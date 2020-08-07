طبق الملوخية حب - البامية







نعمة عظيمة من نعم الله علينا فوق الارض ولله الحمد

البامية او الملوخية ، فائدة عظيمة هي غذاء ودواء

تتميز بإحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة لجسم الانسان، للحوامل ، الاطفال ومرضى السكري،،،



عظيمة الفائدة للأبدان خاصة لمن يشتكي فقر الدم فهي غنية بالحديد

مفيدة للعظام ولمن يعاني من هشاشة العظام لاحتوائها على الكالسيوم

تحتوي على البوتاسيوم الذي يحافظ على صحة القلب والاوعية الدموية وضغط الدم الطبيعي

تعمل العناصر والالياف الموجودة فيها على تنظيم نسبة السكر في الدم

تحتوي على البروتين ، فوسفور، الزنك الذي يعالج مشاكل الجلد فهي تعتبر من اهم الفيتامينات لصحة الجلد

مادتها الهلامية او الرغوية مفيدة جدا لمن يعاني الامساك : يتم تنظيف الجهاز الهضمي والقولون من السموم العالقة بفضل هلام البامية

-كانوا الاجداد قديما يقومون بتجفيف البامية ثم يتم طحنها حتى تصبح ناعمة زتؤخذ منها ملعقة ثم بعدها كمية قليلة من الماء فكانت تنزل على الجهاز الهضمي والقرحة التي هي جرح داخل المعدة فكانت هذه المادة الهلامية تغطي هذ الجرح



طبعا وصفة اليوم نقصد فيها الملوخية حب يعني ماش المطحونة ورح نشوفو طريقة تنظيفها​ طبعا وصفة اليوم نقصد فيها الملوخية حب يعني ماش المطحونة ورح نشوفو طريقة تنظيفها​

على بركة الله تحضير المولوخية اللذيذة :

نحتاج الى :

قطعة لحم غنم أو دجاج

بصلة كبيرة

حبة طماطم كبيرة

1 فص ثوم

ملح

فلفل اسود

المولوخية حب



على نار هادئة في طنجرة ضغط نحط شوي زيت ونضع اللحم يتقلى شوي ثم نضيف عليه البصل والطماطم والثوم والتوابل ونخلوهم يتقلاو على مهل ونحرك

ثم نمرق قيس ما يتغطى الللحم وزيادة شوي

نغلق ونخليه يطيب



نروحو نظفو المولوخية كما هو موضح في الصور :

الاهم والي نوصي عليه مالازمش نجرحوها باش مايبداش تطلق المادة الهلامية تعها

براس الموس نخرطو الملوخية من الشوك تعها من كل الجوانب بدون ما نجرحها ونقص طرف من راسها جاي مثل العود لكن بحذر ما نحوش بزاف باش ما تطلقش المادة اللزجة

بعدها نظفها تحت الماء ونحطها في كسكاس ونفوروها لكن ماشي بزاف برك قيس ما تنطلق شوي مي تكون شادة روحها

بعد ما يطيب اللحم تماما نضيفو المولوخية وهنا على نار قليلة ومن دون ما نغلق

انا شخصيا نبقى واقفة عندها نحرسها باش ما تنحلش وتنطلق كامل خاطر هكا تولي في حالة

المهم لما تشوفو الحبة ولات طرية هذاك هو طيابها

بالصحة والعافية