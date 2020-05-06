وسائد العيون النائمة 🌟🌙

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,979
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
خياطة.png




الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

اهلا و سهلا باعضاء اللمة
بما انه اصبح عندنا وقت نمضوه في البيت و كافي باه نتعلموا بزاف اشياء

حبيت نشاركم واش تعلمت 😄
المهم من ايام تعلمت الخياطة

وكان عندي قماش على شكل مربع فحبيت نستغلهم في صنع وسائد

⇩⇩

PicsArt_04-17-02.48.28.jpg



النتيجة النهائية



PicsArt_04-17-02.51.45.jpg



الى الملتقى.....





خياطة1.png

 
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