدت
و مافيش خويا عنده عرس و راح يتزوج
و مافيش صرف يتسرق من الجيب
و مافيش كسوة خرجت جديدة
ومافيش بدعية تطيح عليا

مالي فكروا مليح هههههه
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
3,487
النقاط
2,491
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
احم احم
الاخ الامين محمد
ترقب هجوم قريب من طرف الاعداء 😂😂😂😂

ربي يكون في عونك 😂😂😂😂
ايوااه وعند العودة الموضوع لازم نتعاملووو معاه بسياسة
المساواة
اى ان نرفع شعار
الكورونا كامل علينا
كامل رانا محبوسين
كامل مقلقين
كامل خايفين
كامل ملقينا مانديرووو
.
.
.
.
.
. واللائحة طويلة
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,016
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
ههههههه
و انا نقول ليكم اذا عملتوا راي هاذ المجرمة اللي اسمها ليليا
فراح تفقدوا الكثير من الامتيازات اللي كانت قبل الفيروس

يتبعوني يربحوا وانا متأكدة لو ندور للمتزوجات وندير تحقيق نلقاهم مرضو بكورونا و كل اامرض وما بينوش اناكوندا راهي فقلبهم مش دودة ..هاهاها ضحكتني واش من إمتيازات

يعني حنا رانا نجربوا فيكم في هته المرحلة
و السلاك منبعد ههههه

خلص دينك يا مواطن لالا ممنوع الكريديعن نفسي نخلص سوربلاص يعني يديرلي عفسة يدي حقها فالبلاص ما نخدموش الكريدي

يعني اذا خسرتوا الامتحان
بعدها مافيش ماما راهي جاية ضيفة
وماماك ممنوع يعني يمى ويماك عادي متخالصين

و مافيش اختي ولدت
حتى اختك علاه على راسها ريشة

و مافيش خويا عنده عرس و راح يتزوج

نو خويا نفهمو انو لازم نطيع راجلي وهو راح يشدهالك وعرس خوك ماكاش خرجة من باب متخالصين
و مافيش صرف يتسرق من الجيب
بلاك طيح اونبان وتجي تقولي كاش ما مخبية منا والا منا حل عينك
و مافيش كسوة خرجت جديدة

هذيك يضحكو عليك كي نشكي ونقول حاڨرني ويشوفو حوايجي جوج ويبكي معايا
ومافيش بدعية تطيح عليا

ندورها سراول جين ما تخافش ماكاش قاع سراولك نقطعهم هههه

مالي فكروا مليح هههههه
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عن نفسي مفكرة ومخممة ما تكسرش راسك
ونشوف مع الاخوات نعلمهم صايي يدو تدابير ما تخممش
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,812
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
احم احم
الاخ الامين محمد
ترقب هجوم قريب من طرف الاعداء 😂😂😂😂

ربي يكون في عونك 😂😂😂😂
ايوااه وعند العودة الموضوع لازم نتعاملووو معاه بسياسة
المساواة
اى ان نرفع شعار
الكورونا كامل علينا
كامل رانا محبوسين
كامل مقلقين
كامل خايفين
كامل ملقينا مانديرووو
.
.
.
.
.
. واللائحة طويلة
إضغط للتوسيع...
امممم المساوات مكاش منها
حنا بلاصتنا في الصالون مع التلفاز و النت و انتن
مكانكن في الكوزينة تحضرن ما نريد هههههه

البارح قلت للمدام في خاطري البغرير في الليل بدات تعيط
فضحتني ههههههه و اليوم مصباح راهي ضاربتها بتشنيفة هههههههه


نصيحة ما تعمليش بنصيحة المجرمة @ليليا مرام هههههههههههههه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,812
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال ليليا مرام:
عن نفسي مفكرة ومخممة ما تكسرش راسك
ونشوف مع الاخوات نعلمهم صايي يدو تدابير ما تخممش
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ههههه راح نخوفهم و مكاش اللي يسمعلك يا مجرمة ههههه
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,016
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
امممم المساوات مكاش منها
حنا بلاصتنا في الصالون مع التلفاز و النت و انتن
مكانكن في الكوزينة تحضرن ما نريد هههههه

البارح قلت للمدام في خاطري البغرير في الليل بدات تعيط
فضحتني ههههههه و اليوم مصباح راهي ضاربتها بتشنيفة هههههههه


نصيحة ما تعمليش بنصيحة المجرمة @ليليا مرام هههههههههههههه
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فالليل ديرلك بغرير روبو من حابو ما يديرولكش لو انا تنوضني فالليل نعطيك بكسكاس ثقابي بغرير تشوفم قدامك
عندها حق تتشنف حاسب روحك السلطان وهي خدامة عندك مليحة هذي
بلاصتنا كوزينة بمزيتنا شوفو نتوما اذا ما طيبناش تموتو للشر انت بالتحديد ما تهمرش ڨاع شكيتك تزوجت المخلوقة غير عالماكلة ربي معاها وتهدر وما تحشمش
الو 3030 كاين حالة كورونا وكلونا ورهجونا بسموه الامين محمد راه ضرك فقسم مجتمع عام خفو راح يعدي مدير المنتدى خفو
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,016
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
3,487
النقاط
2,491
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
ياساتر
كون غير طل المدام وتشوف هدرتك
ونوعدك راح تبات برة الليلة 😂😂😂😂
عند الزهر اخى الكريم اللى مقراتش الهدرة ههههههههههه
 
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