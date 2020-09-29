شاركونا بتكلملة للخاطرة من خيالكم

ما ان فتحت عينيها حتى قال:انسي..انسيقالت :تريدني أن أنسىأن انسىان انسى يوم اللقاءان انسى التقاء الاعين ودقات القلوبان أنسى تلعثم الالسنوسقوط الكتب وتبعثرهاان انسى ...أن أنسى نبرة صوتك الرجولية المميزة ببحةان أنسى غمازتك القاطنة أسفل ذقنكأن انسى صفاء عينيك السوداءوحريرية شعرك الأسودالذي طار مع نسائم الرياحأن أنسى توقف الزمن وكل منا ينظر للاخرأن أنسى ...... تتبعك لي لتعلم مكان منزلي ....لتتفاجئ به بيتا قزديريا يكاد يريب مع هزة أرضية بسيطةأن أنسى إلتفافي ... لك لأرى ردة فعلك...لأصدم بوجهك الذي انسحبت منه الدماء ليصبح أصفرا ..شاحبا ..كالاموات...أن أنسى فراري ..هروبي..رحيلي لا يفرق....من أمامك والدموع تغالبني...أن أنسى مئات بل ألاف الأسئلةالتي سألتها لنفسي...ما يهمنا أنا في رأيه في مكان سكنيأن أنسى الأرق الذي ظل يلازمني شهرا بطوله بدون أن يداعبالنوم جفني ...أن أنسى ....يوم مجيئك للبيت... للبيت القزديريأن أنسى.... الحيرة.. والقلق ... والخوف..الذي قرأته في عينيك ... بسبب شحوب وجهيأن أنسى .... طلبك ليدي....ل..ي..د...ي..أن أنسى .... فرحتي التي قتلتها حتى قبل أن تكتمل..قبل حتى ان أحس بطعمها...أن أنسى ...شرطك للزواج بي..كأني سلعة ..أن أنسى.... أنك ستتزوج بإبنت عمك .... وهذا شرط والدك للقبول بي كزوجة لابنه......هل أنا لست بشر...لست انسان من لحم ودم..أن أنسى موافقة أهلي... وبيعي . ... وتحركي كالدمية يوم زفافي...الذي كنت أتمناه وأحلم به مع نفس الانسان لكن ليست نفس الظروف...أن أنسى النظرات التي كانت موجهة لي...لأني لم ارد ان أنزع طرحتي... أن أنسى الشكل المقزز الذي ظهرت به زوجتك المستقبلية وضرتي...أن أنسى ...الحب الذي كان يشع من عينيك ....لي........ والذي ذهب وراح... وحمل ثيابه ولملم نفسه وغادرمنذ مجيئها... منذ زواجك منها....أن أنسى حبي لك ....أن أنسى برودك في التعامل معي...أن أنسى.... كوني خادمة لك ... ولزوجتك ....أن أنسىاسقاطك لطفلي....وفروري لبيت أهلي حين حملت بالثاني...وطردهم لي... وعدم ادخاليوشرودي...وانا امشي في الطريق.....لتصدمني سيارة....لتصرخ وبكل قوتها وهي تبكيقل لي.... كيف لي أن أنسى...هل أنا رجل مثلك بدون مشاعر..تكلم....الرجل الوحيد الذي وضعت به ثقتي..وحبي وقلبي ...خذلني..كيف لي أن أنسى...وحتى لو سامحتك لن أنسىحاول ايقاف دموعه لكن لم يقدر.....أغمض عينيه سكت برهة وتكلم ...عصفورة ..رأيتك من أول نظرة أحببتك.. ومن ثانيها عشقتك وأدمنتك...خجلك جمالك ... أسراني وضربا قلبي بسهام الحب..بدون رحمة...بدون ارادة مني اتبعتك..كنت اسير خلفك بدون شعور او احساس.. ...تفاجئت..وصدمت...ليس لأني استحقرتك لا واللهلكن رجع الماضي لي بدون رحمة..... نهشني..وقطع انفاسيانسحب دمي بهدوء... لكي لا يرى ما رأيته......نفس البيت الذي كانت أمي تسكن فيه بعد طلاقها من ابيليتضح بعدها أنك ابنت خالي...اسف لم أخبرك ولم أستطع اخبارك...قاطعته:هه هل تراني حمقاء ولم أنتبه لهكذا أمر .... أخرج من الغرفة فبهذا ستخرج من حياتي وقلبياياك والعودةايااكانسان انا لا اعطي الا فرصة واحدة ......انسان أنا سأرحل بكرامتي المتبقية ...أحسن ان اخرج بدون كرامةامم كنت راح اكمل النقاش الداير بيناتهم لكن احببت ان ارى خيالكم الى اين سيأخذنا اتمنى ان تشاركوني