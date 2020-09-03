فطريات القرنبيط طفيلية على جذور الصنوبريات وخاصة على جذوع الأشجار الصنوبرية الميتة والمحتضرة والأشجار الدائمة. وهي نادرة الحدوث في الأجزاء الجنوبية من فنلندا والنرويج والسويد. يزرع بشكل خاص في جنوب شرق آسيا. بشكل عام ، هو على شكل كرة غير منتظمة على جذع قصير. يتراوح لون الجراثيم من الأبيض إلى الأصفر الشاحب. ينمو في الغابات الصنوبرية بالقرب من أنواع مختلفة مختلفة. توجد في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.
الفوائد الصحية لفطر القرنبيط
المصدر : العلاجات المنزلية
الفوائد الصحية لفطر القرنبيط
- منع المرض
- منع الميكروبات
- صحة الجلد
- الوقاية من السكتة الدماغية
المصدر : العلاجات المنزلية