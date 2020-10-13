السلام عليكمكالعادة يطل عليكم محبكم محب قوقل بموضوع مميز حوحوا يشكر روحوهههههههحبيت اكتب موضوع مميز وندي ختم التميزأولا و كالعادة بحثت حتى مليت وتقريبا فقدت الأمل في قوقللكي أجد فكرة جديدة للموضوعقلت نكتب في العام وهكذا عندي الحرية في توسع في اي موضوع ووجدت ان المتميزين الله ابارك قد رسموا لوحات دافينشة تضاهي موناليزا في جمالها وكلمات شكسبيرياقلت لا نكتب في قسم الحوار هذي خدمتي ونعرفلهاوالجزائر العميقة كما ابتكروا لنا هذا المصطلح ومشاكلنا بزاف ربي يفرج علينا وعلى بلادنا ونخرجوا من كل الأزماتوجدت أن الأخوة ربي بارك تطرقوا لصغيرة والكبير ورسموا لوحات سقراطية وتميزوا بمعنى الكلمةقلت في نفسي أنسب منتدى ليك الأقسام لنكتب فيها بالعاميةوعدي تجربة لباس بيها وقادر نتميز وكالعادة الله ابارك اللهم مالا حسدالتميز بلا عنوانالمتميزون تبارك الله بزاف والمواضيع ينحوا على الخاطر والأفكار كل يوم فكرةمن بكري أنا في الحقيقة زدت شاعر فرزدق زمانيالى البوح والخواطرالشعر العمودي لقيت المعلقات ألفقلت الشعر الحر وجدت كمحمود درويش في التميز الغزل نزار قباني رجع للحياةالله ابارك فيهموبعد طول التفكيروجدت نفسي ربما من على عام أو أكثر بلاك نقدر نجاريهمإذا تعلمت منهملأن الكثير قد تربع على عرش التميز عيني باردة ما تخفوشلهذا قررت أنا ومن أراد التعلم مثلي نستضيف كل مرة موضوع تحصل على وسام التميز لنسأل صاحبه الكثير منالأسئلة لنتعلم منهولحاب يستضيف مميز بعينه قد تأثر بإبداعه يشيرلواويسأله واش حبتحاتي من محبكم محب قوقل