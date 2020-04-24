يا حصراه على زلابية تيندوف ههههه





السلام عليكم



صح رمضانكم اهل اللمة الاعزاء هذي غيبة كبيرة كبيرة ماكتبتش موضوع هنا في اللمة

هذي وحشة ليكم خاوتي اينما كنتم

تفكرت يمات جاليلوس نهار كان يبان كي هلال رمضان

ولينا كيفو الله غالب بصح بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكمصح رمضانكم اهل اللمة الاعزاء هذي غيبة كبيرة كبيرة ماكتبتش موضوع هنا في اللمةهذي وحشة ليكم خاوتي اينما كنتمتفكرت يمات جاليلوس نهار كان يبان كي هلال رمضانولينا كيفو الله غالب بصح





كي نضت قلت علاه زعما مانكتبش موضوع في اللمة هذي مووودا

ايا زعما دخلت نكتب مي عليمن نكتب

راهي للضرك تالفتلي على الموضوع المسطر ههههه المهم واش راكم في هذي الصبيحة تاع لعشيةكي نضت قلت علاه زعما مانكتبش موضوع في اللمة هذي موووداايا زعما دخلت نكتب مي عليمن نكتبراهي للضرك تالفتلي على الموضوع المسطر ههههه



هذا هو النهار الاول تاع رمضان مالڨري يوم عادي مي تتوسوس شويا كي شغل ليوم رمضان وجيك تتفكر يمات بكري

زعما الواحد كبير وقاعد يخمم على بنة زمان

اياو بركاونا في عمري زوج دورو لالا قريب ثلاثة دورو هههه

يا حصراه بكري وهي بكري تاعنا عندها وحد 3 ولا 4 سنوات للوراء ههه

المهم كي تتفكر طيح خشين مع روحك

والحاجة لي روماركيتها كل رمضان نقول يا حصراه على رمضان لي فات جاز هايل ههههه

وهي في الصح رمضان ديما يجوز مليح برك مانحسولوش نحسولو العام الجاي هههه



اصبرو تشو فاصل والله تلفت صح (هاه تلفتلي كيفاه نكمل الموضوع هههه )اصبرو تشو فاصل والله تلفت صح



تسمعني



دمتم أوفياء لنا ودمنا لكم



المشكلة ضرك كيفاه نسمي الموضوع نكتفي بهذا القدر ماتنساوش اول موضوع بعد غياب راني حشمان شوياتسمعني @ليليا مرام تبهدلني وجه الحشمةدمتم أوفياء لنا ودمنا لكمالمشكلة ضرك كيفاه نسمي الموضوع

صح فطوركم

سلام

ماتقولوليش برك هذا العام عيان والكورونا ووووياك رمضان هكذا نحبو كامل نريحو فيه ومانخدموهشوزيد بالزيادة ياك تعلمتو طيبو في هذا الحجر المنزليليوم تبدى تبان الشطارة ولا غير الزوخ بركهههههههههاسمحولي على العنوانجا غلاط بركقراعجيين