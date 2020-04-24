يا حصراه على زلابية تيندوف ههههه

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:: عضو شرفي::
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
صح رمضانكم اهل اللمة الاعزاء هذي غيبة كبيرة كبيرة ماكتبتش موضوع هنا في اللمة
هذي وحشة ليكم خاوتي اينما كنتم
تفكرت يمات جاليلوس نهار كان يبان كي هلال رمضان
ولينا كيفو الله غالب بصح
المهم واش راكم في هذي الصبيحة تاع لعشية
كي نضت قلت علاه زعما مانكتبش موضوع في اللمة هذي مووودا
ايا زعما دخلت نكتب مي عليمن نكتب
راهي للضرك تالفتلي على الموضوع المسطر ههههه
هذا هو النهار الاول تاع رمضان مالڨري يوم عادي مي تتوسوس شويا كي شغل ليوم رمضان وجيك تتفكر يمات بكري
زعما الواحد كبير وقاعد يخمم على بنة زمان
اياو بركاونا في عمري زوج دورو لالا قريب ثلاثة دورو هههه
يا حصراه بكري وهي بكري تاعنا عندها وحد 3 ولا 4 سنوات للوراء ههه
المهم كي تتفكر طيح خشين مع روحك
والحاجة لي روماركيتها كل رمضان نقول يا حصراه على رمضان لي فات جاز هايل ههههه
وهي في الصح رمضان ديما يجوز مليح برك مانحسولوش نحسولو العام الجاي هههه
ماتقولوليش برك هذا العام عيان والكورونا وووو
ياك رمضان هكذا نحبو كامل نريحو فيه ومانخدموهش
وزيد بالزيادة ياك تعلمتو طيبو في هذا الحجر المنزلي
ليوم تبدى تبان الشطارة ولا غير الزوخ برك
ههههههههه
(هاه تلفتلي كيفاه نكمل الموضوع هههه )
اصبرو تشو فاصل والله تلفت صح
نكتفي بهذا القدر ماتنساوش اول موضوع بعد غياب راني حشمان شويا
تسمعني @ليليا مرام تبهدلني وجه الحشمة
دمتم أوفياء لنا ودمنا لكم
المشكلة ضرك كيفاه نسمي الموضوع
اسمحولي على العنوان
جا غلاط برك
قراعجيين
صح فطوركم
سلام
السلام عليكم
صح رمضانكم اهل اللمة الاعزاء هذي غيبة كبيرة كبيرة ماكتبتش موضوع هنا في اللمة
هذي وحشة ليكم خاوتي اينما كنتم
تفكرت يمات جاليلوس نهار كان يبان كي هلال رمضان
ولينا كيفو الله غالب بصح
المهم واش راكم في هذي الصبيحة تاع لعشية
كي نضت قلت علاه زعما مانكتبش موضوع في اللمة هذي مووودا
ايا زعما دخلت نكتب مي عليمن نكتب
راهي للضرك تالفتلي على الموضوع المسطر ههههه
هذا هو النهار الاول تاع رمضان مالڨري يوم عادي مي تتوسوس شويا كي شغل ليوم رمضان وجيك تتفكر يمات بكري
زعما الواحد كبير وقاعد يخمم على بنة زمان
اياو بركاونا في عمري زوج دورو لالا قريب ثلاثة دورو هههه
يا حصراه بكري وهي بكري تاعنا عندها وحد 3 ولا 4 سنوات للوراء ههه
المهم كي تتفكر طيح خشين مع روحك
والحاجة لي روماركيتها كل رمضان نقول يا حصراه على رمضان لي فات جاز هايل ههههه
وهي في الصح رمضان ديما يجوز مليح برك مانحسولوش نحسولو العام الجاي هههه
ماتقولوليش برك هذا العام عيان والكورونا وووو
ياك رمضان هكذا نحبو كامل نريحو فيه ومانخدموهش
وزيد بالزيادة ياك تعلمتو طيبو في هذا الحجر المنزلي
ليوم تبدى تبان الشطارة ولا غير الزوخ برك
ههههههههه
(هاه تلفتلي كيفاه نكمل الموضوع هههه )
اصبرو تشو فاصل والله تلفت صح
نكتفي بهذا القدر ماتنساوش اول موضوع بعد غياب راني حشمان شويا
تسمعني @ليليا مرام تبهدلني وجه الحشمة
دمتم أوفياء لنا ودمنا لكم
المشكلة ضرك كيفاه نسمي الموضوع
اسمحولي على العنوان
جا غلاط برك
قراعجيين
صح فطوركم
سلام