كل سنة وانتِ طيبة يا......

الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين



اهلا وسهلا بزوار و اعضاء اللمة الجزائرية

اليوم صادف ميلاد عضوة من اللمة

و التي قدمت الكثير لها

كل عام

وانت آحلى

و كل عام و انت اطيب







اليوم أطفأنا كل شموع الماضي، وسوف نشعل شموع الغد التي تجعل سنتك الجديدة سعيدة وسنة الفرحة لكِ، كل عام وأنتِ بألف خير يا



@آمِيْرَتُه

عسى ربي يسعدك ويحقق لك المُراد.. وكل عام يمضي تكون من أسعد وأنجح العباد.













