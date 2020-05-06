وسائد العيون النائمة 🌟🌙

Yasmina zahra
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طاقم المراقبين
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- 24 نوفمبر 2015
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
اهلا و سهلا باعضاء اللمة
بما انه اصبح عندنا وقت نمضوه في البيت و كافي باه نتعلموا بزاف اشياء
حبيت نشاركم واش تعلمت
المهم من ايام تعلمت الخياطة
وكان عندي قماش على شكل مربع فحبيت نستغلهم في صنع وسائد
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النتيجة النهائية
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الى الملتقى.....