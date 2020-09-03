الفوائد الصحية لفطر القرنبيط

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mas2808

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فطريات القرنبيط طفيلية على جذور الصنوبريات وخاصة على جذوع الأشجار الصنوبرية الميتة والمحتضرة والأشجار الدائمة. وهي نادرة الحدوث في الأجزاء الجنوبية من فنلندا والنرويج والسويد. يزرع بشكل خاص في جنوب شرق آسيا. بشكل عام ، هو على شكل كرة غير منتظمة على جذع قصير. يتراوح لون الجراثيم من الأبيض إلى الأصفر الشاحب. ينمو في الغابات الصنوبرية بالقرب من أنواع مختلفة مختلفة. توجد في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.


الفوائد الصحية لفطر القرنبيط
  1. منع المرض
أظهرت الاختبارات في المختبر وداخل الجسم وجود مكونات نشطة لفطر القرنبيط مع إمكانية تعزيز النشاط المضاد للورم لدى المرضى. تعمل المكونات على تكثيف الاستجابة المكونة للدم وتنشيط وظيفة الخلايا الضامة والتغصنية عن طريق منع ورم خبيث وتكوين الأوعية في نفس الوقت. مع الإجراءات الأخرى ، يُظهر المرضى الذين يعانون من أمراض الرئة والقولون والثدي والمبيض والمعدة والبروستاتا والكبد تحسنًا ملحوظًا في جودة درجات الحياة بعد تناول الفطر على مدى 15 شهرًا.



  1. منع الميكروبات
يحتوي فطر القرنبيط على خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا وهي فعالة ضد العديد من العوامل المضادة للفطريات والتي تقاوم الأدوية المضادة للبكتيريا. تمنع المواد الكيميائية نمو المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين أو MRSA. أظهرت مستخلصات الفطر مستويات عالية من المقاومات المحتملة لفيروس HIV-1.



  1. صحة الجلد
يزيد فطر القرنبيط من كمية الكولاجين المركب ويقلل من فقدان الماء لدى البشر الأصحاء. من المعروف أن له القدرة على تثبيط تكوين الميلانين وتأخير سواد أو دباغة الجلد. يعاني الأشخاص المصابون بالربو الجلدي أو الحساسية من تقليل الالتهاب والحكة بعد تناول الفطر. علاوة على ذلك ، لديه القدرة على تعزيز قدرات التئام الجروح لمرضى السكري.



  1. الوقاية من السكتة الدماغية
يساعد فطر القرنبيط على تأخير أو الحد من السكتات الدماغية أو احتمال الوفاة في اختبارات التعرض للسكتة الدماغية. تساعد المكونات النشطة الموجودة في الفطر على خفض ضغط الدم وتحسين وظيفة الأوعية الدموية الدماغية لمنع السكتات الدماغية من الحدوث أو التقدم.
المصدر : العلاجات المنزلية
 
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