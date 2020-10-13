محب Google
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 سبتمبر 2019
- المشاركات
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- العمر
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- محل الإقامة
- قريب من المريخ
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
كالعادة يطل عليكم محبكم محب قوقل بموضوع مميز حوحوا يشكر روحو ههههههه
حبيت اكتب موضوع مميز وندي ختم التميز
أولا و كالعادة بحثت حتى مليت وتقريبا فقدت الأمل في قوقل
لكي أجد فكرة جديدة للموضوع
قلت نكتب في العام وهكذا عندي الحرية في توسع في اي موضوع ووجدت ان المتميزين الله ابارك قد رسموا لوحات دافينشة تضاهي موناليزا في جمالها وكلمات شكسبيريا
قلت لا نكتب في قسم الحوار هذي خدمتي ونعرفلها
والجزائر العميقة كما ابتكروا لنا هذا المصطلح ومشاكلنا بزاف ربي يفرج علينا وعلى بلادنا ونخرجوا من كل الأزمات
وجدت أن الأخوة ربي بارك تطرقوا لصغيرة والكبير ورسموا لوحات سقراطية وتميزوا بمعنى الكلمة
قلت في نفسي أنسب منتدى ليك الأقسام لنكتب فيها بالعامية
وعدي تجربة لباس بيها وقادر نتميز وكالعادة الله ابارك اللهم مالا حسد التميز بلا عنوان المتميزون تبارك الله بزاف والمواضيع ينحوا على الخاطر والأفكار كل يوم فكرة
من بكري أنا في الحقيقة زدت شاعر فرزدق زماني
الى البوح والخواطر
الشعر العمودي لقيت المعلقات ألف
قلت الشعر الحر وجدت كمحمود درويش في التميز الغزل نزار قباني رجع للحياة الله ابارك فيهم
وبعد طول التفكير
وجدت نفسي ربما من على عام أو أكثر بلاك نقدر نجاريهم إذا تعلمت منهم
لأن الكثير قد تربع على عرش التميز عيني باردة ما تخفوش
لهذا قررت أنا ومن أراد التعلم مثلي نستضيف كل مرة موضوع تحصل على وسام التميز لنسأل صاحبه الكثير من
الأسئلة لنتعلم منه
ولحاب يستضيف مميز بعينه قد تأثر بإبداعه يشيرلوا
ويسأله واش حب
تحاتي من محبكم محب قوقل
كالعادة يطل عليكم محبكم محب قوقل بموضوع مميز حوحوا يشكر روحو ههههههه
حبيت اكتب موضوع مميز وندي ختم التميز
أولا و كالعادة بحثت حتى مليت وتقريبا فقدت الأمل في قوقل
لكي أجد فكرة جديدة للموضوع
قلت نكتب في العام وهكذا عندي الحرية في توسع في اي موضوع ووجدت ان المتميزين الله ابارك قد رسموا لوحات دافينشة تضاهي موناليزا في جمالها وكلمات شكسبيريا
قلت لا نكتب في قسم الحوار هذي خدمتي ونعرفلها
والجزائر العميقة كما ابتكروا لنا هذا المصطلح ومشاكلنا بزاف ربي يفرج علينا وعلى بلادنا ونخرجوا من كل الأزمات
وجدت أن الأخوة ربي بارك تطرقوا لصغيرة والكبير ورسموا لوحات سقراطية وتميزوا بمعنى الكلمة
قلت في نفسي أنسب منتدى ليك الأقسام لنكتب فيها بالعامية
وعدي تجربة لباس بيها وقادر نتميز وكالعادة الله ابارك اللهم مالا حسد التميز بلا عنوان المتميزون تبارك الله بزاف والمواضيع ينحوا على الخاطر والأفكار كل يوم فكرة
من بكري أنا في الحقيقة زدت شاعر فرزدق زماني
الى البوح والخواطر
الشعر العمودي لقيت المعلقات ألف
قلت الشعر الحر وجدت كمحمود درويش في التميز الغزل نزار قباني رجع للحياة الله ابارك فيهم
وبعد طول التفكير
وجدت نفسي ربما من على عام أو أكثر بلاك نقدر نجاريهم إذا تعلمت منهم
لأن الكثير قد تربع على عرش التميز عيني باردة ما تخفوش
لهذا قررت أنا ومن أراد التعلم مثلي نستضيف كل مرة موضوع تحصل على وسام التميز لنسأل صاحبه الكثير من
الأسئلة لنتعلم منه
ولحاب يستضيف مميز بعينه قد تأثر بإبداعه يشيرلوا
ويسأله واش حب
تحاتي من محبكم محب قوقل